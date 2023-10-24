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老饕牛肉麵【煮匙人】料理包推薦-快煮加熱即時超方便，湯頭醇厚好讚！露營餐、防疫餐、居家方便煮的好幫手-懶人料理

2023-10-24 16:08:08 Joyce Lai 賴小靜 人氣：96
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窩客好文

Joyce Lai 賴小靜

發表篇數：78篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：煮匙人-奇彗生技股份有限公司
phone04-2380-3301
place台中市西屯區龍富路四段161號1樓
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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 分享一款超讚的料理包【煮匙人】老饕牛肉麵，不僅方便還超級好吃，這湯頭不輸外頭高檔現煮的牛肉麵品牌，料理包能做到這樣澎湃真的很厲害，牛肉塊又大、裏頭還有紅、白蘿蔔，麵條採用的是關廟刀削麵，Q 彈好吃，令人驚豔的還是這濃郁的紅燒湯頭，帶有小小微辣的濃郁香醇，很有台灣道地牛肉麵的好滋味。

料理包推薦【煮匙人】老饕牛肉麵，快煮加熱美味有如高檔牛肉麵，湯頭醇厚料超多，關廟刀削麵Q彈好吃-00.jpg

現代人忙於工作，很多人三餐都在外頭解決，若是身為家庭煮婦(夫)或是身兼家長的在職父母，我想光是要料理就傷透腦筋，拜託~下班都幾點了還要煮，也太累人~也因此市場現在推出了很多方便料理的調理包，基本上只要加熱就可以完成一道道美味的餐點，當然好的味道都要吃過才知道，

這次訂到【煮匙人】老饕牛肉麵，還真是中了愛吃牛肉麵的我們這一家，媽媽因此還想要在訂一次，囤在家裡隨時可以煮來吃。不用出門買，不用看店家營業時間，隨時就能享用如同現熬般香醇的紅燒牛肉麵！
 

料理包推薦【煮匙人】老饕牛肉麵，快煮加熱美味有如高檔牛肉麵，湯頭醇厚料超多，關廟刀削麵Q彈好吃-01.jpg

除了料理方便，訂購也很方便，現在網路訂購好像還有多組優惠的折扣，大家可以團購起來，而且寄送速度相當快，常溫配送，包裝的也很完整。

【煮匙人】老饕紅燒牛肉麵 網路訂購
網站：https://zhuchiren20.1shop.tw/zhuchiren23
ＩＧ：https://www.instagram.com/zhu.chi.ren

料理包推薦【煮匙人】老饕牛肉麵，快煮加熱美味有如高檔牛肉麵，湯頭醇厚料超多，關廟刀削麵Q彈好吃-02.jpg

【煮匙人】這品牌的發音也很有趣，這款牛肉麵還是耗時一年的全新研發，以軟式罐頭、常溫保鮮的食品為出發點，希望帶給消費者，即便在食用即時方便調理包的時候，也能有如在餐館吃到現煮的一樣好吃，美味不打折，老饕的懶人料理無誤！
 

料理包推薦【煮匙人】老饕牛肉麵，快煮加熱美味有如高檔牛肉麵，湯頭醇厚料超多，關廟刀削麵Q彈好吃-03.jpg

一盒有兩包，不禁要說一句，份量真心十足，這次家裡三個人兩包竟然快要吃不完，真的是真材實料。
 

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【煮匙人】老饕牛肉麵，採以常溫包裝，SGS食品檢驗合格認證，產品經過高溫、高壓商業滅菌處理，
 

料理包推薦【煮匙人】老饕牛肉麵，快煮加熱美味有如高檔牛肉麵，湯頭醇厚料超多，關廟刀削麵Q彈好吃-05.jpg

有兩包關廟刀削麵及兩份湯頭，嚴選好食材，隨時方便享用～
 

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香濃就像現熬，很有重量的包裝，
 

料理包推薦【煮匙人】老饕牛肉麵，快煮加熱美味有如高檔牛肉麵，湯頭醇厚料超多，關廟刀削麵Q彈好吃-10.jpg

包裝外盒上提供的資訊相當的清楚～
 

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清楚的標示了原料成分，這非常重要
 

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包含營養成分及製造產地、日期，廠商資料也很清楚，還有SGS的認證唷！
 

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簡單料理三步驟，美味就能輕鬆上桌～《非即時，要充分加熱》
 

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【煮匙人】老饕牛肉麵 的三大特色 料理包推薦【煮匙人】老饕牛肉麵，快煮加熱超方便，湯頭醇厚好讚

【鮮香濃湯頭】獨門香料配方，搭配紅白蘿蔔，熬煮出濃純可口的頭，鮮甜中帶有豆瓣的微辣，濃而不膩 

【進口牛腱肉】嚴選高品質澳洲進口牛腱肉，肉質結實又不失柔軟，男女老少都好入口的軟嫩帶勁 

【Q彈刀削麵】 低溫烘乾製成的刀削麵，健康非油炸，Q彈帶勁久煮不易爛，易吸附湯汁設計，巧妙結合牛肉湯汁，每口都是香濃享受!
 

