藏王．極上鍋物中壢店位於中壢區公所斜對面，近期榮獲2023年桃園金牌好店和超級人氣王兩項殊榮，給藏王．極上鍋物的美食實至名歸！藏王．極上鍋物主打多種新鮮蔬果熬煮的蔬菜湯底，還有產銷履歷無毒安全蔬菜，讓你吃得健康又開心。推薦藏王．極上鍋物雙人海陸餐，一艘小船上擺滿了新鮮的海鮮，再加上20盎司的肉盤，簡直是浮誇又吸引人的組合。還有藏王．極上鍋物提供當月壽星生日優惠，享有日本和牛鍋系列88折，四人以上同行再贈神肉蛋糕，對於65歲以上的長者朋友們，也有極品鱸魚鍋享有85折的特別優惠！

藏王極上鍋物中壢店怎麼去？

藏王極上鍋物中壢店位在中壢環北路上，中壢區公所的斜對面，離桃園捷運A21環北站步行約10分鐘，機車可以在藏王極上鍋物中壢店周邊找停車位，開車的話可將車輛停在周邊的萬和、七和及廣停一停車場再步行喔！

藏王極上鍋物中壢店用餐環境

藏王極上鍋物中壢店近期榮獲2023年桃園金牌好店和超級人氣王店家兩項殊榮！經過三階段嚴格評比的最高榮譽美食保證，以及榮獲美食在台北‧鍋際大賞饗宴鍋物組，是由胡天蘭老師當評審，如果你還沒來品味過他們的美食，你真的不能錯過！

藏王極上鍋物中壢店的用餐環境有兩層樓，超寬敞的，座位也多到不行。不僅有四人桌，還有超大的八人桌，簡直是聚會用餐的完美場所！而且他們還放置了電視，當天還有播放亞運賽事，真是吃飯聊天的好去處！

藏王極上鍋物中壢店的二樓還有小包廂區耶！這個包廂可以容納10人用餐，而且還有2到10人的用餐座位，如果你要和一大群朋友或家人一起吃飯，這裡絕對是個不錯的選擇！

藏王極上鍋物中壢店自助區

藏王極上鍋物中壢店的一樓和二樓都有自助區，可以隨心所欲享用各種飲品。有冬瓜檸檬冰沙、可爾必思冰沙、日式煎茶、雀巢金選奶茶、雀巢金桔蜜風味綠茶等冷飲，還提供各式熱飲和沖泡熱茶包，如果你喜歡星巴克咖啡，也有星巴克咖啡豆可供選擇。此外，冰箱裡還有無限供應的可口可樂、美粒果和雪碧。

藏王極上鍋物中壢店醬料選擇真的超多！有泰式酸辣醬、蒜、辣椒、蘿蔔泥、蔥花、烏醋、胡麻醬、秘製辣醬、山葵美乃滋、五味醬、蒜蓉醬、橙醋醬、鎮江醋、柚子醬油、日式醬油，還有特製沙茶等等。你可以根據自己的口味，隨心所欲地調配醬料，讓你的鍋物更加美味。無論你喜歡酸、辣、甜，還是其他風味，都能找到合適的醬料。

藏王極上鍋物中壢店菜單

藏王極上鍋物中壢店的完整菜單，提供單人、雙人套餐以及單點鍋物，套餐最低399元起。

藏王極上鍋物中壢店優惠資訊

※壽星活動：當月壽星享日本和牛鍋系列88折，四人以上同行再贈藏王神肉蛋糕。

※65歲長者內用享專屬優惠『極品鱸魚鍋』85折 。

※消費累積滿6000元，獨享超值入會好禮！會員同行每人開鍋，送會員禮10選1，提前一天預訂多人用餐再贈一瓶日本清酒之王獺祭！

【活動詳情請見藏王極上鍋物粉絲團公告為主】

雙人海陸藏王B鍋餐點

當天我們選擇了雙人海陸藏王B鍋，浮誇的海鮮船擺放多達9種海鮮以及20盎司的肉片盤，食材真的是非常豐盛，絕對讓人吃得超過癮！

【食材：日本生食級干貝/二顆、九州小鮑魚/二顆、澎湖明蝦/二隻、無毒大草蝦/二隻、野生海大蝦/二隻、南美甜白蝦/六隻、台灣活力鯛魚片/200G、鮮甜小花枝/六隻、活凍軟絲/一隻、美國頂級藏王極上霜降牛肉/5oz、美國頂級Prime牛小排/5oz、西班牙伊比利梅花豚/5oz、西班牙伊比利松阪豚/5oz，贈送綜合餃拼盤/二份。】

