逛完袖珍博物館後

到麵屋雞金吃拉麵

好一陣子沒吃拉麵,感謝親愛老姊的安排

讓我們發現一間美味的拉麵店

原來是 五之神製作所 的二店

加麵加肉都免費~超佛心👍

而且營業至凌晨3點

位於三創園區附近

近捷運忠孝新生站

附近還有24小時DON DON DONKI可逛

店門口

主打雞白湯風味拉麵

排隊候位規則

菜單有雞白湯,魚介醬油,辛味噌雞白湯3種湯底

又分為基本,明太子,溏心蛋,特製~4種價位

自助點餐機

一席一麵,所以也幫迪迪點一碗

一份餐點有2聯單子,消費者跟店家各一份

等候入座時,服務人員會詢問麵的硬度

用餐環境~座位以板前吧台為主

當時為新年期間,依然用隔板間隔

(3月新防疫措施不知會不會改變)

其實這樣也蠻像 一蘭拉麵 😝

唯一的雙人桌,

請服務人員幫我安排與迪迪在這桌用餐

吧台對迪迪來說太高,我也方便餵食

每個位子擺設都一致

調味料~胡椒,七位粉,芝麻,醬油

店員貼心幫我拿置物籃給小昭放相機

溏心蛋雞白湯拉麵~250元

麵條使用極細麵,建議盡快食用避免軟爛

餛飩雞白湯拉麵~250元

其他家人點的,就不多介紹

特製雞白湯拉麵(肉增量)~290元

所謂特製就是多了餛飩.叉燒.舒肥雞.溏心蛋.海苔

除了叉燒肉外,還搭配舒肥雞

跟 山下公園 一樣軟嫩美味,讓這碗麵口感更豐富

最重要湯頭~非常好喝,雞白湯很濃郁

雖不像豚骨純白湯底,但是這雞白湯濃郁又不油膩很爽口美味

魚介醬油拉麵~200元

基本款只有2片叉燒肉,

但對迪迪來說已經很大一份囉

叉燒不是很厚,但是很大一片

評估我們吃不完不浪費原則,

所以選擇給老闆賺通通不用

食量大的人還可免費肉加量,算很超值

有了魚介的調味,醬油湯頭不會過鹹

辛味噌雞白湯拉麵~240元

小昭超推這辛味噌口味,好合我胃口💕

連我姊也超愛這款拉麵👍

舒肥雞肉吸附醬汁後更美味

愛死這湯頭,喜歡重口味的朋友一定會敲喜翻😋

建議可多點豆芽菜,

豆芽菜跟湯底搭透了,而且有解膩之效果

送餐服務人員一直推薦加蒜泥吃

蒜泥罐底下還有點結冰,不太好舀😏

加入後風味更豐富,大家可以試試

我拍照通常會比較滿食用,所以我都選擇麵條"硬or超硬"口感

拍完吃剛剛好

生意不錯,大年初二中午還是有人潮排隊

三款系列拉麵都好吃,主要是湯頭都很棒!

小昭個人超推辛味噌機白湯拉麵

2周前又去台北,吃過五之神製作所

最愛還是麵屋雞金😋 (我對蝦蝦味沒這麼愛)

口味因人而異,以上僅供參考~

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

《店家資訊 》

店家: 麵屋雞金

電話:(02) 3393 3318

營業時間: 11:30~03:00

地址:台北市中正區新生南路一段6號1樓



檢視較大的地圖

更多 麵屋雞金 的資訊(營業時間、菜色...)，可到 愛食記 觀看介紹～

延伸閱讀:

台北-宅配美食 麵屋雞金 《濃厚雞白湯拉麵•冷凍包禮盒》

高雄-金田家拉麵~台灣本店 《 來自日本九州 濃厚豚骨泡系拉麵》

台北-五之神製作所 台灣 《 來自東京新宿 濃厚豚骨蝦湯 鮮魚系拉麵》

台中-山下公園ラーメン(橫濱家系拉麵)

文章標籤