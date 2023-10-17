台中飲料可以說是競爭相當激烈，其中這間位在魚編家附近的「潮茶理台茶飲品專賣」是台中在地手搖飲品牌，主打選用台灣本土茶葉，並結合蔗糖與各式新鮮水果，變化出豐富的特色茶飲。除了必喝以人工剝皮、果肉滿滿的「巨峰葡萄紅Plus+」之外，有著大顆愛心果凍的「冰果甜心」也是獨家飲品，難怪從2016年創立至今，已經培養了不少忠實粉絲呢！

台中飲料｜潮茶理台茶飲品專賣位置

潮茶理台茶飲品專賣位在漢口路四段上，門口前有顆路樹，路過時容易不小心錯過，可以稍微留意一下哦～

這帶的手搖飲品牌密集度，雖說不像美村路商圈、或是像大魯閣新時代對面的「飲料一條街」那麼誇張，但附近有多間連鎖品牌，其實也算是蠻競爭的；能長久在這帶佔有一席之地，的確不簡單。

潮茶理台茶飲品專賣以外帶與外送為主，目前在UberEats上也能訂得到，門口還有提供大張高腳桌椅可以等候與小憩，想要買份鹹酥雞、滷味之類的小吃，再到這裡買杯飲料坐著慢慢吃也沒問題～

台中飲料｜潮茶理台茶飲品專賣菜單

這裡提供潮茶理台茶飲品專賣的菜單給你們參考，目前有五大系列的飲品，咀嚼控也可以另外加料；如果初次來嚐鮮也別擔心，最上方還有特別整理出「超人氣精選系列」，以葡萄、蘋果與鳳梨等鮮果為主，喜歡水果的朋友點起來就對了！

潮茶理台茶飲品專賣｜冰果甜心

最萌的當家花旦非這杯「冰果甜心」莫屬！除了有著可愛的熊熊透明立體杯蓋，一眼就能看到裡頭的大顆愛心，更是設定了固定甜度冰塊的黃金比例，爽口又不失甜蜜。

整杯以手作的原味愛玉，搭配慢火熬煮的鳳梨果醬為基底，最後在表面加上一整顆洛神口味的心型果凍，吸睛度百分百！

底部的鳳梨愛玉還帶點小碎冰的口感層次，整體喝起來咕溜滑順，酸甜交織像極了戀愛的滋味，也很消暑哦！

潮茶理台茶飲品專賣｜巨峰葡萄紅Plus+

一般比較不常在手搖飲店看到葡萄口味的飲品，畢竟如果追求真材實料，光是人工剝皮就很「搞剛」呀！

要不是親眼看到店家在工作區域幫一顆顆飽滿的葡萄剝皮，真的很難想像有多麼費工，愛吃果肉一定要試試這款！

這杯是以新社的巨峰葡萄汁搭配微乳香紅茶，微乳香紅茶是採全發酵，所以帶有獨特的奶香與花果香，與巨峰葡萄的果香還蠻搭的！

裡頭不時還能喝到咕溜的葡萄果凍，以及加量的葡萄果肉，飽滿爆汁的口感層次，讓人忍不住一口接著一口。

潮茶理台茶飲品專賣｜福鹿紅烏龍

如果和魚編一樣喜歡喝無糖的原茶，左邊這款「福鹿紅烏龍」也是不錯的選擇，紅烏龍本身結合了紅茶與烏龍茶的製程，並以冷泡法減少茶鹼與咖啡因的釋出，所以即使是無糖，喝起來卻帶有溫順的花果香氣又不澀口。

潮茶理台茶飲品專賣｜熟香蘋果紅茶

這杯以紅茶作為基底，結合了炙燒過的蘋果果片，入口有著熟透的蘋果紅茶風味，香醇馥郁的滋味，尾韻還帶點細緻的酸香呢～

潮茶理台茶飲品專賣｜濃雙紅拿鐵

這杯濃雙紅拿鐵也是不少紅茶拿鐵控的心頭好，選用了帶有微乳香氣的南投小葉紅茶，以及斯里蘭卡紅茶的濃郁茶香，再搭配上嘉義健成牧場的直送鮮乳，兩種紅茶的風味層次，結合了細緻奶香，香醇又完全不顯膩口。

潮茶理台茶飲品專賣｜蜜釀珍珠奶茶

平常魚編就特別偏好小顆珍珠，他們家的蜜釀珍珠奶茶剛好正中下懷，選用的就是小顆的蜜釀白玉珍珠，Q彈好咬又有蜜香。

整杯不但奶香與茶香交織，同時還伴隨著百花蜜的甜蜜香氣，咬下珍珠就能感受到蜜香在口腔之中綻放開來，魚編自己建議無糖或一分糖的甜度最剛好！

對了，為了因應政策，所以目前都是一律使用紙杯哦～之後如果想試試看獨立品牌的手搖飲，不妨可以將這間「潮茶理台茶飲品專賣」納入口袋名單，尤其是極其費工的「巨峰葡萄紅Plus+」，葡萄與紅茶的少見口味組合，更是讓魚編驚豔，分享給你們參考喲～

潮茶理 台茶飲品專賣

營業時間：週一至週五10:00–21:00，週六10:30–21:00，週日公休

電話：04 2236 8860

地址：台中市北區漢口路四段369-2號

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