我跟珍小姐都超愛小卷米粉，正確的說應該是我們都很愛海鮮料理，最近在捷運中山國小站附近發現了這間新開幕的厲害海鮮料理專賣店『江家深澳小漁村』，立馬來嚐鮮。裡面的海鮮粥還有小卷米粉表現相當不錯，尤其是小卷個頭超大，肉質軟嫩又鮮甜，超好吃。另外也提供炸物、海鮮類的小菜，從早上10:30營業到凌晨一點，這營業時間選擇性相當多不管是下班晚還是想要續攤來點熱食，這裡都能滿足。整體來說是我們吃過一次就會愛上的好吃餐廳。
江家深澳小漁村｜餐廳位置如何去？
江家深澳小漁村的位置在台北中山區的民權路二段上，附近交通相當方便，不論是公車還是捷運，或是自行開車都很便利。旁邊有新生高架橋停車場，停車位也好找。捷運的話就從中山國小站1號出口步行3分鐘就可以抵達。
江家深澳小漁村｜GOOGLE地圖
江家深澳小漁村｜用餐環境
『江家深澳小漁村』的用餐環境算是舒適的，整間餐廳約莫可以容納30人左右，這天來用餐的時間已經是下午店內生意一樣很不錯。
江家深澳小漁村｜菜單
『江家』主打的品項是海鮮米粉、小卷米粉、海鮮粥，另外也提供炸物、炒麵、湯品、海鮮小菜的選擇，一碗海鮮粥或小卷米粉配上炸物就非常滿足。
畫好單子就去櫃檯點餐結帳，雖說是新開店但他們的動作很快速，這點很不錯。
半開放的廚房可以看到師傅在料理的過程，動作都相當俐落。
海鮮炒麵
這個炒麵送上桌真的很吸睛，而且香氣超迷人。
裡面的海鮮有白蝦、蛤蠣、還有魚片跟這個招牌的小卷，兩隻小卷品質都相當不錯。
如果點的是小卷炒麵個頭就會更大，海鮮炒麵就是較小的兩隻這樣。喜歡小卷的朋友來這可以吃得很過癮。
他們的麵我喜歡，彈牙又不失口感充分吸收了醬料的醬香氣，吃上一口就很難停下來。
小卷米粉
本日重點登場，小卷米粉中的小卷真的個頭無敵大。
這比例應該叫做大卷了，光是要夾起來就很有難度。
海鮮米粉的配料是這樣，就看你想要多吃點小卷還是同時吃多點海鮮。
海鮮粥
這個粥我也很喜歡，糯糯的米粒喝起來好舒服，裡面的海鮮有鮮蚵、小卷、魚片跟鮮蝦還有蛤蠣，這個光是用看的就覺得超好吃，裡面每樣海鮮新鮮度都很高，這個我大推。
所有海鮮的表現都很棒，看這鮮蝦隨意一剝就可以剝很美。
滷肉飯
他們家的滷肉飯我也很推，肥瘦均勻香氣相當完美。
酥炸魷魚、蚵仔酥
炸物我們選了這兩款，表現都很不錯，炸物也依舊有水準厲害。
蚵仔酥的個頭大有飽滿，粉不會裹太厚可以吃到更棒的口感。
炸魷魚個頭也挺大的，口感酥脆中又帶點彈牙。
現在打卡就送一罐他們的特製辣椒醬。
江家深澳小漁村｜餐廳資訊
地址：台北市中山區民權東路二段19號
（捷運中山國小站捷運站1號出口步行3分鐘）
預約專線：02-2593-5692
營業時間：10:30~01:00（無公休）
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