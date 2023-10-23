J好呷和牛燒肉跨界料理位於藝文特區周邊，是一家全新型態的餐酒館。主推和牛燒肉跨界川菜餐酒料理做結合，還有多樣熱炒、炸物、烤物、握壽司、定食等選擇，絕對是下班後與朋友小酌的最佳選擇！J好呷和牛燒肉跨界料理獨家代理燦然清酒，讓喜愛清酒的你可以品味到不同的風味。不容錯過的美食與餐酒體驗，就在J好呷和牛燒肉跨界料理！

J好呷和牛燒肉跨界料理怎麼去？

J好呷和牛燒肉跨界料理位於經國路與南平路交叉口周邊，鄰近藝文特區以及家樂福經國店，店面風格充滿日式時尚的韻味。開車前來可以停在南平運動中心特約停車場，消費即可折抵停車費。

J好呷和牛燒肉跨界料理環境介紹

J好呷和牛燒肉跨界料理提供雙層樓的用餐環境，店內的裝潢主打日式木作風格，還加了燈籠點綴，增添一些活潑的的氣氛。

J好呷和牛燒肉跨界料理的二樓設有半開放式包廂，適合家庭聚會或公司部門多人聚餐，歡迎大家來預約包場。此外，店家不定期推出餐酒會，帶來更多的味蕾驚喜和樂趣！

加入J好呷和牛燒肉跨界料理的會員，將享有入會禮和當月生日禮！此外，每次消費還能積累集點，集滿點數後，還能獲得肉肉禮遇喔！

J好呷和牛燒肉跨界料理擁有國際認證的唎酒師駐店，同時也是日本燦然清酒的獨家代理商。可以根據今天所點的菜色，請唎酒師為您搭配適合的清酒，讓用餐體驗更上一層樓！

【開車不喝酒，喝酒不開車，未成年請勿飲酒】

J好呷和牛燒肉跨界料理菜單

J好呷和牛燒肉跨界料理提供多樣化的菜單，結合了和牛燒肉和川菜餐酒料理，包括開胃菜、刺身、烤物、壽司、炸物、定食、飲品以及甜品等項目，也有2-3人套餐可以選擇。

另外，J好呷和牛燒肉跨界料理店內的小黑板上還提供非常划算的燒肉拼盤選項！

J好呷和牛燒肉跨界料理還供應各種水果酒/调酒、啤酒、SHOT和清酒。而且，如果你想品嘗日本燦然清酒，只有在這裡才能享受到。

J好呷和牛燒肉跨界料理每天下午5點後提供酒類暢飲活動，價格分為$499、$1499和$1999，這在桃園真的不太常見哦！另外，每週三有淑女之夜活動，女性朋友造訪並拍照打卡即可免費獲得一杯水果酒。

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餐點

那天我們去J好呷和牛燒肉跨界料理點了一桌滿滿的美食，從和牛燒肉、特色料理、壽司、烤物，到炸物應有盡有。一頓餐就能品嚐到多種不同的料理，如果有更多人一起用餐，還能點更多樣的菜色，真是太棒了！

清酒炸彈

清酒炸彈真是我第一次見識到超炫的！把筷子橫著放在裝滿啤酒的玻璃杯口上，再把清酒杯放在筷子中間，然後慢慢移開筷子，清酒杯就會掉進啤酒杯裡，瞬間兩種酒就混在一起了！喝起來真是驚艷的清爽滑順！

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燦然 純米大吟醸 雄町

當天我們還點了一盅燦然 純米大吟醸 雄町，因為燦然清酒是J好呷和牛燒肉跨界料理的獨家代理，當然不能錯過！燦然 純米大吟醸 雄町使用岡山縣產的「雄町」釀造，精米步合50%，入口非常順滑，不刺喉，而且甘醇香甜。這款清酒真的非常適合搭配當天的燒肉、刺身等食材一起享用。

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超值雙肉拼盤 雪花和牛+美國翼板

我很推薦你們點燒肉拼盤，一次可以享用到兩種肉片，不論是日本A5頂級雪花和牛還是美國安格斯翼板牛，它們的油花看起來都相當誘人！

J好呷和牛燒肉跨界料理的燒肉非常特別，他們使用個人日式迷你小烤爐，店家強調原汁原味的肉質，不需要沾醬，你可以自己掌控烤肉的熟度，想吃多熟就烤多熟！

如果想增添風味，可以搭配昆布鹽或辣拌醬，特別要注意，辣拌醬真的辣度滿高的哦！

美國安格斯翼板牛口感很軟嫩，不柴不膩，搭配昆布鹽完美的襯托出肉質甜美風味。

日本A5頂級雪花和牛肉質非常嫩滑，入口時油脂瞬間融化，味道美味無比！

麻辣鮮蛤佐法式麵包

軟法麵包超級鬆軟，而麻辣鮮蛤更是香辣濃郁，吃了根本停不下來，每一口都能感受到那大顆的鮮蛤肉。

銷魂香辣拌麵

這碗香辣拌麵真是讓人欲罷不能！自製的辣拌醬再加上一些韓式泡菜，拌一拌，麵條有嚼勁，每口都辣辣的，真的太過癮了！

月見肉角拌飯

用和牛牛肉的邊角料，打造出一碗香氣四溢的和牛肉燥飯，再加上一顆完美的蛋黃，攪拌均勻後，整碗飯散發出濃郁的蛋香和肉香，美味程度十足！

辣炒回鍋蛋

辣炒回鍋蛋用自製的銷魂辣拌醬，搭配糯米椒和一顆鷄蛋，下去大火爆炒，每一口都能品味到濃郁的蛋香和刺激的辣椒香氣，真是絕佳的下酒菜。

焦糖鮭魚握壽司(3貫)

焦糖鮭魚握壽司上桌時，看起來真的很吸引人。鮭魚肉厚又軟嫩，一口吃下去，簡直是超滿足的味覺享受！

雞肉串2串(明太子炙燒)

雞肉串淋上了濃郁的明太子醬汁，外皮烤得微微酥脆，裡頭的雞肉保持著柔嫩多汁的口感。

日式唐揚雞塊

日式唐揚雞塊是用特選雞肉，先薑蒜醃製再裹上麵粉，高溫油炸而成。咬下一口，鹹香多汁的味道～

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