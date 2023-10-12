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這間在遼寧街夜市地的蘭芳麵食館，一直以來都是遼寧夜市排隊必吃美食名單

GOOGLE評分超高分，加上每次經過滿滿的排隊人潮，想必真的有真功夫

Q彈彈口的麵條拌著秘製花椒辣油、尤其它們家的香辣炒手真的是香辣得過癮，根本擄獲我們的味蕾，就是好吃才想推薦阿

蘭芳麵食館位置

今天要介紹的這間蘭芳麵館就位在遼寧街夜市尾端，最近的捷運站是松江南京站，走路過來大概3-5分鐘的路程，離南京復興捷運站也很近

位置就在路口轉角處，相當醒目，尤其是店門口前的小攤推車，看到這個就表示你到了

小攤車上面的碗盤都是來用餐過的名人簽名，人氣相當鼎盛

在小攤車的右側就是花椒滷味專賣店，它們家的花椒滷味真的是滷到相當入味

尤其是那花椒香氣根本完整的滷進食材內，再搭配它們的花椒香辣油，真是相當過癮

◥點我看更多蘭芳花椒滷味介紹◤

這天到訪時剛好是小犬颱風襲台前夕，外面正下著小雨，排隊的人潮就沒平時好天氣時這麼多人

大概等個兩組約3分鐘就直接入座用餐拉

蘭芳麵食館用餐環境介紹

用餐環境個人覺得有點稍微狹窄，目容納約15個客人就會很緊繃

以內用環境來說不是很舒適

蘭芳麵食館菜單介紹

來蘭芳麵館主推的就是他們的蘭芳花椒麵，如果預算夠的話也可以點他們的牛肉乾拌麵

另外可以再多點個經典的紅油炒手作副餐，這樣就能吃得很飽

店內也能點一些懷舊滷味，確定的是店內用餐無法點到花椒滷味，要點花椒滷味只得外帶購買

蘭芳麵食館的餐點以現今的價格來說算中上的程度，畢竟位處在遼寧夜市精華地點

如果要吃飽點一碗花椒麵再搭一個豆腐湯的話，目前還能150元有找

蘭芳麵食館懷舊滷味介紹

這次我們雖然沒有吃到花椒滷味，但店內也是有一般的冷滷可以點

我們切了一份甜不辣、生滷豆皮、眷村滷花生還有酸辣涼粉，個人是滿喜歡它們的甜不辣

吃起來魚漿味相當濃郁，吃得出來是高品質製成的甜不辣，生滷豆皮也能有效地吸收滷汁，吃起來清爽不死鹹

我跟DONG最喜歡的還是這個眷村滷花生

每顆花生都將滷汁牢牢地抓住，每一顆都能吃得出花生的香氣，再搭配不死鹹的滷汁

甘滴的味道真的會讓人一顆接著一顆往嘴裡塞

就像怕吃不飽的花栗鼠一樣塞滿整個嘴

我覺得比較讓人失望的是這個酸辣涼粉ㄟ

當初會點這個是覺得這個翠綠色的玩意很吸眼球，結果上桌時加滿超多酸辣醬汁

吃起來偏酸，加上它們的涼粉做的沒那麼Q彈，用筷子一夾就散掉，口感沒有想像中的好

必點!蘭芳花椒麵 90元

這碗花椒麵味道真的是很特殊，花椒醬汁加上麻醬一起搭配灑滿蔥花與芝麻粒的麵條

吃進去的層次非常的鮮明有印象，入口時會先品嘗到花椒香氣，那嗆辣的口感會順著麵條隨著舌根嗆辣上來

再咀嚼的時候麻醬起到它的作用，它用溫潤的味道包住嗆辣的味道，可以暫時的將辣度蓋住

隨之而來的就是花椒的麻，直接在嘴裡像煙火般的瞬間炸裂，真的又辣又麻，好讓人喜愛

我喜歡它們家的麵條，麵條粗細很剛好，也能吸附住裡面的湯汁又不太過於軟爛

每一條都能仔細咀嚼得出香氣，不知道這個麵條是不是自家製的呢

推!紅油抄手 70元

真的很久沒有吃到這麼道地的川辣味紅油抄手

很多號稱會很麻很辣的紅油抄手絕對都沒有這間厲害

蘭方麵館的紅油抄手真是又麻又辣又香，吃起來相當過癮

如果換成大顆的餛飩，絕對可以滿足味蕾又能吃得飽

可惜這個小餛飩就像是小包的男人

只能吃的到口味，但就..吃不飽吃不爽，終究還是得點其它的食物才能吃得飽

牛肉乾拌麵 125元

今日最不推薦的就是這碗牛肉乾拌麵，原因價格偏貴

看菜單上面的牛肉乾拌麵的圖片，看起來滷牛肉片非常多又厚，但實際點了之後發現滷牛肉份量真的蠻少的

吃完後也是有種吃不飽的感覺，就算牛肉好吃但吃不飽就蠻可惜的

但這牛肉滷得相當不錯，蘭芳麵館是採用冷滷的方式吧，每片牛肉應該都是滷完後再冰鎮

這個牛肉片相當有咬勁，每咀嚼一次都能感受到牛肉在抵抗你的牙齒咀嚼，非得要用點力氣才能將其咬碎

整個牛肉片也將滷汁完整的吸附住，吃進嘴裡那滷汁的香氣縈繞在嘴中就是滿足

但份量真的太少了，不夠滿足拉，我要又大又硬又粗的肉…..片拉

乾拌牛肉麵的麵條也是用同樣的麵條，這個很OK!

南京復興美食推薦蘭芳麵食館，來遼寧夜市找美食的話，推薦這間給各位哦

店家/景點資訊

店家名稱：蘭芳麵食館

所在地址：10491臺灣10491台北市中山區遼寧街95號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-21:00

店家電話：0227529611

評價：★★★★★ Google即時導航





交通資訊

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