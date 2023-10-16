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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 入日咖啡｜三峽悠閒咖啡廳推薦 @neru.foodie / 丸の良食

入日咖啡｜三峽悠閒咖啡廳推薦 @neru.foodie / 丸の良食

2023-10-16 13:55:05 neru.foodie 人氣：112
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窩客好文

neru.foodie

發表篇數：816篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 三峽區

造訪商家：入日咖啡
place新北市三峽區永安街171號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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☕三峽老街周邊優質閑靜的氛圍下午茶✨

店家資訊

🔸入日咖啡 @ru_rihcafe

🔸新北市三峽區永安街171號

🔸11:00–19:00(一-五)、11:00–20:00(六日)

🔸Google評論分數4.7顆星(69則評論)

 

另外2021最新雙北美食地圖正式上線！  傳送門 

(建議使用Chrome瀏覽器或電腦查看)

找美食直接開啟地圖查看、點選地標還有餐廳簡單評分與詳細食記連結可以觀看～快存下連結用用跟分享給親朋好友吧！

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在三峽老街周邊挖掘到的優質咖啡廳🍵

 

好喜歡這家入日的氛圍🥰

🔸不收服務費/每人低消一份品項/客滿限時90分

 

 

晨光特調氣泡飲 $120｜優格檸檬乳酪千層 $170｜季節鮮果千層 $170｜巴斯克乳酪蛋糕 $160

蛋糕看起來都好好吃忍不住兩個人點三份～

千層紮實份量感十足吃的過癮！

巴斯克是紮實比較像乳酪蛋糕的版本🍰

氣泡飲也好喝～下次來三峽除了人氣滿點的清琳之外

也可以來這家入日讚讚讚！！！

這次入日咖啡｜三峽悠閒咖啡廳推薦分享就到這裡啦！

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    🔸From Taiwan🇹🇼常出沒在雙北地區 🔹100%起司控、熱愛早午餐與燒烤🐖🤤 🔸歡迎追蹤 instagram.com/neru.foodie 🔹#台北美食#台南美食#自由行#懶人包
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