逛完袖珍博物館後
到麵屋雞金吃拉麵
好一陣子沒吃拉麵,感謝親愛老姊的安排
讓我們發現一間美味的拉麵店
原來是五之神製作所的二店
加麵加肉都免費~超佛心👍
而且營業至凌晨3點
位於三創園區附近
近捷運忠孝新生站
附近還有24小時DON DON DONKI可逛
店門口
主打雞白湯風味拉麵
排隊候位規則
菜單有雞白湯,魚介醬油,辛味噌雞白湯3種湯底
又分為基本,明太子,溏心蛋,特製~4種價位
自助點餐機
一席一麵,所以也幫迪迪點一碗
一份餐點有2聯單子,消費者跟店家各一份
等候入座時,服務人員會詢問麵的硬度
用餐環境~座位以板前吧台為主
當時為新年期間,依然用隔板間隔
(3月新防疫措施不知會不會改變)
其實這樣也蠻像一蘭拉麵 😝
唯一的雙人桌,
請服務人員幫我安排與迪迪在這桌用餐
吧台對迪迪來說太高,我也方便餵食
每個位子擺設都一致
調味料~胡椒,七位粉,芝麻,醬油
店員貼心幫我拿置物籃給小昭放相機
溏心蛋雞白湯拉麵~250元
麵條使用極細麵,建議盡快食用避免軟爛
餛飩雞白湯拉麵~250元
其他家人點的,就不多介紹
特製雞白湯拉麵(肉增量)~290元
所謂特製就是多了餛飩.叉燒.舒肥雞.溏心蛋.海苔
除了叉燒肉外,還搭配舒肥雞
跟山下公園一樣軟嫩美味,讓這碗麵口感更豐富
最重要湯頭~非常好喝,雞白湯很濃郁
雖不像豚骨純白湯底,但是這雞白湯濃郁又不油膩很爽口美味
魚介醬油拉麵~200元
基本款只有2片叉燒肉,
但對迪迪來說已經很大一份囉
叉燒不是很厚,但是很大一片
評估我們吃不完不浪費原則,
所以選擇給老闆賺通通不用
食量大的人還可免費肉加量,算很超值
有了魚介的調味,醬油湯頭不會過鹹
辛味噌雞白湯拉麵~240元
小昭超推這辛味噌口味,好合我胃口💕
連我姊也超愛這款拉麵👍
舒肥雞肉吸附醬汁後更美味
愛死這湯頭,喜歡重口味的朋友一定會敲喜翻😋
建議可多點豆芽菜,
豆芽菜跟湯底搭透了,而且有解膩之效果
送餐服務人員一直推薦加蒜泥吃
蒜泥罐底下還有點結冰,不太好舀😏
加入後風味更豐富,大家可以試試
我拍照通常會比較滿食用,所以我都選擇麵條"硬or超硬"口感
拍完吃剛剛好
生意不錯,大年初二中午還是有人潮排隊
三款系列拉麵都好吃,主要是湯頭都很棒!
小昭個人超推辛味噌機白湯拉麵
2周前又去台北,吃過五之神製作所
最愛還是麵屋雞金😋 (我對蝦蝦味沒這麼愛)
口味因人而異,以上僅供參考~
Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~
《店家資訊 》
店家:麵屋雞金
電話:(02) 3393 3318
營業時間: 11:30~03:00
地址:台北市中正區新生南路一段6號1樓
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