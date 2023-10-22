生日優惠活動ＣＰ值很高！當月壽星來用餐，幾歲就送幾隻蝦、幾歲就送幾顆干貝，或爽喝整瓶香檳也可以！(二樓另提供包場空間)

撰文。拍攝／呂萱萱

天阿！這實在太吸引人了！約壽星來吃火鍋，送蝦子或干貝，實在有夠大方的～用餐前記得先預唷約

瓦法奇朵放感情│景點位置

營業時間：11:30–22:00

營業電話：02-23110215

營業地址：台北市中正區信陽街29號

當月壽星優惠超划算，幾歲生日送幾隻蝦，可以換成干貝、或各半都可以，還有氣泡酒可以選擇

參加壽星活動需整桌消費達$1300

參與活動請一起蓋大樓或打卡分享(公開)

用餐當天請壽星提前出示身分證以供核對資料

請提前一天預約訂位告知壽星歲數

店家門面時尚又高級，要不是看到門口有個大龍蝦，經過看到很難想像這是一家火鍋店

與一般火鍋店不同，採用綠植明亮的設計， 感覺很有氣氛呢

醬料自取

內用還有提供白飯無限享用

接下來就跟大家分享我們今天的餐點囉

肉質略為紮實

瘦肉中帶有微微油脂

還滿有咬勁的

油花呈現雪花的般紋路

油脂分佈越均勻

口感完全不油膩

這是壽生優惠活動的蝦子＋干貝，蝦子真的夠鮮，蝦殼很好撥，咬起來很Ｑ彈，干貝鮮中帶甜，不會卡牙縫

肉質又比鱈魚還Ｑ

口感結實無土味

稍微燙一下就很好吃了

超級好吃！吃的到鮮美的蝦肉，蝦漿的口感也很棒

這次我們點了宜蘭三星蔥丸、響鈴卷、小豆皮、蛋餃，純手工吃起來就跟大賣場的不一樣，特別推薦響鈴卷，燙個三秒就可以吸附湯汁，相當好吃

口水雞看起來好像很辣，其實並不會，椒味很濃郁，怕辣的人也可以吃

草莓香氣十足

搭配微鹹的奶蓋

相當有層次感 他們家的烏梅汁超好喝！微醺香氣、酸甜口感、尾韻會回甘，吃完火鍋來一杯超解膩 五星好評

還可享用黑糖奶茶冰淇淋

原文連結 https://evanchiny.com/台北車站火鍋推薦瓦法奇朵放感情/