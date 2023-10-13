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【桃園‧平鎮】辛梅阿嫲的味道│排隊名店，復古風裝潢、創新的古早味，值得品嘗!

2023-10-13 15:40:08 DPM 人氣：101
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窩客好文

DPM

發表篇數：304篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 平鎮區

造訪商家：辛梅阿嫲的味道
phone03-4951-188
place桃園市平鎮區環南路167號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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下雨天大家撐傘、排隊也要吃的美食魅力，真的就是辛梅了。其實一開始因為長輩對圓桌的堅持讓我差點錯過這間店，客官阿! 18個人用餐時間真的很難找到店阿!! 小女我只好請阿爸阿母不要堅持圓桌，這間有阿爸喜歡的牛肉麵、還有阿母喜歡的乾麵，真的不用堅持什麼大桌拉!!! 最感謝的應該是店員幫忙，這麼多人讓我們剛好都坐在附近，感謝~~

好啦，這趟小插曲後繼續分享辛梅食記。噗粉們到店不要傻傻在外面等，店家貼了很多公告，要仔細看嘿


直接進店找店員拿號碼牌。要現場後位，不能跑掉喔!

很貼心的有免費停車場

營業時間

菜色不多，就兩面圖文菜單，但已經讓弟噗媽看到就興奮的餐點。

但是但是，太晚來只能看到卻不能點。售完餐點也會標示在櫃檯小板子上，越晚售完餐點越寫越多，看著我越來越緊張。讓大家來看看緊張的瞬間!!這是店內環境，請注意吧檯小黑板，剛到的時候只有兩排字

快到的時候已經寫到四排

叫號後整整五排售完餐點，還都是我想吃的，還有一開始誘惑阿爸的牛肉麵(我哭)
沒關係雖然蚵滷飯、蝦滷飯和牛肉麵都沒了，也幸好沒了，不然我又要陷入選擇困難的狀態，只剩滷肉飯和麵就選擇比較單純點（好樂觀

店內等候位置不多，就只能到外面復古牆面拍照坐著等待。

店內裝潢也是滿滿的古早味，真的是有感受到阿嬤感

完全不突兀的擺在店內


叫到號碼後，店員就會帶入座，像弟噗媽一大群18位會分配到各小桌，這裡沒有大桌子喔！知道座位號碼後，就能到自動點餐機點餐，售完的都會顯示在頁面上。點完餐輸入桌號和人數、付款就能等候上菜。

餐具、醬料都自取

很有復古感的手繪看板

等餐時也能上網評論及打卡，出示給店員看後就會贈送彈珠汽水。

點完餐飲料很快就送上桌，綠色那瓶是之前去日本每次必買的飲料，現在台灣也買得到。

“月見滷肉飯”蛋黃上還有可愛海苔笑臉，真的是可愛爆表，孩子看了也很喜歡，搶著要拍照。


蛋黃攪拌後，整個濃郁度提升，雖然看得到肥肉，但吃起來不膩口，油蔥吃起來有點硬口，但肥肉搭起來讓口感中和，鹹甜度剛剛好。圖片是滷肉飯和加點的糖心蛋。

弟噗媽的麵是選擇意麵，說實話，我以為是鍋燒意麵的炸過意麵，上來是白色直麵還有點傻眼，我的鍋燒意麵呢？！不過直麵我也是愛的，當天的麵條偏硬，所以有多放一下再入口。湯頭是很清爽的大骨熬湯，配上麵條、蔬菜、糖心蛋和應該是豬心肉片，整體吃起來是簡單的古早味。


板條

湯品我們點了骨仔肉湯、嘴邊肉和豬舌湯，湯頭都是一樣的，可以選擇要不要加香菜，不過雖然可以選香菜，卻不能選韭菜和芹菜，這也是我的罩門 湯頭是大骨熬的湯頭加上鳳梨蔭和九層塔，整個就是很古早味，涼涼的天，湯頭喝起來很舒服，當然肉類也能單點。

餐點整體滿喜歡的，搭配整個復古環境氛圍，還有帥氣的店員帥氣的店員帥氣的店員帥氣的店員帥氣的店員，非常推薦大家來到桃園平鎮一定要吃起來。只能現場後位，不能預約喔！


「辛梅阿嫲的味道」相關資訊：
https://maps.app.goo.gl/Yc7ryjvkwWnmgjJV7
地址 : 324桃園市平鎮區環南路167號，在轉角，招牌不明顯。有免費停車場。
營業時間 : 11:30–14:00、17:00–20:00。
連結 : FB / IG
電話 : (03)495-1188，無預約，只能現場後位!

 

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