桃園日系質感咖啡廳「鞠分號」，就位在桃園火車站周邊不遠處，純白簡約的空間，令人相當放鬆～同時也會不定期有可愛的小展覽，充滿濃厚的藝文氣息，晚上的時光還會搖身一變，成為提供微醺飲品的chill bar。豐富的經營方式，不管早上晚上來，絕對都能讓你不無聊！

「鞠分號」簡約潔白的小清新店面，很適合拍出美照，踏進店門口前，不如跟朋友一起，留下可愛又開心的身影吧～

店裡也是如外觀一樣的簡約質感風格，搭配上溫暖氣息的木製家具們，氛圍略顯溫馨閒適，讓緊湊的步調不自覺就慢下來了

一旁的桌上，放了很多藝文活動的DM，可以看看有興趣的活動，記下時間前往，增加生活的豐富層次。

都來到咖啡廳了，當然要享用飲品跟甜點！季節的水果戚風蛋糕，我們去的時候剛好有草莓～搭配不膩的鮮奶油以及軟綿香甜的戚風蛋糕，補充甜點的能量讓人覺得很滿足♡

份量其實不少，建議可以跟朋友分享，你一口我一口，更有吃甜點的樂趣呢！

讓人身心靈都放鬆的咖啡廳～這裡晚上還會提供微醺的酒精飲品，想要有個慵懶的夜晚的話，也可以選擇晚上來訪，會感受到不一樣的氛圍喔～

【鞠分號 Ju Semicolon Café】

地址：桃園市桃園區慈祥街32號

營業時間：週四-週六 12:00-24:00、週日-週三 12:00-21:00、週二公休

電話：0989-530-450

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