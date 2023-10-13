"盧記烤鴨"位在鳥松大埤路和中正路的路口旁，這個路口另一側還有銅板價的"北港謝肉粽碗粿"。"盧記烤鴨"從以前在舊址神農路上就有吃過，這是第一次來新店面，新店面可以內用還有免費停車場喔!
每隻烤鴨都看起來好美味阿~
盧記烤鴨有全鴨、半鴨、烤雞、湯麵飯、小菜、冷凍食品等等，算是很複合式烤鴨店!
還有蝦酥、鹹豬肉，看照片感覺都很好吃
冷凍食品、飲料，除了瓶裝飲料，還有賣50嵐的
還能點50嵐飲料，真的很有趣。內用要寫內用單喔!
盧記烤鴨的菜單，也會不定期有些小菜色
平日午餐和晚餐有烤鴨便當喔! 週一~週五，11點~晚上7點
滷菜看來都很好吃，所以我就買了。小盒70元、大盒120元，我很喜歡的一點是滷菜會加熱、切一切。
春捲皮製作地方
店家的每月公休都會公布在FB上，吃之前記得到粉絲團看看喔!
內用區，50嵐的飲料菜單就貼在玻璃門上，也能
餐點都要現煮，現場需要等一下。如果急著拿建議先打電話訂喔!!(07-7336661)
片鴨有餅皮、蔥段、醬料，片鴨是盒裝的。片鴨味道不錯，但鴨皮咬不太斷。
炒的鴨骨，口味不會太鹹。
和片鴨、炒骨比較來，我對盧記的米血和小菜比較喜歡，藥膳口味正中我心!
「盧記烤鴨」相關資訊：
地址：833高雄市鳥松區大埤路1-1號
營業時間 :禮拜一公休， 11:00–20:00，公休時間會公佈於粉絲頁
電話： (07) 733-6661，建議先打電話訂購。
連結：FB
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