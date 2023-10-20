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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北-麵屋雞金 拉麵專門店 《免費加肉加麵•營業至凌晨3點》

台北-麵屋雞金 拉麵專門店 《免費加肉加麵•營業至凌晨3點》

2023-10-20 23:33:00 chaoerh小昭 人氣：112
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：19篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：麵屋雞金
phone02-3393-3318
place台北市中正區新生南路一段6號1樓
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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拼图.jpg

 

逛完袖珍博物館後

到麵屋雞金吃拉麵

好一陣子沒吃拉麵,感謝親愛老姊的安排

讓我們發現一間美味的拉麵店

原來是五之神製作所的二店

加麵加肉都免費~超佛心👍

而且營業至凌晨3點

位於三創園區附近

近捷運忠孝新生站

附近還有24小時DON DON DONKI可逛

 

店門口

台北-麵屋雞金 拉麵專門店 《免費加肉加麵•營業至凌晨3點》

 

主打雞白湯風味拉麵

台北-麵屋雞金 拉麵專門店 《免費加肉加麵•營業至凌晨3點》

 

排隊候位規則

台北-麵屋雞金 拉麵專門店 《免費加肉加麵•營業至凌晨3點》

 

菜單有雞白湯,魚介醬油,辛味噌雞白湯3種湯底

又分為基本,明太子,溏心蛋,特製~4種價位

台北-麵屋雞金 拉麵專門店 《免費加肉加麵•營業至凌晨3點》

 

自助點餐機

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一席一麵,所以也幫迪迪點一碗

台北-麵屋雞金 拉麵專門店 《免費加肉加麵•營業至凌晨3點》

 

一份餐點有2聯單子,消費者跟店家各一份

等候入座時,服務人員會詢問麵的硬度

台北-麵屋雞金 拉麵專門店 《免費加肉加麵•營業至凌晨3點》

 

用餐環境~座位以板前吧台為主

當時為新年期間,依然用隔板間隔

(3月新防疫措施不知會不會改變)

其實這樣也蠻像一蘭拉麵 😝

台北-麵屋雞金 拉麵專門店 《免費加肉加麵•營業至凌晨3點》

台北-麵屋雞金 拉麵專門店 《免費加肉加麵•營業至凌晨3點》

台北-麵屋雞金 拉麵專門店 《免費加肉加麵•營業至凌晨3點》

唯一的雙人桌,

請服務人員幫我安排與迪迪在這桌用餐

吧台對迪迪來說太高,我也方便餵食

台北-麵屋雞金 拉麵專門店 《免費加肉加麵•營業至凌晨3點》

 

每個位子擺設都一致

台北-麵屋雞金 拉麵專門店 《免費加肉加麵•營業至凌晨3點》

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調味料~胡椒,七位粉,芝麻,醬油

台北-麵屋雞金 拉麵專門店 《免費加肉加麵•營業至凌晨3點》

 

店員貼心幫我拿置物籃給小昭放相機

台北-麵屋雞金 拉麵專門店 《免費加肉加麵•營業至凌晨3點》

 

 

溏心蛋雞白湯拉麵~250元

台北-麵屋雞金 拉麵專門店 《免費加肉加麵•營業至凌晨3點》

麵條使用極細麵,建議盡快食用避免軟爛

台北-麵屋雞金 拉麵專門店 《免費加肉加麵•營業至凌晨3點》

 

 

餛飩雞白湯拉麵~250元

其他家人點的,就不多介紹

台北-麵屋雞金 拉麵專門店 《免費加肉加麵•營業至凌晨3點》

 

特製雞白湯拉麵(肉增量)~290元

所謂特製就是多了餛飩.叉燒.舒肥雞.溏心蛋.海苔

台北-麵屋雞金 拉麵專門店 《免費加肉加麵•營業至凌晨3點》

除了叉燒肉外,還搭配舒肥雞

山下公園一樣軟嫩美味,讓這碗麵口感更豐富

台北-麵屋雞金 拉麵專門店 《免費加肉加麵•營業至凌晨3點》

 

