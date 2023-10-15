民宿：盒木 hermon

地址：南投縣魚池鄉中山路61號

電話：0492856767

入住時間：客服 9:00~19:00

IG：https://www.instagram.com/hermon.tw/

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去年生日，Malu訂了墾丁佳樂水附近的日日旅海，收穫了一波絕美的月夜之海，今年生日則是選了這間日月潭旁我關注已久的「盒木」，這次更是期待著這湖景第一排的絕佳地點能給我帶來什麼樣的驚喜。

盒木(hermon)是一間近幾年才竄起的新興民宿，2021全新開幕，大廳的咖啡館也對外營業，成了當時非常具有話題性的IG熱門景點，疫情期間咖啡館停止對外營業之後目前暫時也沒有開放的傾向，對於住宿的旅人來說的確也是個不錯的消息，畢竟盒木的價格不便宜，房間也小，最值得的除了搖滾區的湖景之外就屬這個原咖啡館的公共空間了!這棟重新打造後保留部分原始樣貌的空間，成了純白色系的超好拍建築，一樓門口就有停車格方便住客停放，挑高的大廳空間和半廢墟風格的磚造裸露牆面，簡約的線條與大膽用色彷彿是向包浩斯風格的致敬。

一走進大廳也就是盒木(hermon)原本的咖啡館空間，大片的面湖窗景，還有宛如家具展售會場一樣的漂亮環境，同時這裡也是辦理入住手續的櫃台所在，大家來到這裡立刻就放下了行李開始停歇不了的拍照時光。進門的左半邊是純白色的潔淨畫面，可惜剛來的時候日月潭這兒正下著大雨，若是碰上陽光普照的日子絕對是美到更高層次。

盒木(hermon)的建築原本是朝霧碼頭旁閒置多年的舊風景區管理所，在保留原有建築大部分主體風貌的前提下，重新設計改建成了現在的純白色韓系風格民宿與咖啡廳盒木(hermon)，進門後的右手邊就保留了大片的原有磚造牆面，與純白色的基底彼此裝飾得更加漂亮，在中間往左側和往右側有著截然不同的風格可以拍照，同時這裡有原先咖啡廳的吧檯位置，隔天我們的早餐也會在大廳這裡用餐，而且比較有趣的地方是，大廳樓層其實是在中間(L層)，往上的2樓和往下的1樓才是住宿房間，我們這次入住的就是在下面一層的1樓。

盒木(hermon)的雙人房房間坪數不大，就和照片看到那樣長條型的方正格局，不過盒木最棒的設計就是所有的房間基本都直面日月潭，加上有附小陽台，可以說是湖景第一排的搖滾區位置，第一天因為下雨外面看起來比較霧，第二天一大早大概六七點的時候是陽光初升同時風平浪靜的好時候，以及再晚一點山嵐迭起，光是這樣看著窗外的湖景與對岸山景隨著時間產生不同的畫面就已經非常值得!入住的時間大部分都窩在窗邊的小窗台座位，塞幾個抱枕和枕頭邊看風景邊喝咖啡，好不愜意。

盒木(hermon)的房間小巧可愛，不過在各種設備上也是都很用心，淋浴用的沐浴乳和洗髮乳是紐約品牌「MALIN+GOETZ」，不愧是從頭到尾、從外觀到細節全都很講究設計的民宿，另外房內本身沒有提供備品，需要的話再辦理入住時可以在櫃台拿。

(這邊有大量湖景照片請小心服用)到了黃昏時刻天色漸暗，對面的雲品和文武廟也點起了燈，還有斜對面的伊達邵碼頭也同樣亮了起來，日月潭的湖光山色給了我不同於大海的另一種寧靜感，這邊要提醒大家，盒木(nermon)的櫃台只到七點，之後大門和電梯都會鎖住要從側邊進出，所以我們是提早買了知名的品麗鹹酥雞回民宿度過我的生日之夜。

這是清晨六點左右，醒來本來想看看能不能碰到日出，但收穫了更美的湖景倒影，再晚一點點就開始起風了，順帶一提電梯口有飲水機，晚上泡麵可以在這裡用，而且電梯口這裡的湖景一樣美炸!

最後，就讓我們用湖景配早餐，盒木(hermon)的早餐是比較中規中矩，拍起來挺美的，提供的飲料雖然有冰的黑咖啡，但可惜雖然有咖啡店卻沒有咖啡師能提供冷熱拿鐵或是手沖咖啡的選擇，整體來說，盒木真的是一間很漂亮很好拍的民宿，整個建築不管從哪個角度都美到不行，設計的部分更是深入每個細節，加上全民宿從咖啡廳到房間通通享有大面窗湖景，可以說是有著先天的絕佳條件。

對我來說也有比較遺憾和期待的地方，就是房間真的挺小，而目前作為公共空間的咖啡廳能夠被客人使用的部分又較少，可能一方面都是設計品，在維護上需要人員小心照看，不過如果能讓客人更自在的在這裡聽聽音樂、看看書，提供一些零食咖啡，讓我們入住後除了在房間的那個小空間之外，還有舒適的公共空間可以使用，也許在整體的價值感上就會更覺得物超所值一些，不過我還是非常喜歡這次入住的體驗，也很開心這趟旅程收穫了非常多漂亮的湖景照片!

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