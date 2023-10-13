隨著時間的推移又來到秋冬東北季風的季節，這也代表海線最熱鬧的大安海觀光推廣活動又將展開，臺中市政府自102年起每年定期在大安濱海遊樂園舉辦風箏衝浪水域遊憩活動，今年要邁入第11個年頭，市府規劃了10/7、10/14及10/15共三天一系列的「風轉大安海」活動，包含民眾最想體驗的搏海職人風箏衝浪體驗、微放風箏節大型風箏展示、音樂會跟市集，還有海岸手作活動跟大安海FUN風趣遊程，豐富多樣性的活動非常適合全家大小一同遊歷～

風轉大安海 | 大安濱海樂園

▼大安濱海樂園



「大安濱海樂園」因為地形開闊加上沙灘腹地廣大，非常適合作為風箏衝浪的場域，近年來透過推廣在地特色水域活動，將大安濱海樂園打造成為中台灣最具知名度的風箏衝浪朝聖聖地，秋冬之際有許多喜愛風箏衝浪極限運動的好手會前來衝浪。

▼寬廣腹地



今年「風轉大安海」同樣有規劃風箏衝浪競賽活動，競賽活動吸引了近百位衝浪好手前來大安濱海樂園同場追風飆浪，機會難得屆時到場民眾可以欣賞到各個參賽者精湛的身手。

▼風箏衝浪競賽



加上今年首次增設風箏衝浪導覽，讓民眾觀賞風箏衝浪之餘，也能對風箏衝浪這項極限運動有更深入認知。

▼風箏衝浪



此外為了推廣海洋觀光產業，今年也首次增列大安驛站風箏衝浪種子教練培訓計畫，大安驛站培訓計畫採用IKO 認證課程系統標準與國際接軌，用以培訓在地青年並且期許能夠挖掘出下一位風箏衝浪界的未來之星。

▼風箏衝浪教練培訓



風轉大安海 | 風箏衝浪體驗

▼風箏衝浪岸上體驗



民眾除了岸上欣賞各個風箏衝浪參賽者的好身手，也能透過報名搏海職人風箏衝浪體驗更進一步感受風箏衝浪的魅力所在。

▼裝備介紹



體驗現場會由專業教練介紹風箏衝浪的裝備及相關操作解說，透過基礎風箏理線操作、拉力、定點控箏及上板體驗等系統性引導跟學習，一步步的解鎖各項風箏衝浪的技能，進而體驗到風箏衝浪的樂趣。

▼認識風箏



一開始教練會介紹風箏衝箏這項運動的所有裝備，包含認識風箏、風箏理線，以及風箏操作原理，並在教練安全指導下進行岸上體驗。

▼操作體驗



初次體驗者在風箏滑桿的推拉之間與掌握風箏的左右方向移動，都需要點時間去練習，可能會花一些時間在掌控風箏上去理解跟摸索。

▼定點控箏



等岸上的定點控箏體驗完後，進而再到下一階段至淺灘區體驗風箏拉力，將風箏勾在身上的安全扣環，藉由剛剛學習到的控箏技巧，在淺灘區域內透過風箏拉力將自己拉回岸上。

▼體驗風箏拉力



多次練習熟悉後就會再往下個階段進行上板體驗，整個體驗約莫1.5至2小時，在專業教練的安全指導下，體驗者會對於風箏衝浪這項運動有更全面性的認識。

▼上板體驗



風轉大安海 | 風箏節、手作活動

▼微放風箏節



今年大型造型風箏再度回歸，微放風箏節會依照當天風況定點展示地景藝術風箏，會有一系列的大小風箏在天上飛揚，過往有相關海洋元素的風箏造型，像是藍鯨、章魚等，今年也可以好好期待一下。

▼大型造型風箏



此外會場還有安排海角音樂會，將會有樂團現場演唱，陣陣海風伴隨著療癒系的甜美嗓音，也是相當的愜意。

▼手作活動



海岸手作活動也很適合大小朋友一齊體驗，今年手作活動有規劃了彩繪風車、風箏及海岸植物盆栽DIY，可以讓小朋友盡情發揮自己的創意。

▼漫步沙灘



當然來到大安濱海樂園自然少不要下去海灘走走，寬廣且平坦的沙灘海域，一家大小在海灘上漫步，面向海洋迎來陣陣海風，看著天上飄揚的風箏，滿滿大安海邊特色。

▼親子遊憩



甚至有些遊客還會帶著營帳來這邊曬曬日光浴，小朋友們除了玩水，沙坑也是玩得不亦樂乎，而且一定要玩得滿身是沙才肯罷休，哈哈～

▼沙坑



風轉大安海 | 大安海FUN風趣遊程

▼大安海FUN風趣遊程



這回遊程體驗部分，規劃了大甲、大安、外埔海線在地景點漫遊，包含了生態導覽、芋頭農作、外埔採火龍果及農家酒莊葡萄酒莊園巡禮等，豐富多元的活動很值得全家一同體驗。

▼外埔採火龍果



尤其是外埔地區盛產火龍果，當地的白肉、紅肉火龍果，每年參與評鑑都獲得優異成果，尤其是紅火龍果甜度高，有著明顯的蜜香甜味，豐沛多汁相當受歡迎。

▼葡萄酒莊巡禮



外埔另一項經濟作物就是葡萄，這邊的葡萄是種植用來釀紅酒的葡萄，葡萄品種大多以黑后葡萄為主，葡萄比較小顆且皮較厚，甚至還能做成葡萄醋、葡萄酵素。

▼葡萄、葡萄醋



倒酒時就能聞到葡萄香甜的氣息，入喉就能感受到葡萄的甜味，並不會有太多的酸澀感，相信是男性女性都會喜歡的滋味。

▼外埔葡萄酒



風轉大安海 | 10.7~10.15活動行程

▼大安海觀光推廣活動



為期三天的風轉大安海活動，有風箏衝浪競賽、搏海職人風箏衝浪體驗、風箏節大型地景風箏展示，也有適合親子互動的風箏彩繪、植物盆栽DIY及放風趣遊程，加上現場的音樂會、滑板體驗跟市集活動，讓整個會場有如舉辦嘉年華會般熱鬧，也歡迎民眾熱情參共同感受10月的大安風大安海。（附上相關活動流程表，方便讓大家參考）

▼10/14活動流程



▼活動總表



▼2023風轉大安海



（此篇是合作推廣文章，相關照片獲得單位授權使用）