饗泰多聯名水水灶咖！4道必吃泰菜清單，咔咔脆皮豬五花 蛋蛋冬蔭海鮮炒飯快閃開賣。

饗泰多聯名水水灶咖推出泰式料理新菜與甜點，搭配春季限定餐點同步登場，編輯張人尹表示這波話題讓粉絲搶先訂位聚餐、嚐鮮。泰菜控揪團朝聖！人氣泰式料理「饗泰多」這次特別與美食YouTuber千千以及自創品牌「水水灶咖」，推出一系列4道聯名泰式料理。從台泰混血的飲食背景出發，將個人味覺記憶轉化為餐桌上的新靈感。這次4道聯名餐點通通都是必吃品項，從脆皮豬五花、冬蔭海鮮炒飯，開胃菜、主餐到甜點，讓粉絲們跟著吃起來。
水水灶咖聯名新菜主食一次登場這次聯名菜色從開胃到主食一次到位，其中「水水酸辣豬涼拌」以蒜香爆炒豬絞肉搭配冬粉與炸豬皮，再拌入特調酸辣醬，呈現多層次口感。「咔咔脆皮豬五花」則結合香烤脆皮豬與炙烤鳳梨，搭配不同醬汁吃出變化。而主食「蛋蛋冬蔭海鮮炒飯」以蝦仁與花枝拌炒米飯，融合冬蔭酸辣風味，再搭配酥香炸蛋，讓整體香氣更加豐富。
聯名甜點打造鹹甜交織新體驗除了鹹食，聯名系列也延伸到甜點，「雪藏金沙泰奶糬糬」以泰奶冰沙為基底，上層加入鹹蛋黃奶蓋，下層搭配椰香麻糬，整體從口感到風味都呈現明顯層次。入口先感受到冰沙的濃郁茶香，再帶出鹹甜交織的尾韻，飯後甜點胃就靠它填滿。饗泰多表示，這次水水灶咖聯名餐點採限時販售，活動期間自即日起至6月30日，想嚐鮮的粉絲先訂位、先衝。
饗泰多聯名水水灶咖 活動資訊聯名期間：即日起至6月30日
供應門市：全台饗泰多分店