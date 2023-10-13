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【高雄‧鳥松】盧記烤鴨│烤鴨三吃、烤鴨便當、烤雞、滷菜、冷凍食品通通有，可內用!

2023-10-13 15:55:11 DPM 人氣：103
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窩客好文

DPM

發表篇數：309篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 鳥松區

造訪商家：盧記烤鴨
phone07-733-6661
place高雄市鳥松區大埤路1-1號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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"盧記烤鴨"位在鳥松大埤路和中正路的路口旁，這個路口另一側還有銅板價的"北港謝肉粽碗粿"。"盧記烤鴨"從以前在舊址神農路上就有吃過，這是第一次來新店面，新店面可以內用還有免費停車場喔!

每隻烤鴨都看起來好美味阿~

盧記烤鴨有全鴨、半鴨、烤雞、湯麵飯、小菜、冷凍食品等等，算是很複合式烤鴨店!

還有蝦酥、鹹豬肉，看照片感覺都很好吃

冷凍食品、飲料，除了瓶裝飲料，還有賣50嵐的

還能點50嵐飲料，真的很有趣。內用要寫內用單喔!

盧記烤鴨的菜單，也會不定期有些小菜色


平日午餐和晚餐有烤鴨便當喔! 週一~週五，11點~晚上7點

滷菜看來都很好吃，所以我就買了。小盒70元、大盒120元，我很喜歡的一點是滷菜會加熱、切一切


春捲皮製作地方

店家的每月公休都會公布在FB上，吃之前記得到粉絲團看看喔!

內用區，50嵐的飲料菜單就貼在玻璃門上，也能

餐點都要現煮，現場需要等一下。如果急著拿建議先打電話訂喔!!(07-7336661)


片鴨有餅皮、蔥段、醬料，片鴨是盒裝的。片鴨味道不錯，但鴨皮咬不太斷。

炒的鴨骨，口味不會太鹹。

和片鴨、炒骨比較來，我對盧記的米血和小菜比較喜歡，藥膳口味正中我心!

 

「盧記烤鴨」相關資訊：
地址：833高雄市鳥松區大埤路1-1號
營業時間 :禮拜一公休， 11:00–20:00，公休時間會公佈於粉絲頁
電話： (07) 733-6661，建議先打電話訂購。
連結：FB 

 

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