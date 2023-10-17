在台北老饕心目中享有一席之地的春韭私廚無菜單料理,目前展店到台中來了

專走精緻路線的春韭,不僅用餐氛圍營造得宜,對於每一道菜餚的料理更是講究

隨著春韭精誠店的進駐,想必能為競爭激烈的台中餐飲界,掀起一波新話題👍

主打高檔台菜料理的春韭,目前總共有三個據點,台北二家,台中一家

台北春韭分別是在中山北路的晴光店和士林的基河店,口碑向來不錯

最常聽到的抱怨竟然是太難訂位,每次臨時想去都沒有位子

所以提醒大家務必要提前預約,才能氣定神閒地享用到春韭精心準備的料理

這次他們首度南下插旗台中,讓台中人宴客聚會的高檔餐廳又多了一個好選擇

現在就跟我來看看春韭精誠店到底有哪些亮點?🧐

春韭精誠店在哪裡?

春韭精誠店就位在南屯區精誠路和大墩二街的交叉路口,距離國美館不遠

轉角處白色的獨棟建築很好找,這邊不算熱鬧的商業區

反而是屬於比較寧靜的住宅和辦公大樓區,有種大隱於市的感覺

春韭精誠店停車

春韭精誠店沒有停車場,只能找路邊停車格或是附近的付費停車場

最近的是五權西路的GoLine停車場,走過來大約3分鐘🚶‍♀️

春韭精誠店消費方式

無菜單料理的春韭採預約制,分成$1500/人,$2000/人和$3000/人等不同價位

平日中午優惠$1200/人起,無菜單私廚6人起訂,重點是不收服務費喔!

另外目前平日中午有推出小資套餐方案,2~5人$2097~3955

不論人數多寡都有不同價位可選,這點還蠻彈性的

春韭精誠店環境

春韭精誠店的外觀頗為低調,路過此處完全看不出來是一家餐廳

外面只擺了一張長椅和一個長腿的人像雕塑,就連綠色招牌也不會太醒目

乍看之下可能會以為裡面是一家藝廊或是廣告設計公司之類的

沒想到推門而入後,瞬間還以為搭乘時光機穿越到另一個空間🛸

一樓擺了不少有歲月痕跡的櫥櫃和滿坑滿谷的骨董藝品,全都是店主的精心收藏

瞧瞧這桌上除了美美的花藝擺飾,竟然還有隻活靈活現的貓頭鷹

一進來大家就忍不住狂按快門,這麼好拍的地方豈可不多拍幾張?📸

其他還有朱銘太極系列的迷你版,托缽的達摩塑像和牆角的留聲機及打字機

牆上還貼了張大千的手寫的家宴菜單,這麼多夢幻逸品,真的很像來逛私人美術館

我最喜歡一進門這張花布沙發,坐在此處拍網美照,很有復古風上海老宅的感覺

連後面的壁紙都是大正和昭和時期的日式手寫帳本一頁頁貼上去的

沒想到春韭內部這麼美,竟然忘了穿旗袍來,害我一直捶胸頓足😅

我們的座位被安排在二樓,所以必須登上這個比較現代感的階梯

就連階梯轉角處拍起來也很有fu,遮擋用的屏風不是木雕就是用宣紙糊的

處處都透著文藝氣息,彷彿每個角落都在訴說著不同故事

二樓被區分成一大一小二個包廂,這個藍色門簾後面是比較大的包廂

門口還逗趣地擺了二尊小石獅,宛若來到古代客棧用餐的fu

一進來就先看到正中央的大圓桌,可容納12~15人的大圓桌上還擺了一把油紙傘作點綴

牆上那幅大師級的畫作很搶眼,天青水藍的配色害我差點哼起:「天青色等煙雨,而我在等你…」

這樣的空間不論宴客或聚餐都有足夠的私密性,蠻適合不想受到打擾的貴賓

其實包廂的空間很大,除了中間的大圓桌,旁邊還有這個泡茶品茗區

但主要是布置裝飾用,若想泡茶還是建議回到大圓桌

春韭命名典故來自於杜甫的詩句《贈八衛處士》:

「夜雨剪春韭，新炊間黃粱。主稱會面難，一舉累十觴。

十觴亦不醉，感子故意長。明日隔山嶽，世事兩茫茫。」

以前背誦這首詩,只記得後面卻忘了前面,春韭其實蘊含招待來訪故人之意

所以這個角落被闢成藏酒櫃,既然是貴客來訪,當然要有茶有酒才能賓主盡歡

這一區的包廂採光良好,長條桌最多可容納12人

還能邊用餐邊欣賞外面麻園頭溪的綠色景致,感覺十分愜意呢!

春韭精誠店美食介紹

我們當天吃的是$1500/人的菜色,不過主廚會依人數來做微調

無菜單料理就是沒有固定菜色,不過大家還是可以拿來做參考

鮮露豆腐絲

自製紅油與豆腐,使用雞湯煨煮2小時,師傅再以手工切成絲,是非常考驗刀工的一道菜

擺盤配色都很講究,這樣的排列組合看起來宛若一幅畫,吃起來更是清爽

黃金雞湯

黃金雞湯是6隻雞+金華火腿來熬煮15小時而成的黃金湯底,光看色澤就很誘人

雞湯另外加入干貝、豬腳、淮山、紅棗、香菇,以及一整隻全雞燉煮而成🐓

舀一杓黃金雞湯來拍個特寫,是不是很想品嘗看看?

