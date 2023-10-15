台灣人愛吃鍋，最近天氣開始入秋變得涼涼的，可真的是吃鍋的好時節！近期這間位於台中的超浮誇火鍋，可說是人氣搶搶滾，喜歡吃鍋的你千萬不要錯過。每一鍋的料都是滿出來，讓你吃好吃滿的那種。此外還有浮誇到視覺味覺都享受的活體帝王蟹套餐，超澎湃的海鮮饗宴，滿足你挑剔的味蕾，沈浸於美食帶來的療癒氛圍吧～

超！級！狂！一到店裡就看到超大隻的活體帝王蟹，在水族箱裡扭動著身軀。光是看著這個景象，就可以知道等等吃到的帝王蟹火鍋，絕對是新鮮掛保證，大海滋味的部分我～來～啦！

修但幾壘，這一整鍋通風餐未免太浮誇太澎湃。我們點了帝王蟹四人套餐，準備大快朵頤一頓惹。

海鮮控絕不能錯過帝王蟹套餐，整隻比臉還大的帝王蟹，直接鍋物煮，將最精華的滋味都直接鎖在QQ彈彈的肉質裡。每一口都要夭壽鮮甜，一上桌就馬上被大家搶食一波。

不能放過的還有波士頓龍蝦，也是整隻豪爽煮給你吃。撥開橘紅外殼就可以看到滑嫩的大塊龍蝦肉肉，甘甜又紮實的鮮嫩肉質，不用多做調味就好到飛上天哩。

如果想要將帝王蟹跟波士頓龍蝦改成清蒸的方式烹煮，一隻再加100元就能請店家服務了～波士頓龍蝦如果要升級成有濃郁蝦膏的水姑娘龍蝦，則是加價300元。

除了重點的帝王蟹跟龍蝦，其他的海鮮配料也是一點都不馬乎。爆量的蚵仔、干貝、蛤蜊、魚片、蝦子、透抽等等，你喜歡的海鮮這盤應有盡有。

加價的鮭魚卵蓋飯，在粒粒分明的白飯上鋪上超～～海量的新鮮鮭魚卵，再配上一顆半熟蛋，這碗已經是外面日式料理的等級了吧！鮭魚卵在嘴裡逼逼波波爆開來，配上味濃滑順的蛋黃，一口接一口我要通通吃光光，這碗沒打算跟其他人分享欸。

煮到最後面還有重點part，趕快先筆記下來。蟹膏煮粥這個重頭戲，將滿滿的蟹膏放進鍋裡，倒進白飯、雞蛋，小火開始煮到白飯吸收完整鍋的蟹膏精華，就大功告成。濃郁的帝王蟹膏煮成的粥，在嘴裡化開溫暖著味蕾跟心靈，被美食療癒到心坎裡就是這樣形容的。

喜歡就快點揪來吃，豪華又爆量的浮誇海鮮鍋物饗宴，身為吃貨絕對要+1啊！

【菁選涮涮鍋】

地址：台中市南屯區萬和路一段30之40號

營業時間：11:00-22:00

電話：0925-215-575

粉絲專頁：https://reurl.cc/1Gb9pm

喜歡我的文字及照片可以給我一個支持，你的一個讚，是我寫作的動力^^

FB：算命的說我很愛吃

IG：master_food_diary