【套餐含湯底、菜盤、附餐、自助吧飲料和甜點】

湯頭

藏王極上鍋物原本已經有多達18種湯底可供選擇，而現在更加入了三款新湯品：剝皮辣椒、黑蒜頭和青花椒。當天我們決定大膽嘗試，直接選擇了剝皮辣椒和黑蒜頭這兩個新湯底。

我極力推薦剝皮辣椒湯底！湯底擺放許多剝皮辣椒，增添了微辣口感與甜味，湯頭非常夠味，順口不嗆喉，非常好喝！

當你品嚐黑蒜頭湯底時，會感受到微微的甜味，還有一些蒜味，溫潤甘醇不膩口。

產銷履歷無毒安心蔬菜盤

藏王極上鍋物以產銷履歷的無毒安心蔬菜盤為特色，一份菜盤包括一個綜合蔬菜盤和一個菇菇拼盤。裡面有高山高麗菜、美濃水蓮、雲林水果玉米、嘉義牛番茄、新社鮮香菇、信義南瓜、大甲鎮芋頭等等新鮮食材，給你提供了吃得安心又健康的選擇。將食材加入湯底裡，可以增添湯的風味唷！

不吃菜盤可以更換台灣自然活力梅花豚、安格斯PRIME嫩肩里肌牛、鮮蝦一份、蛤蠣一份(季節限定)或日本帶殼生蠔擇一，我們則是更換蛤蜊一份，蛤蜊非常的新鮮又大顆。

推薦你們蛤蜊可以煮在黑蒜頭湯底，將蛤蜊的營養與鮮味就融入湯裡，會非常鮮甜喔！

肉盤上都會標明名稱，所以不吃牛的話就不會搞混了。

美國頂級藏王極上霜降牛肉/5oz

美國頂級藏王極上霜降牛肉的油花分佈恰到好處，讓肉質保持了軟嫩的口感，每一口都能感受到肥瘦的完美平衡。

美國頂級Prime牛小排/5oz

美國頂級Prime牛小排的油花分佈均勻，帶有些微細筋，吃起來既軟嫩又帶有一些嚼勁。

西班牙伊比利梅花豚/5oz

西班牙伊比利梅花豚的油花均勻分布，肥瘦搭配得宜，肉質鮮嫩且散發油脂香氣。最重要的是，吃起來毫無豬腥味。

西班牙伊比利松阪豚/5oz

西班牙伊比利松阪豚的油花如雪花般分布均勻，而且肉質Q脆且有彈性。

綜合海鮮船

藏王極上鍋物的海鮮，居然是一艘船直接送上桌耶～超酷的！整船蝦子一排看起來就超厲害！

海鮮船內有日本生食級干貝/二顆、九州小鮑魚/二顆、澎湖明蝦/二隻、無毒大草蝦/二隻、野生海大蝦/二隻、南美甜白蝦/六隻、台灣活力鯛魚片/200G、鮮甜小花枝/六隻及活凍軟絲/一隻，會使用碎冰墊入船的底部，保持食材新鮮度～活凍軟絲和日本生食級干貝可是我愛吃的耶！

澎湖明蝦、無毒大草蝦、野生海大蝦和南美甜白蝦，每一種都有獨特的風味。它們的肉質都肥厚又緊實，有著豐富的彈性，吃起來真的很鮮～

日本生食級干貝、九州小鮑魚、台灣活力鯛魚片、鮮甜小花枝以及活凍軟絲，真的超級搭配黑蒜頭湯底！而且這些海鮮都非常新鮮，吃起來鮮甜滋味十足，絕對是一大享受！

贈送綜合餃拼盤/二份

點雙人海陸藏王系列套餐都會贈送綜合餃拼盤，雖然是贈送的，但口感還是有水準！

附餐有越光米飯、王子麵、寬粉條、蒸煮麵、日式拉麵、日式烏龍麵、黃金視好蛋、麵疙瘩、和牛魯肉飯(限量)、鮭魚鬆飯、無鹽寶寶蔬果麵或日式鰻魚飯擇一。

和牛魯肉飯(限量)

和牛魯肉飯使用的是和牛的邊角肉，避免了肉品的浪費。吃起來滷汁濃郁，口味非常樸實。

日式鰻魚飯

日式鰻魚飯淋上甜甜的鰻魚醬汁，吃起來真是太美味了！鰻魚的口感滑嫩，每一口都充滿了濃郁的甜味，令人回味無窮。

甜點

藏王極上鍋物甜點品項很多元，有冰淇淋、水果優格、焦糖烤布蕾、芋香紫米和美味蛋糕。

焦糖烤布蕾聽店員說是店內的熱門品項，吃起來酥酥脆脆，底下的布蕾口感很滑嫩～

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