這鍋雞湯精華充滿了濃郁和滿滿的膠原蛋白,喝起來順口極了

我還注意到大家都默默回添了好幾碗,行動就是美味的最佳證明🤭

檬果黑金鑽

一端上桌就讓大家瞪大眼睛,驚呼不已的一道菜,竟然連筷子都飛天了😲?

這道檬果黑金鑽不但設計夠浮誇,品嘗起來的口感也是好幾個層次

把魚切片以料酒、胡椒、五香浸漬後,外面有炭香風味,過油煎至晶亮

最後再佐以芒果檸檬醬汁和少許金箔調配,黃色的粉絲是淋油固定的裝飾

只能看不能吃,千萬別把它夾起來配嘿~😂

元蹄聚寶盆

這道元蹄聚寶盆是擺盤和名稱都很討喜的一道菜

豬腳使用自製五香滷製過後再深煎,最後再撒上北港花生粉料

吃起來口感QQ卻不油膩,旁邊五彩繽紛的聚寶盆配料還可以搭配著一起吃喔!

雪耳松露雞蓉

看起來就是一道養顏美容聖品的雪耳松露雞蓉,宛如一朵朵花開在天藍色的盤子上

香氣十足的黑松露配搭雞蓉雪耳、核桃、葡萄乾等堅果,吃起來的口感很不一般

我喜歡白木耳搭配雞肉一起吃的滋味,中間還能吃到堅果是意料之外的驚喜

海皇粉絲煲

感覺像是年節期間才有的團圓菜就是這道海皇粉絲煲,上層鋪了滿滿的海鮮

以自製的XO醬搭配仿土雞腿、鮑魚、紅薯細粉烹煮,底下的粉絲吸收了醬汁精華

微辣的口感吃起來反而很開胃

蜂蜜梅子醋

中場休息剛好來杯蜂蜜梅子醋,微酸微甜的口感,喝起來健康又養生喔!

金絲鬆排骨酥

這道金絲鬆排骨酥還榮獲今年經濟部評選的推薦台菜,就可知道一定不簡單

加了蒜香調味的自製金絲鬆,讓排骨酥吃起來滋味更美妙😋

帶點微微辣味的金絲鬆跟煮得恰到好處的白粥一起享用,害我可以多吃好幾碗

和牛/奶酥銀絲卷

從來沒想過澳洲和牛可以和銀絲卷搭配在一起,春韭的別出心裁真令人喜出望外

難怪能獲得『2023年第三屆500盤』的肯定,由於500 盤是由台灣人觀點所選出來的美食評鑑

跟老外觀點的米其林不太一樣,能夠入選的餐廳都有一定的實力

採用M9 澳洲和牛+洋蔥+黑胡椒和起司製成的銀絲卷,表皮炸到金黃酥脆更美味

另一款是甜的奶酥口味,還加了蔓越莓果乾增加風味,一樣好吃又涮嘴,還是期間限定喔!

春韭精誠店2023新菜

四季牛舌花

大家都知道牛舌並不便宜,這道四季牛舌花也引來在座老饕的稱讚

用自製藤椒醬搭配四季豆+皮蛋泥,採低溫烹調入味的牛舌

吃起來不僅鮮嫩開胃,還可搭配下方彩椒一起吃更為爽口

黃椒磐龍魚

這道黃椒磐龍魚其實是清蒸石斑魚搭配自製黃椒醬和絲瓜

不僅擺盤好看,更能吃到鮮美的石斑魚肉

老虎藕鮑

這道老虎藕鮑是春韭推出的重量級新菜

用虎皮蛋捲裹上酥脆薄藕片+紫蘇葉,低溫烹調的桂香酒漬鮑魚是主角

再配一點紅肉火龍果,和主廚特別準備的泰式醬,XO醬和和風蛋沙拉三種佐料

一口咬下汁多味美,還能品嘗到三種不同的風味

荔枝蝦球

幾可亂真的荔枝蝦球,維妙維肖的外表,讓大家又是一陣驚呼

沒想到吃進嘴裡卻是貨真價實的蝦球,這道菜真是太令人驚喜了🤩

甜點和水果

當天的甜點是紅豆芋頭薯泥,底下還有百香果醬

吃起來口感綿密,也不會過於甜膩

水果則是喜氣洋洋的火龍果,連切工擺盤都和別人不一樣,連小細節都有巧思呢!

剛好我是最近壽星,所以還獲得春韭特別獻上的玉兔壽桃當小禮物🐇

這麼貼心的春韭,難怪深獲客人青睞,如果想要感受賓至如歸的私廚料理,選春韭總沒錯🥰

春韭精誠店地址電話

🏠: 台中市南屯區精誠路662號

📞: (04)2473-0998

🕕: 12:00~14:00 18:00~21:00(周一公休)

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春韭精誠店無菜單料理共有幾道菜? 依人數多寡調整,不過都有包含雞湯,甜品和水果,若有特殊需要也可客製化 春韭精誠店好停車嗎? 附近有幾處收費停車場,最近的距離步行大約3分鐘