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阿部茶店｜穿越至70年代泡沫紅茶店，還有回憶殺芬蘭果汁，喝茶聊天好所在，經典牛肉麵必點

2023-10-19 12:18:22 糖糖's 享食生活 人氣：98
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糖糖's 享食生活

發表篇數：1449篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：阿部茶店
place台中市西區向上南路196號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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台中喝茶聊天的好所在～這間位在台中西區的阿部茶店，將店裡頭營造出70、80年代的泡沫紅茶店的氛圍，彷彿穿越時空，回憶滿滿湧現，餐點多樣化，除了主餐，還有各式點心、炸物及暖心湯品，經典牛肉麵、椒麻乾麵、迷迭香雞腿飯是必點招牌，還有7年級生的回憶殺芬蘭果汁也點的到

阿部茶店位置

阿部茶店位在台中西區向上北路，就在向上市場裡頭，沒想到在向上市場中竟然還藏著一間回憶滿滿的古早味泡沫紅茶店，本來還擔心這裡不好停車，沒想到附近就有順良美村立體停車場及Times 台中美村路停車場兩個收費停車場，步行過來不用五分鐘

阿部茶店環境

阿部茶店的內用空間寬敞舒適，將環境營造出70、80年代泡沫紅茶店的氛圍，店裡頭座位數多，非常適合多人來聚餐

後方還有個美美的花牆可以打卡拍照

阿部茶店菜單

招牌牛肉麵 150元

來到阿部茶店必點的招牌牛肉麵，牛肉麵的湯頭是採用番茄、紅蘿蔔、洋蔥、蘋果、鳳梨等水果下去熬煮，有別於一般外面用豆瓣醬或是中藥材燉煮的湯頭，喝起來清甜不鹹膩也不躁舌，裡頭的蔬菜及紅蘿蔔也好好吃

麵體是採用細麵，麵條Q彈不過爛，吸附著牛肉湯頭的清甜，而牛肉的部分是採用澳洲牛腱肉，燉煮的相當入味，肉質也很軟嫩好咬，不愧是店裡頭的人氣招牌

迷迭香雞腿飯 160元

阿部茶店的米食系列品項還蠻多的，有咖哩飯、豬排飯、宮保雞丁飯、打拋豬飯、迷迭香雞腿飯、黑胡椒牛柳飯等，糖糖還蠻推這道迷迭香雞腿飯，瞧瞧上頭的雞腿排有多銷魂呀

迷迭香雞腿排採用去骨雞腿排，份量還不小，雞皮吃起來QQ的，醃製的非常入味，帶有迷迭香及白芝麻的香氣，裡頭的肉質更是鮮嫩多汁，旁邊還有附上青菜及水煮蛋

椒麻乾麵 65元

採用細麵搭配店家自製的椒麻醬，裡頭還加入了青菜、貢丸、水煮蛋及肉燥，吃的時候將麵體拌均勻，世說看起來沒什麼殺傷力，以為味道很平淡，沒想到椒麻的滋味很明顯，尾韻帶小辣風味

黃金蘿蔔糕 50元

採用港式蘿蔔糕，以油炸的方式將四面炸至金黃色澤，口感超酥脆，裡頭的蘿蔔糕也相當綿密紮實，除了蘿蔔的清甜，還帶有蝦米的香氣

炸物拼盤 180元

想要來個澎湃炸物，點炸物拼盤就對啦！炸物拼盤裡頭包含洋蔥圈、脆薯、甜不辣及香酥雞，炸物都是現點現炸，糖糖還蠻推香酥雞，外酥內嫩，讓人一塊接一塊

芬蘭果汁 95元／石榴綠茶 75元／拿鐵咖啡 90元

七年級的回憶殺芬蘭果汁在阿部茶店也好喝的到，整杯充滿浪漫粉色，採用百香果、檸檬、蜂蜜及石榴製作而成，甜度及冰量是固定的，整體喝起來不會太甜，很像乳酸飲料的味道；另外糖糖還點了石柳綠茶、拿鐵咖啡也不錯喝，這兩杯都可以調甜度

 

在台中要找到這種回憶滿滿的70年代泡沫紅茶店真的不多，阿部茶店帶大家穿越時空，將店裡頭營造出70、80年代的泡沫紅茶店氛圍，營業時間從早上九點至晚上十一點，中間不休息，非常適合揪三五好友一起喝茶聊天的好所在，不僅飲品超多，還有主餐、點心及炸物，餐點也超豐富

 

《店家資訊》

店家：阿部茶店
電話：04-23015899
地址：台中市西區向上北路196號
時間：09:00~23:00
臉書：https://www.facebook.com/a.bu.tea.food

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