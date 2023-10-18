姐姐帶路來到中壢的"M PAIN BOULANGERIE & PÂTISSERIE"麵包店，老屋前的大門和大樹，讓我站在門口就喜歡
走進大門經過個小花園，好沉迷這氛圍裡，尤其是有小孩後很少來這種店
店裡店外都很好拍，隨處可見的麵包都是真的!! 都是真的!! 真是太酷了!
就在我沉迷在這老屋空間裡噗寶又來大叫媽媽，把我拉回現實 這門的設計也很特別，有點旋轉門的感覺
終於走進店內，就是滿滿的麵包
不過老實說，我是先被牆面這群真麵包給吸引，酷到一直問店員是不是真的 後來家人們進來也一直問是不是真的，人客阿，店內的麵包看到的都是真的喔!!!!!!
好啦~還是要認真分享一下店家的麵包，這邊主打歐式麵包，弟噗媽老實說歐式偏硬的麵包大致上不太是我的菜，所以我只選可麗露和焦糖阿曼。品相在店家官網都能看到，不過還是以現場呈現的為主喔!
起司、布丁、蛋糕也有，但考量到外帶要吃不方便，就沒有點
最後再看看這牆面，真的很喜歡~
好喜歡這種有家的溫馨感
弟噗媽覺得有時間能坐下來內用餐點，感受一下老屋氛圍更是棒。店家內用菜單。
另外開一間藝文店在：桃園市桃園區新埔七街173巷8號。
「M PAIN BOULANGERIE & PÂTISSERIE」相關資訊：
https://maps.app.goo.gl/VfYsUgXzn5APqAox8
地址 : 320桃園市中壢區中央西路二段224號。一旁有收費停車場。
營業時間：週三公休、11:30–18:00。
店話：（03）401－5819
連結：官網 / 內用菜單 / FB / IG
一起關注＂弟噗媽媽事花園＂吧~
痞客邦 http://flowermei713.pixnet.net/blog
粉絲專頁https://www.facebook.com/QuarterGarden/
媽咪拜 https://mamibuy.com.tw/home/492581
Instagram https://www.instagram.com/dpm2bb/
DPM好物挖挖 >>>https://www.facebook.com/groups/1272905879825566
孩子的專屬用品玩具這裡買＞＞＞http://lavida.me/F31Me3
安排旅遊住宿行程＞＞＞