看到新埔開始曬柿餅就知道一年又要結束了

新埔柿餅節活動在10/14、15登場，那兩天活動很多很熱鬧

一般九月至隔年一月都看得到曬柿景象，天氣好都能曬柿子

新竹米粉、仙草跟柿餅都因為九降風起到了良好的風乾作用

雖然如此，強烈的風勢多少也對生活造成了某種程度的影響

（旅遊日期：2023/10/12）

▲金漢柿餅教育農園在旱坑路一段501號

來的路上會先經過旱坑路一段283巷53號的味衛佳柿餅觀光農場



金漢停車場位置不多，大部分都是這樣路邊停車

新埔的客家粄條也很值得一吃，網路都搜尋的到

來趟新埔美食美景缺一不可的客家小鎮輕旅行！

▲停車場

▲旅遊導覽圖

▲停車場柿樹結實纍纍

▲石柿

▲直上樓梯可以看到曬柿全貌，右手邊進去則是販賣部跟柿子加工區

▲新竹風又稱為「九降風」。就是農曆九月降臨的強風

最大陣風可達到九級，其不亞於輕度颱風，風的相對濕度介於30~50%之間

對柿子表面的乾燥有非常大的幫助，這是新埔鎮旱坑里獨特的地理環境

因此九降風吹起時，也正是入秋柿餅成熟時。

▲「柿霜」乃指柿餅表面一層白色粉狀物

這是柿餅裡面的糖分從柿餅果肉中被帶到表面來結晶的葡萄糖

甜度是蔗糖的0.7倍，用顯微鏡觀察是呈現結晶體狀，就像鑽石一樣

但常被誤認為發霉，其實是柿子最精華的部分，譽為「柿中精津」

▲柿餅節期間幾乎每天都會有學校或各種團體來參訪

所以常常來的時候沒甚麼人，但不一會兒便湧入大量遊客

▲除了經典的曬柿畫面，園區也會布置相關造景供遊客拍照留念

▲巨無霸柿子

▲有提供試吃服務，品嘗後喜歡再買

▲筆柿干

▲燉雞柿干

▲牛心柿餅

▲一旁的柿子削皮加工區

▲接著上到二樓看曬柿

▲新埔九降風限定畫面

▲二樓看全貌，下去之後就可以跟柿子近距離合影

▲原本沒有注意到樹幹上的鹿角蕨

有一名遊客看到後直呼眼前的鹿角蕨好大好漂亮

定睛一看似乎如他說的一樣哈哈哈

▲圓滾滾的金黃柿子在光線下顯得更耀眼奪目

好多第一次來訪的遊客被眼前難得一見畫面吸引而發出好特別的驚嘆

▲有曬柿的地方都是遊客聚焦的熱點

▲好想念陽光普照的日子

▲繼續在園區逛逛，看到了老鴨柿

老鴨柿的大小及樹型和金桔差不多

如果只是匆匆一瞥會誤認成金桔

▲走到底有洗手間

藍天白雲下掛在樹上那一顆顆金黃柿子為新埔的深秋下了最美的註解！

【金漢杮餅教育農園】

地址：新竹縣新埔鎮旱坑路一段501號

電話：03 589 2680

營業時間：09:00-17:00

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