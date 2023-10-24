分享一款超讚的料理包【煮匙人】老饕牛肉麵，不僅方便還超級好吃，這湯頭不輸外頭高檔現煮的牛肉麵品牌，料理包能做到這樣澎湃真的很厲害，牛肉塊又大、裏頭還有紅、白蘿蔔，麵條採用的是關廟刀削麵，Q 彈好吃，令人驚豔的還是這濃郁的紅燒湯頭，帶有小小微辣的濃郁香醇，很有台灣道地牛肉麵的好滋味。

現代人忙於工作，很多人三餐都在外頭解決，若是身為家庭煮婦(夫)或是身兼家長的在職父母，我想光是要料理就傷透腦筋，拜託~下班都幾點了還要煮，也太累人~也因此市場現在推出了很多方便料理的調理包，基本上只要加熱就可以完成一道道美味的餐點，當然好的味道都要吃過才知道，

這次訂到【煮匙人】老饕牛肉麵，還真是中了愛吃牛肉麵的我們這一家，媽媽因此還想要在訂一次，囤在家裡隨時可以煮來吃。不用出門買，不用看店家營業時間，隨時就能享用如同現熬般香醇的紅燒牛肉麵！



除了料理方便，訂購也很方便，現在網路訂購好像還有多組優惠的折扣，大家可以團購起來，而且寄送速度相當快，常溫配送，包裝的也很完整。

【煮匙人】老饕紅燒牛肉麵 網路訂購

網站：https://zhuchiren20.1shop.tw/zhuchiren23

ＩＧ：https://www.instagram.com/zhu.chi.ren

【煮匙人】這品牌的發音也很有趣，這款牛肉麵還是耗時一年的全新研發，以軟式罐頭、常溫保鮮的食品為出發點，希望帶給消費者，即便在食用即時方便調理包的時候，也能有如在餐館吃到現煮的一樣好吃，美味不打折，老饕的懶人料理無誤！



一盒有兩包，不禁要說一句，份量真心十足，這次家裡三個人兩包竟然快要吃不完，真的是真材實料。



【煮匙人】老饕牛肉麵，採以常溫包裝，SGS食品檢驗合格認證，產品經過高溫、高壓商業滅菌處理，



有兩包關廟刀削麵及兩份湯頭，嚴選好食材，隨時方便享用～



香濃就像現熬，很有重量的包裝，



包裝外盒上提供的資訊相當的清楚～



清楚的標示了原料成分，這非常重要



包含營養成分及製造產地、日期，廠商資料也很清楚，還有SGS的認證唷！



簡單料理三步驟，美味就能輕鬆上桌～《非即時，要充分加熱》



【煮匙人】老饕牛肉麵 的三大特色



【鮮香濃湯頭】獨門香料配方，搭配紅白蘿蔔，熬煮出濃純可口的頭，鮮甜中帶有豆瓣的微辣，濃而不膩



【進口牛腱肉】嚴選高品質澳洲進口牛腱肉，肉質結實又不失柔軟，男女老少都好入口的軟嫩帶勁



【Q彈刀削麵】 低溫烘乾製成的刀削麵，健康非油炸，Q彈帶勁久煮不易爛，易吸附湯汁設計，巧妙結合牛肉湯汁，每口都是香濃享受!



這天搭了夜班的班機從韓國回來~真的太想念台灣的食物了~但回到家都凌晨一點了~拖著疲累的身軀，是要到哪裡去買麵吃，這時候快煮麵真的拯救我們又餓又累的時刻~立馬兩鍋水煮起來~



關廟麵出了名的就是Q彈帶勁，由於是使用高筋麵粉製作，所以麵條帶有勁也不易軟爛~



在水快滾時先放下關廟刀削麵，看起來好像不多對不對~喔不~這份量真的很多~



麵條快煮大約七~八分鐘，大約看麵心快透時就差不多了~



看起來好美的麵條耶~好有Q勁的感覺~



煮好的麵把水倒掉~就等著牛肉湯入鍋囉~



一旁隔水加入的快煮方便包~



產品經過高溫高壓商業滅菌處理，所以滾水加熱沒有問題唷~



這時候我們也燙一些小菜來加料，基本的蔬菜、番茄、蘿蔔，增添豐富度~



很快的經過滾水加熱後~等不及加入麵中~~天啊！裏頭竟然有完整的紅蘿蔔、白蘿蔔，而且還不小塊耶～



肉塊頓時傾巢而出～超大超厚～還很多塊～太真材實料了～



湯汁也不少～兩包麵條的此刻，這才是一包湯包的量而已唷！看到那個牛肉還帶筋，感覺好超值～



開下第二包下鍋～濃郁的湯頭味真的好香～



一盒裝～兩份量 完成～深深覺得這比在外頭有些吃牛肉麵的餐館還有料



加上我們自己添加的配料～更加豐富了～



完成～準備開動～三個人的回國晚餐就這樣快速的完成，還能在半夜享受到台灣牛肉麵的好滋味～好感動



瞧瞧這牛肉塊～帶筋～好Ｑ，選用的是澳洲進口經典的牛腱肉，有點嚼勁，肉質結實不失柔軟，



每一塊都很厚實又大塊～真的是嚴選食材最佳驗證~



能吸附飽滿湯汁的關廟刀削寬麵條，Q彈嚼勁又彈牙，愛吃麵食的爸爸也稱讚這麵條好吃~



只要時間掌握好，關廟廟不軟爛，保留了彈性和嚼勁，寬捲造型讓湯汁吸附，增加了麵條的美味度，不會有湯是湯、麵是麵的突兀感



原包裝內的紅蘿蔔跟白蘿蔔，真的很厲害，細嫩多汁，整個超入味～好好吃



撇除我們自己增加的配菜，這湯匙的食材都是料理包內附有的唷~ 光看又想吃了~



特別要說一下【煮匙人】老饕牛肉麵 的湯頭有以豆瓣醬調味為基底，再加上多重辛香料，融合紅、白蘿蔔的清爽甘甜，才成為這樣精緻燉煮熬製的濃郁湯頭，好喝到有如現場熬煮的一樣，料理包能做到這樣濃醇可口，真心覺得不簡單~



在三個飢腸轆轆的大人*請餵食*之下，差點吃不完的我們剛好兩袋份量，完食~



時常吃料理包、方便麵的家庭，真的要不時準備一些像這樣常溫的加熱即時料理產品，不但可以隨時享用美味，不讓媽媽太累太忙，重點也不占冰箱空間，就算是要帶去露營，或是像前陣子居家防疫，都非常方便，再者【煮匙人】老饕牛肉麵 利用豐富好食材及高品質精心嚴選，味道及份量都非常高品質，值得推薦！

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