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【桃園‧中壢】M PAIN│老屋裡的麵包店，真的麵包裝飾，另有內用餐點

2023-10-18 15:50:14 DPM 人氣：104
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窩客好文

DPM

發表篇數：314篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：M PAIN Boulangerie & Pâtisserie
phone03-4015-819
place桃園市中壢區中央西路二段224巷
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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姐姐帶路來到中壢的"M PAIN BOULANGERIE & PÂTISSERIE"麵包店，老屋前的大門和大樹，讓我站在門口就喜歡

走進大門經過個小花園，好沉迷這氛圍裡，尤其是有小孩後很少來這種店

店裡店外都很好拍，隨處可見的麵包都是真的!! 都是真的!! 真是太酷了!

就在我沉迷在這老屋空間裡噗寶又來大叫媽媽，把我拉回現實 這門的設計也很特別，有點旋轉門的感覺 

終於走進店內，就是滿滿的麵包

不過老實說，我是先被牆面這群真麵包給吸引，酷到一直問店員是不是真的 後來家人們進來也一直問是不是真的，人客阿，店內的麵包看到的都是真的喔!!!!!!

好啦~還是要認真分享一下店家的麵包，這邊主打歐式麵包，弟噗媽老實說歐式偏硬的麵包大致上不太是我的菜，所以我只選可麗露和焦糖阿曼。品相在店家官網都能看到，不過還是以現場呈現的為主喔!

​​
起司、布丁、蛋糕也有，但考量到外帶要吃不方便，就沒有點​​
​​

最後再看看這牆面，真的很喜歡~

好喜歡這種有家的溫馨感

弟噗媽覺得有時間能坐下來內用餐點，感受一下老屋氛圍更是棒。店家內用菜單
另外開一間藝文店在：桃園市桃園區新埔七街173巷8號。
 

「M PAIN BOULANGERIE & PÂTISSERIE」相關資訊：
https://maps.app.goo.gl/VfYsUgXzn5APqAox8
地址 : 320桃園市中壢區中央西路二段224號。一旁有收費停車場。
營業時間：週三公休、11:30–18:00。
店話：（03）401－5819
連結：官網 / 內用菜單 / FB / IG
 

 

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