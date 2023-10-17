在台北老饕心目中享有一席之地的春韭私廚無菜單料理,目前展店到台中來了
專走精緻路線的春韭,不僅用餐氛圍營造得宜,對於每一道菜餚的料理更是講究
隨著春韭精誠店的進駐,想必能為競爭激烈的台中餐飲界,掀起一波新話題👍
主打高檔台菜料理的春韭,目前總共有三個據點,台北二家,台中一家
台北春韭分別是在中山北路的晴光店和士林的基河店,口碑向來不錯
最常聽到的抱怨竟然是太難訂位,每次臨時想去都沒有位子
所以提醒大家務必要提前預約,才能氣定神閒地享用到春韭精心準備的料理
這次他們首度南下插旗台中,讓台中人宴客聚會的高檔餐廳又多了一個好選擇
現在就跟我來看看春韭精誠店到底有哪些亮點?🧐
春韭精誠店在哪裡?
春韭精誠店就位在南屯區精誠路和大墩二街的交叉路口,距離國美館不遠
轉角處白色的獨棟建築很好找,這邊不算熱鬧的商業區
反而是屬於比較寧靜的住宅和辦公大樓區,有種大隱於市的感覺
春韭精誠店停車
春韭精誠店沒有停車場,只能找路邊停車格或是附近的付費停車場
最近的是五權西路的GoLine停車場,走過來大約3分鐘🚶♀️
春韭精誠店消費方式
無菜單料理的春韭採預約制,分成$1500/人,$2000/人和$3000/人等不同價位
平日中午優惠$1200/人起,無菜單私廚6人起訂,重點是不收服務費喔!
另外目前平日中午有推出小資套餐方案,2~5人$2097~3955
不論人數多寡都有不同價位可選,這點還蠻彈性的
春韭精誠店環境
春韭精誠店的外觀頗為低調,路過此處完全看不出來是一家餐廳
外面只擺了一張長椅和一個長腿的人像雕塑,就連綠色招牌也不會太醒目
乍看之下可能會以為裡面是一家藝廊或是廣告設計公司之類的
沒想到推門而入後,瞬間還以為搭乘時光機穿越到另一個空間🛸
一樓擺了不少有歲月痕跡的櫥櫃和滿坑滿谷的骨董藝品,全都是店主的精心收藏
瞧瞧這桌上除了美美的花藝擺飾,竟然還有隻活靈活現的貓頭鷹
一進來大家就忍不住狂按快門,這麼好拍的地方豈可不多拍幾張?📸
其他還有朱銘太極系列的迷你版,托缽的達摩塑像和牆角的留聲機及打字機
牆上還貼了張大千的手寫的家宴菜單,這麼多夢幻逸品,真的很像來逛私人美術館
我最喜歡一進門這張花布沙發,坐在此處拍網美照,很有復古風上海老宅的感覺
連後面的壁紙都是大正和昭和時期的日式手寫帳本一頁頁貼上去的
沒想到春韭內部這麼美,竟然忘了穿旗袍來,害我一直捶胸頓足😅
我們的座位被安排在二樓,所以必須登上這個比較現代感的階梯
就連階梯轉角處拍起來也很有fu,遮擋用的屏風不是木雕就是用宣紙糊的
處處都透著文藝氣息,彷彿每個角落都在訴說著不同故事
二樓被區分成一大一小二個包廂,這個藍色門簾後面是比較大的包廂
門口還逗趣地擺了二尊小石獅,宛若來到古代客棧用餐的fu
一進來就先看到正中央的大圓桌,可容納12~15人的大圓桌上還擺了一把油紙傘作點綴
牆上那幅大師級的畫作很搶眼,天青水藍的配色害我差點哼起:「天青色等煙雨,而我在等你…」
這樣的空間不論宴客或聚餐都有足夠的私密性,蠻適合不想受到打擾的貴賓
其實包廂的空間很大,除了中間的大圓桌,旁邊還有這個泡茶品茗區
但主要是布置裝飾用,若想泡茶還是建議回到大圓桌
春韭命名典故來自於杜甫的詩句《贈八衛處士》:
「夜雨剪春韭，新炊間黃粱。主稱會面難，一舉累十觴。
十觴亦不醉，感子故意長。明日隔山嶽，世事兩茫茫。」
以前背誦這首詩,只記得後面卻忘了前面,春韭其實蘊含招待來訪故人之意
所以這個角落被闢成藏酒櫃,既然是貴客來訪,當然要有茶有酒才能賓主盡歡
這一區的包廂採光良好,長條桌最多可容納12人
還能邊用餐邊欣賞外面麻園頭溪的綠色景致,感覺十分愜意呢!
