新竹的樹林頭夜市終於要回來了！
小米收到網友回報，即將在10/25/2023試營運！(灑花)
以後固定每個禮拜3/5 營業(10/25 起)
預計11月有優惠活動，等確認後再通知大家唷~~~
小米超級期待的，因為個人真的很愛去夜市，到時候小米會去收集最新資料給大家！
記得將本篇存下來！
PS. 試營運日期如有更改，會再通知大家！
合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問
地址: 新竹市北區東大路二段
營業時間：每週三/五 (17:30~22:00) 10/25/2023 開始試營運
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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）
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