饗泰多聯名水水灶咖！4道必吃泰菜清單，咔咔脆皮豬五花 蛋蛋冬蔭海鮮炒飯快閃開賣。

饗泰多聯名水水灶咖推出泰式料理新菜與甜點，搭配春季限定餐點同步登場，編輯張人尹表示這波話題讓粉絲搶先訂位聚餐、嚐鮮。

▲饗泰多攜手水水灶咖推出聯名新菜，主打4道泰式料理，結合千千風味靈感打造春季限定話題餐點。



▲饗泰多此次聯名水水灶咖，從經典泰菜延伸出創新料理，讓粉絲在熟悉中吃出全新層次風味。

水水灶咖聯名新菜主食一次登場

▲饗泰多水水灶咖聯名新菜包含酸辣豬涼拌與脆皮豬五花，搭配特調醬汁呈現多層次風味變化。





聯名甜點打造鹹甜交織新體驗

▲饗泰多聯名甜點雪藏金沙泰奶糬糬，以泰奶冰沙結合鹹蛋黃奶蓋與麻糬，呈現多層次口感。

饗泰多聯名水水灶咖 活動資訊

泰菜控揪團朝聖！人氣泰式料理「饗泰多」這次特別與美食YouTuber千千以及自創品牌「水水灶咖」，推出一系列4道聯名泰式料理。從台泰混血的飲食背景出發，將個人味覺記憶轉化為餐桌上的新靈感。這次4道聯名餐點通通都是必吃品項，從脆皮豬五花、冬蔭海鮮炒飯，開胃菜、主餐到甜點，讓粉絲們跟著吃起來。這次聯名菜色從開胃到主食一次到位，其中「水水酸辣豬涼拌」以蒜香爆炒豬絞肉搭配冬粉與炸豬皮，再拌入特調酸辣醬，呈現多層次口感。「咔咔脆皮豬五花」則結合香烤脆皮豬與炙烤鳳梨，搭配不同醬汁吃出變化。而主食「蛋蛋冬蔭海鮮炒飯」以蝦仁與花枝拌炒米飯，融合冬蔭酸辣風味，再搭配酥香炸蛋，讓整體香氣更加豐富。除了鹹食，聯名系列也延伸到甜點，「雪藏金沙泰奶糬糬」以泰奶冰沙為基底，上層加入鹹蛋黃奶蓋，下層搭配椰香麻糬，整體從口感到風味都呈現明顯層次。入口先感受到冰沙的濃郁茶香，再帶出鹹甜交織的尾韻，飯後甜點胃就靠它填滿。饗泰多表示，這次水水灶咖聯名餐點採限時販售，活動期間自即日起至6月30日，想嚐鮮的粉絲先訂位、先衝。聯名期間：即日起至6月30日供應門市：全台饗泰多分店