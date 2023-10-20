桃園大溪慈湖新景點-蘇家莊園，佔地廣闊有著萬坪面積大的美麗莊園，有著南法風格的超大庭院也有絕美的城堡、歐式小屋等，園區內有著不少可愛動物、鳥類等可以欣賞，也設置了小朋友最愛的溜滑梯遊戲區，漫步在蘇家莊園，彷彿走進大溪迷你動物園，帶著寶貝來這走訪放電真的很適合，若肚子餓了累了，也能到餐廳享用餐點或下午茶！

蘇家莊園位在大溪慈湖附近，前身就是我們耳熟能詳的大黑松小倆口的愛情故事館，如今由新的團隊整頓後，以嶄新風貌的蘇家莊園再次開放大家入園參觀，開車前來的朋友，園區備有戶外停車場可停車；而入園都需要收費，全票200元/人(附贈餐飲抵用券50元)，敬老票及兒童票100元/人，3歲以下幼童可免門票入園，停車費另收100元。

停好車之後當然就是要在園區內走走逛逛囉！在園區內真的可以觀賞到超多不同品種的鸚鵡，當然也有孔雀、雉雞、雞、天鵝等各式鳥禽類，當然也有近幾年很夯的水豚君、笑笑羊等，在停車場旁也設有小朋友最愛的溜滑梯遊戲區喔！

園區內還有個龍貓巴士，原以為只是裝飾拍照用的巴士噗噗車，想不到巴士內還真的有龍貓(長尾絨鼠)可以欣賞，超多超萌的龍貓(長尾絨鼠)真的好可愛！小朋友可以近距離的看著他們，真的挺不錯。

依序著園區指標繼續走往園區後方的城堡區，想不到這邊還有更多動物、鳥類等可以欣賞，一整個就讓我們夫妻倆大開眼界。但不得不說今天我們夫妻倆來到蘇家莊園主要的目的就是要找出會說話的鸚鵡，因為有遊客在Google Maps上評論說沒有會說話的鸚鵡，小編有回說有幾隻會說”哈囉，你好”，我們就一籠一籠的找著會說話的鸚鵡，結果真的被我們找到會說”哈囉，掰掰”的鸚鵡，果真小編沒騙人！

城堡豪宅區這區的動物也真的是超多，有北美浣熊、狐獴、黑尾土撥鼠、兔豚鼠、迷你馬、跳跳羊、草泥馬、陸龜等等動物，帶著小朋友來這走走欣賞動物、鳥禽類真的挺不錯。而蘇家莊園內設有不少可休憩的區域，部分休憩區還貼心地設有蚊帳來預防遊客被蚊蟲叮咬。

若走累了肚子餓了，可以到蘇家莊園入口處的建築物內去用餐，餐廳主要販售的是Pizza、義大利麵、燉飯、炸物甜點咖啡茶飲等，若不想消費也是可以拿門票去免費兌換冰品喔！

Ann和榜哥初次來訪蘇家莊園，真的覺得蘇家莊園好大好大，真的挺適合帶著小朋友來這放電走走觀賞動物，日後若能提供餵食動物的體驗就更加分，而來訪蘇家莊園的朋友，也建議防蚊措施可要做好，這邊的小黑蚊還挺多，Ann就被叮了好多包！