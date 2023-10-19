《三麗鷗大明星》Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米 10月降臨新北中和環球

這次不只有戶外遊樂園和酷炫快閃店等你來玩

不管是小朋友還是大朋友，絕對能滿足你的童話夢想



大家注意！走進新北中和環球的一樓，你會被5米高的Hello Kitty大型氣偶震撼到

上二樓就能見到兩隻高達3米的「美樂蒂和酷洛米氣偶」正在迎接著大家，不僅可愛到爆表，而且還是最佳拍照對象

別忘了還有四大超粉嫩可愛的拍照打卡點等你來挑戰，每一個角落都是網美打卡熱點

戶外還有美食餐車

百貨公司週年慶，滿越多，省越多

處處都有Hello Kitty看板可以拍照

2F超吸睛的3米的美樂蒂和酷洛米氣偶，快閃店的商品真的會讓你買到剁手手XD

【三麗鷗大明星遊樂園-快閃店】

✦地點：Global Mall新北中和2樓

✦日期：112年10月05日 – 112年11月28日

✦時間：週一至週日 11:00-22:00

【三麗鷗大明星遊樂園-遊樂園】

✦地點：Global Mall新北中和R樓

✦日期：112年10月01日 – 112年11月30日

✦時間：週一至週日 11:00-22:00 ✦票價：設施單次100元／人

套票300元／5點，VIP票900元／20點(每樣設施扣1點／人)，獨家套票600元/13點

RF還有超夢幻的遊樂園體驗等著你！你可以看到Kitty、美樂蒂和酷洛米飛翔在空中的「飛高高小鞦韆」

還有三麗鷗大明星的「魔法咖啡杯」以及放大版的「轉轉釣魚機」，每個設施都彷彿來自夢境，粉嫩繽紛得讓人陶醉

這座樂園不僅僅擁有這些，還有讓你與酷洛米共度美好時光的「浪漫旋轉木馬」

或者可以搭乘「粉粉小火車」繞圈圈，也能坐上「夢幻摩天輪」俯瞰整個樂園美景

如果你渴望一些刺激，還可以嘗試高低擺盪近九十度的「搖搖海盜船」

無論你是Kitty、美樂蒂和酷洛米的狂熱粉絲，還是想和小孩一起度過美好時光的家長

都千萬別錯過這個奇妙的樂園，找出適合你的時間，來這片夢幻世界一探究竟吧

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