現在火鍋店越來越多都是主打超大肉盤跟海陸雙拼的組合，這間位在板橋的「肉老大頂級肉品涮涮鍋」就是有名的超大肉盤火鍋店之一，不只肉盤、海鮮船也是滿滿一整艘，重點的麻辣鍋湯底裡面的鴨血跟臭豆腐還能續兩次，真的是美味又超值，用餐時段幾乎都要訂位才行。

餐廳資訊

肉老大頂級肉品涮涮鍋(板橋府中店) 電話 : (02)2962-1151

地址 : 新北市板橋區館前西路11號

營業時間 : 週一~週日 11:30-01:30

官方網站 : 肉老大頂級肉品涮涮鍋

粉絲專頁 : 肉老大頂級肉品涮涮鍋板橋府中店

從捷運府中站步行大約5分鐘就可抵達，店面位置就在縣民大道的大馬路上

餐廳環境

店門口貼滿各式肉盤的圖片，不只大盤肉質更是吸引人

一共有兩層樓，一樓的空間扣掉櫃台，座位空間比較有限

二樓的空間就大很多，走道的空間比較寬敞，整間店的座位數還算滿多的

採用的是一人一鍋的方式，如果未滿一桌店員都會拿隔板幫忙擋住，降低用餐的陌生緊張感

飲料的部分有綜合咖啡機可以使用，不單單只有一般的汽水飲料機

冰淇淋的選擇有六種，跟以往吃的火鍋店只有四種比起來豐富許多

醬料的選擇非常多樣，右上角的「泰式青醬」更是這間店的特色之一

醬料中的辣椒應該是有特別炒過，雖然只加一點點但辣香味十足，在嘴中可以停留非常久的時間

其他飲料的部分還有烏梅汁跟冰沙可以選擇

菜單

湯底的選擇一共有八樣都是額外計費的

如果是多人聚餐還可以考慮直接點100盎司的超級肉盤，根本就是肉食主義者的天堂

一般的雙人套餐選擇也很多，可以依照想吃的海鮮挑選

如果想要點單人套餐後面有分成純肉盤跟海鮮盤的選擇

餐點介紹

這次點的是「經典雙人海陸套餐」，肉品選擇「頂級霜降雪花牛」。點完餐後會先送上菜盤，看起來非常繽紛，吃肉之前也要多吃一點蔬菜平衡營養

鍋底的部分第一鍋是「牛奶鍋」，整鍋乳白色的聞起來有淡淡的奶香

第二鍋是「麻辣鍋」這也是店內的招牌之一，聞起來麻香味十足

往鍋裡一撈鴨血跟臭大腐都很大塊，而且數量還滿多的，如果續2次應該非常有飽足感

點麻辣鍋的話還會詢問要不要加購米血糕，想說米血糕配麻辣鍋滿搭的就點下去

主餐肉盤「頂級霜降雪花牛10盎司」，份量非常多每一片肉都切的很大片

再來是「海鮮船」，看到上面琳瑯滿目的海鮮就知道這個用料不手軟

附餐的部分選擇「白飯」跟「招牌老餓麵」，這個麵條也是這間店的特色之一

如果覺得餐點的味道滿意也可以留評價，現場可以兌換一小盤肉，不過這個店家不會勉強，完全依照個人的口味跟感受來決定

肉片的部分都是放進麻辣鍋裡面煮，讓肉片可以吸附麻辣湯汁跟香氣

蔬菜的部分就放在牛奶鍋煮，這樣吃起來會特別鮮甜

霜降雪花牛只需要在火鍋簡單涮幾下就可以起鍋了

這個色澤跟油花恰到好處，吃起來非常軟嫩

沾一點泰式青醬吃起來十分清爽，沒想到肉片跟青醬意外的搭

米血糕吃起來很紮實，不會覺得單純只有灌漿吃起來太軟爛

吃了幾片肉後先吃一些蔬菜，雖然高麗菜的顏色沒有太大的改變，但吃起來都是滿滿的奶香味

魚類的部分有「鮭魚片」跟「鱸魚片」，兩種都是放在麻辣鍋煮，撈起來時鮭魚上面有淡淡紅色的麻辣湯汁在上面

鮭魚吃起來軟嫩又帶有點麻辣的香非常下飯

鱸魚的部分靠近皮的位置可以吃到軟綿的膠原蛋白，肉質的部分也是十分軟嫩

從側邊看魚肉的顏色非常乾淨，真的是十分新鮮的鱸魚肉

蝦子的部分有三種，分別為「鮮蝦」、「活凍草蝦」、「天使紅蝦」

鮮蝦的部分會比後面兩種稍微小隻一點

整條蝦子在剝殼前跟剝殼後都是呈現橘紅色的狀態，代表蝦子本身非常新鮮吃起來不會有腥味

「天使紅蝦」跟「活凍草蝦」就是能滿足大口吃蝦的慾望

雖然蝦肉大塊但吃起來軟嫩不乾柴，吸附的湯汁也特別多風味更好

在蝦子旁邊還有一整隻切好的「小卷」，顏色非常新鮮透徹

煮熟後會整個捲曲起來，一口咬下Q彈帶勁

觸角的部分吃起來軟Q滿滿的鮮味

吃完蝦子跟魚就輪到旁邊的「蛤蜊」、「干貝」跟「鮮蚵」

以上三種都是放在牛奶鍋裡面煮，讓牛奶的香氣帶出更多海鮮的甜味

蛤蜊每一顆都非常飽滿，吸飽湯汁後咬下去會爆漿

干貝雖然只有兩顆，但看這個色澤跟份量就讓人食指大動

煮熟後干貝裡面的水分流出會稍稍縮小一點，但還是滿大一顆的

咬下去可以感受到裡面明顯一絲一絲的口感，不是隨便混合的假干貝

鮮蚵的部分也是非常飽滿，光看到這樣的大小就先給個讚

雖然跟干貝一樣煮熟會稍微流失水分縮小一點點，但取而代之的是吸附不少牛奶湯汁，一口咬下在嘴中會噴汁，真的是名符其實的海中牛奶

「招牌老餓麵」店內有推薦的醬汁可以搭配，不過我是直接吃原味，吃起來的口感跟拉麵有幾分相似非常Q彈帶勁，麵條雖然算細的但還是吸附不少麻辣湯汁，大口一吸非常過癮

吃飽後一定要來點冰淇淋換換口味當一個完美的結尾

雖然很飽但又想吃冰，所以就把六種口味各挖一點來嚐嚐看，其中榴槤冰是我最喜歡的，因為榴槤味夠濃郁加上我又很愛吃榴槤

結語

想吃火鍋食量也不錯的人可以來這間「肉老大頂級肉品涮涮鍋」吃吃看，份量多食材也新鮮，還有特色的麵條跟醬料可以選擇，讓吃火鍋的體驗又更加豐富，第一次用餐時店員也會很有耐心的解說每一頁的餐點特色，讓客人慢慢做選擇，不過熱門用餐時段建議先訂位，因為用餐時間到外面會排上不少等待的人潮，有事先訂位就不用苦苦排隊等美食了。