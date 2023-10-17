"南台欽鱔魚麵"是間可以吃鱔魚麵又能夠買米的店。就招牌上寫著"新豐德碾米廠"，很久前來吃是男老闆，現在是年青的女老闆掌廚。



店內位置不多，沒位置需要等待



菜單價位



真的可以買米喔!



鱔魚意麵100元，



量我覺得算多的，口味上我比較喜歡再加點醋，膳魚偏軟





因為原本想點個湯，詢問老闆後說可以到隔壁點餐



點了當歸鴨湯和招牌鴨肉飯給孩子



鴨肉飯口味不錯，還加了香腸很加分



當歸鴨湯頭OK，鴨肉是嫩的我喜歡



「南台欽鱔魚麵」相關資訊：

https://maps.app.goo.gl/Thwis4LaFb77iSX66

地址 : 830高雄市鳳山區五甲一路19號

營業時間：周二公休，16:30–22:00

附近有路邊停車格和停車場。

*當歸鴨是連鎖店就在膳魚麵隔壁，網路上沒有資料，可以導南台欽鱔魚麵即可。





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