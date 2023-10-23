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桃園美食 鞠分號｜桃園火車站旁日系質感咖啡廳　晚上搖身變成「Chill 酒吧」享受慵懶夜晚時光～

2023-10-23 13:35:03 算命的說我很愛吃 人氣：4,809
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窩客好文

算命的說我很愛吃

發表篇數：791篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：鞠分號
phone0989-530-450
place桃園市桃園區慈祥街32號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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桃園日系質感咖啡廳「鞠分號」，就位在桃園火車站周邊不遠處，純白簡約的空間，令人相當放鬆～同時也會不定期有可愛的小展覽，充滿濃厚的藝文氣息，晚上的時光還會搖身一變，成為提供微醺飲品的chill bar。豐富的經營方式，不管早上晚上來，絕對都能讓你不無聊！

 

「鞠分號」簡約潔白的小清新店面，很適合拍出美照，踏進店門口前，不如跟朋友一起，留下可愛又開心的身影吧～

店裡也是如外觀一樣的簡約質感風格，搭配上溫暖氣息的木製家具們，氛圍略顯溫馨閒適，讓緊湊的步調不自覺就慢下來了

一旁的桌上，放了很多藝文活動的DM，可以看看有興趣的活動，記下時間前往，增加生活的豐富層次。

都來到咖啡廳了，當然要享用飲品跟甜點！季節的水果戚風蛋糕，我們去的時候剛好有草莓～搭配不膩的鮮奶油以及軟綿香甜的戚風蛋糕，補充甜點的能量讓人覺得很滿足♡

份量其實不少，建議可以跟朋友分享，你一口我一口，更有吃甜點的樂趣呢！

讓人身心靈都放鬆的咖啡廳～這裡晚上還會提供微醺的酒精飲品，想要有個慵懶的夜晚的話，也可以選擇晚上來訪，會感受到不一樣的氛圍喔～

【鞠分號 Ju Semicolon Café】
地址：桃園市桃園區慈祥街32號
營業時間：週四-週六 12:00-24:00、週日-週三 12:00-21:00、週二公休
電話：0989-530-450
粉絲專頁：https://reurl.cc/9R7L0a

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FB：算命的說我很愛吃
IG：master_food_diary

 
 
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