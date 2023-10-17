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【高雄‧鳳山】南台欽鱔魚麵(新豐德碾米廠)&西螺鴨膳師當歸鴨肉飯、當歸鴨肉麵

2023-10-17 16:02:56 DPM 人氣：101
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窩客好文

DPM

發表篇數：315篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 鳳山區

造訪商家：南台欽鱔魚麵
place高雄市鳳山區五甲一19號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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"南台欽鱔魚麵"是間可以吃鱔魚麵又能夠買米的店。就招牌上寫著"新豐德碾米廠"，很久前來吃是男老闆，現在是年青的女老闆掌廚。

店內位置不多，沒位置需要等待

菜單價位

真的可以買米喔!

鱔魚意麵100元，

量我覺得算多的，口味上我比較喜歡再加點醋，膳魚偏軟


因為原本想點個湯，詢問老闆後說可以到隔壁點餐

點了當歸鴨湯和招牌鴨肉飯給孩子

鴨肉飯口味不錯，還加了香腸很加分

當歸鴨湯頭OK，鴨肉是嫩的我喜歡

 

 

 

 

 

 

 

「南台欽鱔魚麵」相關資訊：
https://maps.app.goo.gl/Thwis4LaFb77iSX66
地址 : 830高雄市鳳山區五甲一路19號
營業時間：周二公休，16:30–22:00
附近有路邊停車格和停車場。
*當歸鴨是連鎖店就在膳魚麵隔壁，網路上沒有資料，可以導南台欽鱔魚麵即可。

 

 

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