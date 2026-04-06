抹茶控清單更新！JR東日本大飯店台北雙茶主題，抹茶歐貝拉與紅烏龍多拿滋限時登場。

JR東日本大飯店台北本次以茶為媒，細膩演繹台日風味。資深編輯李維唐表示，主廚巧妙運用靜岡抹茶的內斂與台灣茶的奔放，不僅提升了甜點的敘事厚度，更精準捕捉了當前茶系甜點的市場趨勢。

當日本靜岡的抹茶遇上台灣台東的紅烏龍，一場跨越地理界線的味覺對話正在台北悄然上演。JR東日本大飯店台北宣布自4月1日至6月30日，由點心房主廚黃伯欽領軍，推出限時3個月的「台日雙茶主題饗宴」。此次活動不僅是一次甜點的展示，更是將日本茶的內斂與台灣茶的奔放完美結合，透過法式甜點工藝與在地食材的碰撞，帶領食客開啟一場細膩且優雅的舌尖旅行。

▲JR東日本大飯店台北的台灣茶下午茶，有紅烏龍茶香肉鬆多拿滋、四季春蝦仁小點，到柚香金萱慕斯與包種茶馬卡龍，每一道皆蘊含台灣茶的細膩風味。圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島整理 ▲JR東日本大飯店台北「PREMIER SWEET」推出日本茶甜點系列，選用靜岡縣小柳津65號抹茶粉、焙茶與玄米茶展現不同層次風味。圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島整理

日本靜岡茶入甜，品頌坊PREMIER SWEET展現極致抹茶工藝

位於飯店1樓的烘焙坊「品頌坊PREMIER SWEET」本次主打日本茶系列甜點，嚴選來自日本靜岡縣的小柳津65號抹茶粉，這款抹茶以其鮮明且平衡的茶韻著稱。主廚將抹茶、焙茶與玄米茶等元素，轉化為多款層次豐富的作品。其中「抹茶歐貝拉」以濃郁抹茶奶油霜與巧克力甘納許交織，展現成熟且深邃的風味。而「玄米栗子巴斯克」則別出心裁地拌入玄米粉，讓北海道乳酪的醇厚中帶有淡淡穀香，搭配細緻的日本黃金栗子，口感綿密卻不甜膩，是喜愛日系風情者的首選。

▲抹茶歐貝拉使用靜岡小柳津65號抹茶粉，加上濃郁巧克力甘納許與抹茶奶油霜，有著優雅茶香與可可香氣。圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島整理



台灣名茶入饌，月台町大廳酒吧演繹鹹甜交織的午後儀式

大廳酒吧「Platform月台町」則將目光轉向台灣本土風土，挑選鹿野紅烏龍、南投紅玉、木柵鐵觀音與坪林包種茶，打造出「台灣茶雙人下午茶」。這套下午茶包含了9款甜點與5款鹹點，展現出台灣茶極高的包容性。在甜點方面，包種茶馬卡龍與柚香金萱慕斯清新脫俗，而在鹹點部分，紅烏龍茶香肉鬆多拿滋與四季春蝦仁小點則令人驚豔，茶葉的清香有效平衡了肉鬆與海鮮的厚重感，讓每一口都蘊含台灣茶的細膩韻味。

▲杏桃抹茶乳酪慕斯以濃郁抹茶乳酪慕斯球包裹蜂蜜杏桃凍，底部搭配清香柚子脆餅，層次豐富。圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島整理

視覺與味覺的雙重享受，富士山外觀與鹽漬櫻花的季節感

除了口味的講究，本次茶主題甜點在視覺上也極具巧思。單人甜點「抹茶歐蕾」特別設計成富士山外觀，內藏牛奶歐蕾慕斯與蜜漬紅豆，重現經典日式情懷。而「櫻花蜜桃烏龍優格杯」則融合了凍頂烏龍的茶香與白桃果泥，點綴其上的鹽漬櫻花不僅增添了粉嫩的視覺感，更賦予了輕盈的鹹甜層次。此外，「焙茶蘋果慕斯」則利用焦糖蘋果的微酸與焙茶的烘焙氣息呼應，底部的布列塔尼酥餅提供了香脆口感，讓食客在多層次的驚喜中流連忘返。

▲以富士山外觀設計的抹茶歐蕾，由抹茶慕斯包裹牛奶歐蕾慕斯並搭配蜜漬紅豆，呈現溫和日式風味。圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島整理



JR東日本大飯店台北台日雙茶饗宴

活動時間：2026年4月1日至6月30日

活動內容：

品頌坊PREMIER SWEET推出日本茶系列甜點，包含抹茶歐貝拉、玄米栗子巴斯克、黑糖焙茶生乳捲等 。

月台町Platform推出台灣茶雙人下午茶，內含9款甜點與5款鹹點，融合紅烏龍、紅玉、鐵觀音與包種茶風味 。

訂位(店家)資訊：