桃園市中壢區【拾青春Legumes歐風饗樂健康料理】近A22老街溪站│原型低醣飲食│貼心寵物友善餐廳

Legumes拾青。春 歐風饗樂健康料理以頂級私廚起家，亦可宅配訂購料理，

這是一間以蔬菜為主食的餐廳，融合歐陸烹飪技藝、讓健康與美味兼具，

主要販售減醣拾青碗(蔬菜、蛋白質與碳水比例適當)以及能量穀物碗(含黑米)，

高質感典雅用餐環境，貼心寵物友善，加入會員可享當月生日禮與消費集點優惠。

店家：拾青春Legumes歐風饗樂健康料理 電話：03-4917070 營業時間： 週二至週日上午11:30-晚間20:30

週一公休/最後供餐時間為20:00

最新公休日或包場請見臉書專頁 地址：桃園市中壢區中央西路二段34號 建議：Times中壢明德路停車場/世貿地下停車場

食記介紹

環境與餐點

拾青春於2023年3月底正式開幕，地址中壢區中央西路鄰近捷運-A22老街溪站，

當日把車停放在約250公尺距離的Times中壢明德路停車場，步行至店僅幾分鐘，

明亮的藍綠色招牌搭配上用心佈置過的歐式典雅門面，光是路過就感覺很吸睛。

注意事項

店門口除了擺放等候外帶餐食可暫歇的高腳桌椅外，還有精美菜單本供參考，

午餐時段11:30-14:30，下午茶14:30-17:30，晚餐時段17:30-20:30，

內用需收10%服務費，每人最低消費平日$80元、假日$250元，六歲以下孩童免，

用餐時間為兩小時(由第一位客人入座後開始計算)，使用手機掃碼後自行點餐。

一樓規劃為開放式廚房與結帳櫃台區，引領踏上二樓便有專屬接待員帶位入座，

平日近午時來訪，意外靠窗的明亮位置竟都有客人已先預約訂位，足見受歡迎度。

用餐區採用典雅的歐式風格，代表著蔬食的翠綠色為點綴，暖黃燈光營造出溫馨感。

厚實單人沙發造型椅比一般木餐椅更顯寬敞與舒適，悠揚樂聲在空間流淌，

店狗乖巧親人，我們普坐下便立馬靠過來熱情舔舔打招呼(若怕狗也可告知)，

拾青春同時也是超級寵物友善餐廳，毛寶貝們可坐上椅子與家人一同用餐。

店名由來-取自菜單

「Légumes」法文是蔬菜的意思，

「拾」得內心深處的悸動，感恩大地食的恩賜，

「青」蔬鮮嚐、綠意環繞，

「春」意盎然的健康料理，享樂佳餚。

食物會在我們的身體和容貌上留下印記，飲食之道即是維護身心靈的基礎，

從每道精緻餐餚中品嚐自然之美，感受生命之力，每一口都是對自己的愛。

超值單人套餐

優惠價$568元起，若想犒賞自己、那麼單人套餐就是最好的選擇，

含季節時令湯品、主餐、甜點、飲品。

減糖拾青碗/能量穀物碗

最主要的差別就在於減糖拾青碗蔬果纖維比例高，

以蔬菜50%、蛋白質30%、澱粉20%所組成，利用地瓜、玉米…等優質澱粉取代，

能量穀物碗則是蔬菜40%、蛋白質30%、澱粉30%所組成，使用黑糙米。

除此之外還有單點品項、無負擔飲品、高纖甜點…等，使用手機掃QR碼點餐，

點餐前已先詳細介紹各項餐食，過程中若有疑問都可以隨時按服務鈴獲得解說，

簡單講、食量較小或想多補充蔬菜的選拾青碗，大胃或想有飽足感就選能量碗。

會員專屬好禮

掃碼加入Line會員享好禮：

當月生日禮(招牌-檸檬粉紅胡椒烤海鮮乙份)。

每月將收到一張新品體驗卷、享用開發商品。

消費累積點數，相對應點數可兌換不同好禮。

「如何聰明的吃，才能健康的活」，168輕斷食、211餐盤…都是常聽見的方法，

以往總認為所謂的健康飲食就是猛吃生菜沙拉抑或是沒味道、千篇一律的水煮餐，

但正確方法應該是去認識生活中眾食材的屬性，學習分配每日正確的攝取份量，

把減醣、低熱量、高蛋白、少油融入優先擇食意識中，不追求短期、以長久為目標，

逐漸養成健康飲食習慣，不必挨餓、正常吃飯，這樣每一餐都可以是很愉悅的享受。

節氣時令湯品

上桌時介紹是章魚昆布玄米、現沖熱湯浸泡，很特別的是裡面還撈的到蒸蛋。

