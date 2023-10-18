姐姐帶路來到中壢的"M PAIN BOULANGERIE & PÂTISSERIE"麵包店，老屋前的大門和大樹，讓我站在門口就喜歡

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走進大門經過個小花園，好沉迷這氛圍裡，尤其是有小孩後很少來這種店

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店裡店外都很好拍，隨處可見的麵包都是真的!! 都是真的!! 真是太酷了!



就在我沉迷在這老屋空間裡噗寶又來大叫媽媽，把我拉回現實 這門的設計也很特別，有點旋轉門的感覺



終於走進店內，就是滿滿的麵包



不過老實說，我是先被牆面這群真麵包給吸引，酷到一直問店員是不是真的 後來家人們進來也一直問是不是真的，人客阿，店內的麵包看到的都是真的喔!!!!!!



好啦~還是要認真分享一下店家的麵包，這邊主打歐式麵包，弟噗媽老實說歐式偏硬的麵包大致上不太是我的菜，所以我只選可麗露和焦糖阿曼。品相在店家官網都能看到，不過還是以現場呈現的為主喔!



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起司、布丁、蛋糕也有，但考量到外帶要吃不方便，就沒有點​​

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最後再看看這牆面，真的很喜歡~

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好喜歡這種有家的溫馨感



弟噗媽覺得有時間能坐下來內用餐點，感受一下老屋氛圍更是棒。店家內用菜單。

另外開一間藝文店在：桃園市桃園區新埔七街173巷8號。



「M PAIN BOULANGERIE & PÂTISSERIE」相關資訊：

https://maps.app.goo.gl/VfYsUgXzn5APqAox8

地址 : 320桃園市中壢區中央西路二段224號。一旁有收費停車場。

營業時間：週三公休、11:30–18:00。

店話：（03）401－5819

連結：官網 / 內用菜單 / FB / IG



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