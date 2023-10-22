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裝潢很網美風！壽星幾歲送幾隻蝦！生日優惠活動超划算

2023-10-22 17:26:38 我是呂萱萱-吃喝玩樂愛分享 人氣：141
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窩客好文

我是呂萱萱-吃喝玩樂愛分享

發表篇數：206篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中正區

造訪商家：瓦法奇朵 麻辣W.Bar
phone02-2311-0215
place台北市中正區信陽街29號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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生日優惠活動ＣＰ值很高！當月壽星來用餐，幾歲就送幾隻蝦、幾歲就送幾顆干貝，或爽喝整瓶香檳也可以！(二樓另提供包場空間)

撰文。拍攝／呂萱萱

 

 

天阿！這實在太吸引人了！約壽星來吃火鍋，送蝦子或干貝，實在有夠大方的～用餐前記得先預唷約

  • 瓦法奇朵放感情│景點位置
  • 營業時間：11:30–22:00
  • 營業電話：02-23110215
  • 營業地址：台北市中正區信陽街29號

當月壽星優惠超划算，幾歲生日送幾隻蝦，可以換成干貝、或各半都可以，還有氣泡酒可以選擇

  • 參加壽星活動需整桌消費達$1300
  • 參與活動請一起蓋大樓或打卡分享(公開)
  • 用餐當天請壽星提前出示身分證以供核對資料
  • 請提前一天預約訂位告知壽星歲數

 

店家門面時尚又高級，要不是看到門口有個大龍蝦，經過看到很難想像這是一家火鍋店

與一般火鍋店不同，採用綠植明亮的設計， 感覺很有氣氛呢

醬料自取
內用還有提供白飯無限享用

接下來就跟大家分享我們今天的餐點囉

肉質略為紮實
瘦肉中帶有微微油脂
還滿有咬勁的

油花呈現雪花的般紋路
油脂分佈越均勻
口感完全不油膩

這是壽生優惠活動的蝦子＋干貝，蝦子真的夠鮮，蝦殼很好撥，咬起來很Ｑ彈，干貝鮮中帶甜，不會卡牙縫　

肉質又比鱈魚還Ｑ
口感結實無土味
稍微燙一下就很好吃了

超級好吃！吃的到鮮美的蝦肉，蝦漿的口感也很棒

這次我們點了宜蘭三星蔥丸、響鈴卷、小豆皮、蛋餃，純手工吃起來就跟大賣場的不一樣，特別推薦響鈴卷，燙個三秒就可以吸附湯汁，相當好吃

 
口水雞看起來好像很辣，其實並不會，椒味很濃郁，怕辣的人也可以吃

草莓香氣十足
搭配微鹹的奶蓋
相當有層次感

他們家的烏梅汁超好喝！微醺香氣、酸甜口感、尾韻會回甘，吃完火鍋來一杯超解膩

五星好評
還可享用黑糖奶茶冰淇淋

原文連結  https://evanchiny.com/台北車站火鍋推薦瓦法奇朵放感情/

 

 

 

 

 

 




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烤雞雞多汁鮮美，附有超大停車場，餐點平價好吃

每日只接三桌！沒有預約吃不到～真材實料！餐點

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