料理包推薦【煮匙人】老饕牛肉麵，快煮加熱美味有如高檔牛肉麵，湯頭醇厚料超多，關廟刀削麵Q彈好吃-12.jpg

這天搭了夜班的班機從韓國回來~真的太想念台灣的食物了~但回到家都凌晨一點了~拖著疲累的身軀，是要到哪裡去買麵吃，這時候快煮麵真的拯救我們又餓又累的時刻~立馬兩鍋水煮起來~
 

料理包推薦【煮匙人】老饕牛肉麵，快煮加熱美味有如高檔牛肉麵，湯頭醇厚料超多，關廟刀削麵Q彈好吃-13.jpg

關廟麵出了名的就是Q彈帶勁，由於是使用高筋麵粉製作，所以麵條帶有勁也不易軟爛~
 

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在水快滾時先放下關廟刀削麵，看起來好像不多對不對~喔不~這份量真的很多~
 

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麵條快煮大約七~八分鐘，大約看麵心快透時就差不多了~
 

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看起來好美的麵條耶~好有Q勁的感覺~
 

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煮好的麵把水倒掉~就等著牛肉湯入鍋囉~
 

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一旁隔水加入的快煮方便包~
 

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產品經過高溫高壓商業滅菌處理，所以滾水加熱沒有問題唷~
 

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這時候我們也燙一些小菜來加料，基本的蔬菜、番茄、蘿蔔，增添豐富度~
 

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很快的經過滾水加熱後~等不及加入麵中~~天啊！裏頭竟然有完整的紅蘿蔔、白蘿蔔，而且還不小塊耶～
 

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肉塊頓時傾巢而出～超大超厚～還很多塊～太真材實料了～
 

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湯汁也不少～兩包麵條的此刻，這才是一包湯包的量而已唷！看到那個牛肉還帶筋，感覺好超值～
 

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開下第二包下鍋～濃郁的湯頭味真的好香～
 

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一盒裝～兩份量　完成～深深覺得這比在外頭有些吃牛肉麵的餐館還有料
 

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加上我們自己添加的配料～更加豐富了～
 

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完成～準備開動～三個人的回國晚餐就這樣快速的完成，還能在半夜享受到台灣牛肉麵的好滋味～好感動 料理包推薦【煮匙人】老饕牛肉麵，快煮加熱超方便，湯頭醇厚好讚
 

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瞧瞧這牛肉塊～帶筋～好Ｑ，選用的是澳洲進口經典的牛腱肉，有點嚼勁，肉質結實不失柔軟，
 

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每一塊都很厚實又大塊～真的是嚴選食材最佳驗證~
 

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能吸附飽滿湯汁的關廟刀削寬麵條，Q彈嚼勁又彈牙，愛吃麵食的爸爸也稱讚這麵條好吃~
　

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只要時間掌握好，關廟廟不軟爛，保留了彈性和嚼勁，寬捲造型讓湯汁吸附，增加了麵條的美味度，不會有湯是湯、麵是麵的突兀感 
 

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原包裝內的紅蘿蔔跟白蘿蔔，真的很厲害，細嫩多汁，整個超入味～好好吃
 

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撇除我們自己增加的配菜，這湯匙的食材都是料理包內附有的唷~ 光看又想吃了~
 

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特別要說一下【煮匙人】老饕牛肉麵 的湯頭有以豆瓣醬調味為基底，再加上多重辛香料，融合紅、白蘿蔔的清爽甘甜，才成為這樣精緻燉煮熬製的濃郁湯頭，好喝到有如現場熬煮的一樣，料理包能做到這樣濃醇可口，真心覺得不簡單~
 

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在三個飢腸轆轆的大人*請餵食*之下，差點吃不完的我們剛好兩袋份量，完食~
 

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時常吃料理包、方便麵的家庭，真的要不時準備一些像這樣常溫的加熱即時料理產品，不但可以隨時享用美味，不讓媽媽太累太忙，重點也不占冰箱空間，就算是要帶去露營，或是像前陣子居家防疫，都非常方便，再者【煮匙人】老饕牛肉麵 利用豐富好食材及高品質精心嚴選，味道及份量都非常高品質，值得推薦！
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【煮匙人】老饕紅燒牛肉麵 網路訂購
網站：https://zhuchiren20.1shop.tw/zhuchiren23
ＩＧ：https://www.instagram.com/zhu.chi.ren
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