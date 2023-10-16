☕三峽老街周邊優質閑靜的氛圍下午茶✨

店家資訊

🔸入日咖啡 @ru_rihcafe

🔸新北市三峽區永安街171號

🔸11:00–19:00(一-五)、11:00–20:00(六日)

🔸Google評論分數4.7顆星(69則評論)

另外2021最新雙北美食地圖正式上線！ 傳送門

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在三峽老街周邊挖掘到的優質咖啡廳🍵

好喜歡這家入日的氛圍🥰

🔸不收服務費/每人低消一份品項/客滿限時90分

晨光特調氣泡飲 $120｜優格檸檬乳酪千層 $170｜季節鮮果千層 $170｜巴斯克乳酪蛋糕 $160

蛋糕看起來都好好吃忍不住兩個人點三份～

千層紮實份量感十足吃的過癮！

巴斯克是紮實比較像乳酪蛋糕的版本🍰

氣泡飲也好喝～下次來三峽除了人氣滿點的清琳之外

也可以來這家入日讚讚讚！！！

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