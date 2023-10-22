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新竹人等很久了！樹林頭夜市終於要回來了！10月25日試營運！最新資訊就在本篇！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

2023-10-22 21:00:00 踢小米 人氣：140
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窩客好文

踢小米

發表篇數：1081篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 東區

造訪商家：新竹樹林頭夜市
place新竹市東區東大路二段與鐵道路二段路口
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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新竹的樹林頭夜市終於要回來了！

小米收到網友回報，即將在10/25/2023試營運！(灑花)

以後固定每個禮拜3/5 營業(10/25 起)

預計11月有優惠活動，等確認後再通知大家唷~~~

小米超級期待的，因為個人真的很愛去夜市，到時候小米會去收集最新資料給大家！

記得將本篇存下來！

PS. 試營運日期如有更改，會再通知大家！

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問 

 

 

 

 
店家資訊: 樹林頭夜市
地址: 新竹市北區東大路二段
營業時間：每週三/五 (17:30~22:00) 10/25/2023 開始試營運

 

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

 

*******************

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歡迎光臨踢小米美食天地, 來自澳門的食客將吃遍台灣的美食分享給大家~ 希望大家吃的幸福, 越吃越瘦的啦~ Email:timmy.vong@gmail.com BLOG:http://timmyvong.pixnet.net/blog
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