春韭精誠店美食介紹
我們當天吃的是$1500/人的菜色,不過主廚會依人數來做微調
無菜單料理就是沒有固定菜色,不過大家還是可以拿來做參考
鮮露豆腐絲
自製紅油與豆腐,使用雞湯煨煮2小時,師傅再以手工切成絲,是非常考驗刀工的一道菜
擺盤配色都很講究,這樣的排列組合看起來宛若一幅畫,吃起來更是清爽
黃金雞湯
黃金雞湯是6隻雞+金華火腿來熬煮15小時而成的黃金湯底,光看色澤就很誘人
雞湯另外加入干貝、豬腳、淮山、紅棗、香菇,以及一整隻全雞燉煮而成🐓
舀一杓黃金雞湯來拍個特寫,是不是很想品嘗看看?
這鍋雞湯精華充滿了濃郁和滿滿的膠原蛋白,喝起來順口極了
我還注意到大家都默默回添了好幾碗,行動就是美味的最佳證明🤭
檬果黑金鑽
一端上桌就讓大家瞪大眼睛,驚呼不已的一道菜,竟然連筷子都飛天了😲?
這道檬果黑金鑽不但設計夠浮誇,品嘗起來的口感也是好幾個層次
把魚切片以料酒、胡椒、五香浸漬後,外面有炭香風味,過油煎至晶亮
最後再佐以芒果檸檬醬汁和少許金箔調配,黃色的粉絲是淋油固定的裝飾
只能看不能吃,千萬別把它夾起來配嘿~😂
元蹄聚寶盆
這道元蹄聚寶盆是擺盤和名稱都很討喜的一道菜
雪耳松露雞蓉
看起來就是一道養顏美容聖品的雪耳松露雞蓉,宛如一朵朵花開在天藍色的盤子上
香氣十足的黑松露配搭雞蓉雪耳、核桃、葡萄乾等堅果,吃起來的口感很不一般
我喜歡白木耳搭配雞肉一起吃的滋味,中間還能吃到堅果是意料之外的驚喜
海皇粉絲煲
感覺像是年節期間才有的團圓菜就是這道海皇粉絲煲,上層鋪了滿滿的海鮮
以自製的XO醬搭配仿土雞腿、鮑魚、紅薯細粉烹煮,底下的粉絲吸收了醬汁精華
微辣的口感吃起來反而很開胃
蜂蜜梅子醋
中場休息剛好來杯蜂蜜梅子醋,微酸微甜的口感,喝起來健康又養生喔!
金絲鬆排骨酥
這道金絲鬆排骨酥還榮獲今年經濟部評選的推薦台菜,就可知道一定不簡單
加了蒜香調味的自製金絲鬆,讓排骨酥吃起來滋味更美妙😋
帶點微微辣味的金絲鬆跟煮得恰到好處的白粥一起享用,害我可以多吃好幾碗
和牛/奶酥銀絲卷
從來沒想過澳洲和牛可以和銀絲卷搭配在一起,春韭的別出心裁真令人喜出望外
難怪能獲得『2023年第三屆500盤』的肯定,由於500 盤是由台灣人觀點所選出來的美食評鑑
跟老外觀點的米其林不太一樣,能夠入選的餐廳都有一定的實力
採用M9 澳洲和牛+洋蔥+黑胡椒和起司製成的銀絲卷,表皮炸到金黃酥脆更美味
另一款是甜的奶酥口味,還加了蔓越莓果乾增加風味,一樣好吃又涮嘴,還是期間限定喔!
春韭精誠店2023新菜
四季牛舌花
大家都知道牛舌並不便宜,這道四季牛舌花也引來在座老饕的稱讚
用自製藤椒醬搭配四季豆+皮蛋泥,採低溫烹調入味的牛舌
吃起來不僅鮮嫩開胃,還可搭配下方彩椒一起吃更為爽口
黃椒磐龍魚
這道黃椒磐龍魚其實是清蒸石斑魚搭配自製黃椒醬和絲瓜
不僅擺盤好看,更能吃到鮮美的石斑魚肉
老虎藕鮑
這道老虎藕鮑是春韭推出的重量級新菜
用虎皮蛋捲裹上酥脆薄藕片+紫蘇葉,低溫烹調的桂香酒漬鮑魚是主角
再配一點紅肉火龍果,和主廚特別準備的泰式醬,XO醬和和風蛋沙拉三種佐料
一口咬下汁多味美,還能品嘗到三種不同的風味
荔枝蝦球
幾可亂真的荔枝蝦球,維妙維肖的外表,讓大家又是一陣驚呼
沒想到吃進嘴裡卻是貨真價實的蝦球,這道菜真是太令人驚喜了🤩
甜點和水果
當天的甜點是紅豆芋頭薯泥,底下還有百香果醬
吃起來口感綿密,也不會過於甜膩
水果則是喜氣洋洋的火龍果,連切工擺盤都和別人不一樣,連小細節都有巧思呢!
剛好我是最近壽星,所以還獲得春韭特別獻上的玉兔壽桃當小禮物🐇
這麼貼心的春韭,難怪深獲客人青睞,如果想要感受賓至如歸的私廚料理,選春韭總沒錯🥰
春韭精誠店地址電話
🏠: 台中市南屯區精誠路662號
📞: (04)2473-0998
🕕: 12:00~14:00 18:00~21:00(周一公休)