稍待幾分鐘後即可享用，大章魚腳肉質保持著彈Q勁，小蔥花點綴增加風味，

金黃玄米在清爽湯頭內散發著焙炒後清香，輕撈碗底還有軟嫩綿密的蒸蛋，

整體口感似茶湯，是道別出心裁的創意暖胃湯品。

茶香那提

將茶粉使用滾水衝入激發清新香氣，現點現刷，後加入小農鮮奶調製，

抹茶香醇厚實、奶味濃郁，交織融合在心型拉花下，難得嘴尾不顯苦澀。

美顏養生茶

除了有無咖啡因的歐洲原裝進口有機花草茶之外、還供應美顏養生飲，

此杯為亮顏早C茶，使用無花果、柑橘片、刺梨、洛神花調配而成，

紫紅色茶湯由洛神花本身的微酸為主基調，杯內果片全都可食用，清爽解膩。

帕瑪森蔓越莓炙燒雞腿穀物碗

特意點選一份拾青碗、一份能量穀物碗來做比較，對女生來說果真份量十足。

覆蓋在爽脆生菜沙拉上的是炭烤新鮮雞腿肉，撒上熟成帕馬森起司提升風味，

逼出外皮油脂、保持肉質軟嫩且細聞帶有炭香，僅微調味保留原食材之鮮美。

一旁搭配著由蔓越莓製成的玫瑰色酸甜油醋醬富有去油解膩、畫龍點睛之效。

飯食使用黑秈糙米，人們經常會把黑米與黑糯米(紫米)所搞混，

黑米的皮層中的花青素比紫米更豐富，以及比白米高出五倍的膳食纖維，

屬於未精緻的全穀類、有抗衰老及保健功效，口感偏硬、但不像糯米難消化。

巴羅鏤式紅酒燉梅花肉

由大量蔬菜、蛋白質、優質澱粉所組成，合乎理想中的減醣(健康)餐盤配置。

誰說減肥一定要餓肚子？相反此時更需要補充優質蛋白質，但少吃加工肉品，

把厚實梅花肉放入使用紅酒、蘋果、杜松子…等香料熬製成的醬汁中燉煮，

搭配少油鹽高麗菜、茄子、蕃茄、生菜沙拉，以及有松露醬點綴的嫩水煮蛋。

無飯食，澱粉值全用紫薯、玉米或南瓜…等根莖類優質碳水化合物來做替代，

其中紫薯含有花青素與豐富膳食纖維，單獨食用口感較乾，配水易生成飽足感。

東港鮪魚腹肉

油封蒜香東港鮪魚腹肉，難以取捨(嘴饞啥都想吃)之下、超值加購是好選項，

另外單點選項裡的鴨油白玉馬鈴薯、檸檬粉紅胡椒炙烤海鮮也感覺十分可口。

層層相疊一份就有四大塊，上菜時鄰桌也受不了誘惑加點同款就知其魅力，

高級鮪魚腹條油脂肥厚且香氣逼人，保留魚皮Q彈膠質，使用油封蒜頭醬提味，

切開金黃外表、內裡肉質還保持著粉嫩細緻，無刺無鱗，是當日最為驚豔的一道。

建議食用順序(這樣吃更健康)：

水→肉(蛋白質)→菜(纖維)→飯(碳水)→水果，

有人主張把肉與菜的位置調換，反正把握碳水化合物(澱粉)是最後享用即可，

搜尋眾分享文便可發現人體應該減(控)醣、但不可貿然斷醣(完全不攝取澱粉)，

若美食當前，還能堅守正確的進食順序養成習慣，那麼離健康就又前進了一步。

玫瑰烏龍奇亞籽布丁

色彩繽紛，杯底鋪著滿滿富含膳食纖維、粒粒分明的奇亞籽布丁，

搭配著中層濃稠的烏龍茶奶霜，頂層堆疊著多款季節水果，層次感豐富。

全麥黑糖千層司康

一份兩入，咬下口感超級酥脆，全麥混黑糖既講求美味健康還越咀嚼越香。

雖然人們常說，生命應看重的不是總長度而是在於積累多少寬度，

但輪到自己該離開時、總還是會埋怨與惆悵為何沒有擁有多一些時間？

意外，也就是意想之外，發生時往往讓人措手不及，無法預料(避免)的時刻，

但每日由嘴巴吃下的食物卻能自我掌控與層層把關，隨著年紀增長更不可忽視。

現代人追求健康、減醣、養生的意識逐漸抬頭，就算外食也盡量點選原型食物，

如今蔬食&養生於坊間餐廳越發常見，這回介紹的拾青春歐風饗樂健康料理也是，

分享還會繼續，希望能與看文的大家一起當個幸福快樂且無憂無慮的吃貨！

店家：拾青春Legumes歐風饗樂健康料理 電話：03-4917070 營業時間： 週二至週日上午11:30-晚間20:30

週一公休/最後供餐時間為20:00

最新公休日或包場請見臉書專頁 地址：桃園市中壢區中央西路二段34號 建議：Times中壢明德路停車場/世貿地下停車場