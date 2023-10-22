新竹的樹林頭夜市終於要回來了！

小米收到網友回報，即將在10/25/2023試營運！(灑花)

以後固定每個禮拜3/5 營業(10/25 起)

預計11月有優惠活動，等確認後再通知大家唷~~~

小米超級期待的，因為個人真的很愛去夜市，到時候小米會去收集最新資料給大家！

記得將本篇存下來！

PS. 試營運日期如有更改，會再通知大家！

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問