最重要湯頭~非常好喝,雞白湯很濃郁

雖不像豚骨純白湯底,但是這雞白湯濃郁又不油膩很爽口美味

台北-麵屋雞金 拉麵專門店 《免費加肉加麵•營業至凌晨3點》

 

魚介醬油拉麵~200元

台北-麵屋雞金 拉麵專門店 《免費加肉加麵•營業至凌晨3點》

基本款只有2片叉燒肉,

但對迪迪來說已經很大一份囉

台北-麵屋雞金 拉麵專門店 《免費加肉加麵•營業至凌晨3點》

叉燒不是很厚,但是很大一片

評估我們吃不完不浪費原則,

所以選擇給老闆賺通通不用

食量大的人還可免費肉加量,算很超值

台北-麵屋雞金 拉麵專門店 《免費加肉加麵•營業至凌晨3點》

有了魚介的調味,醬油湯頭不會過鹹

台北-麵屋雞金 拉麵專門店 《免費加肉加麵•營業至凌晨3點》

 

辛味噌雞白湯拉麵~240元

小昭超推這辛味噌口味,好合我胃口💕

連我姊也超愛這款拉麵👍

台北-麵屋雞金 拉麵專門店 《免費加肉加麵•營業至凌晨3點》

舒肥雞肉吸附醬汁後更美味

台北-麵屋雞金 拉麵專門店 《免費加肉加麵•營業至凌晨3點》

愛死這湯頭,喜歡重口味的朋友一定會敲喜翻😋

建議可多點豆芽菜,

豆芽菜跟湯底搭透了,而且有解膩之效果

台北-麵屋雞金 拉麵專門店 《免費加肉加麵•營業至凌晨3點》

送餐服務人員一直推薦加蒜泥吃

蒜泥罐底下還有點結冰,不太好舀😏

台北-麵屋雞金 拉麵專門店 《免費加肉加麵•營業至凌晨3點》

加入後風味更豐富,大家可以試試

我拍照通常會比較滿食用,所以我都選擇麵條"硬or超硬"口感

拍完吃剛剛好

台北-麵屋雞金 拉麵專門店 《免費加肉加麵•營業至凌晨3點》

台北-麵屋雞金 拉麵專門店 《免費加肉加麵•營業至凌晨3點》

 

生意不錯,大年初二中午還是有人潮排隊

台北-麵屋雞金 拉麵專門店 《免費加肉加麵•營業至凌晨3點》

 

三款系列拉麵都好吃,主要是湯頭都很棒!

小昭個人超推辛味噌機白湯拉麵

2周前又去台北,吃過五之神製作所

最愛還是麵屋雞金😋 (我對蝦蝦味沒這麼愛)

 

台北-麵屋雞金 拉麵專門店 《免費加肉加麵•營業至凌晨3點》,以上僅供參考~

 

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台北-麵屋雞金 拉麵專門店 《免費加肉加麵•營業至凌晨3點》Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

 

《店家資訊 》

店家:麵屋雞金

電話:(02) 3393 3318  

營業時間: 11:30~03:00

地址:台北市中正區新生南路一段6號1樓


檢視較大的地圖

 

更多 麵屋雞金 的資訊(營業時間、菜色...)，可到 愛食記 觀看介紹～

 

延伸閱讀:

台北-宅配美食 麵屋雞金 《濃厚雞白湯拉麵•冷凍包禮盒》

高雄-金田家拉麵~台灣本店 《 來自日本九州 濃厚豚骨泡系拉麵》

台北-五之神製作所 台灣 《 來自東京新宿 濃厚豚骨蝦湯 鮮魚系拉麵》

台中-山下公園ラーメン(橫濱家系拉麵)

 

文章標籤

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