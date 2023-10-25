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韓式烤肉低消220元就能吃！還附多種韓國小菜、免費自助吧無限續！

2023-10-25 19:29:57 謝蘿莉 人氣：120
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窩客好文

謝蘿莉

發表篇數：550篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：燒桶子 韓食料理 桃園八德置地廣場店 (韓式料理/韓式烤肉/韓式小菜自助吧)
phone03-3631-568
place桃園市八德區介壽路一段728號1樓
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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索引目錄

桃園八德韓式烤肉推薦「燒桶子（八德店）」
說到這間燒桶子，相信愛吃韓式烤肉的朋友應該對他都不陌生，目前桃園總共有兩間店，一間是即將於今年11月開幕在桃園火車站附近的統領百貨，另一間就是我們來的、座落於八德置地廣場店「燒桶子（八德店）」，除了單人、單點、也有多人套餐可以選擇，除了多種飲料無限暢飲之外，還有無限韓式小菜、免費自助吧讓你吃到飽！

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燒桶子（八德店）桃園韓式烤肉 八德韓式烤肉 八德美食 八德韓式料理

 

本來還以為在廣場內會不會不好找，但其實一進置地廣場就可以瞧見他！

八德這間「燒桶子（八德店）」就在一樓，除了店面寬暢舒適之外，對外還有大大的落地窗，天氣好的時候倚窗位置甚至還可以沐浴在陽光下，光線看起來十足明亮，一瞧見就能給人好心情。

🙂 好吃好玩延伸閱讀：【八德必吃美食懶人包】

 

我們是假日約莫十一點多帶小朋友來用餐的，因為萬聖節快到了，「燒桶子」也是有一系列的萬聖節優惠活動呦！

 

平日我比較不清楚，但假日生意真的很好耶！

我們訂的是十一點半的位置，當時店內幾乎坐得九分滿，一度還要小小候位才有位置坐，放眼望去都是滿滿用餐人潮，人氣感覺得出來還蠻高的。

 

帶小朋友來用也完全沒問題，除了提供兒童座椅之外，這裡也有兒童餐具可以使用，服務人員態度也都很親切。

 

因為喜歡明亮的環境，在來之前我已經在網路上爬過文，發現他們有靠窗位置，立馬就給它預約下去，瞧瞧！天氣好的時候坐這用餐，是不是光看就讓人覺得擁有幸福感呢？！：）

就是喜歡這裡天氣好的時候，白天就算不開燈也很可以的環境！

燒桶子 | 提供多種韓式小菜、自助吧無限吃到飽

平常我其實也很愛吃韓式烤肉，可是說真的，桃園讓我覺得不錯的韓式烤肉還真的不多家，這次我第一次來「燒桶子（八德店）」吃飯，倒是對這裡留下很不錯的好印象。

自助吧是他們家的亮點之一，提供多種飲料無限暢飲，有果汁、葡萄汁，如果你不嗜糖也沒關係，這兒還有無糖煎茶可以飲用，完全替不喝有糖飲料的朋友們都設想到了。

 

除了無限暢飲之外，多種韓式小菜吃到飽也是特色，當然標準的泡菜一定少不了，另外我覺得他們家的柚子蘿蔔好好吃，配燒肉剛剛好，單吃很可以、配肉更解膩。

燒桶子 | 電子式烤爐  吃烤肉完全不擔心沾油煙

一開始我還在想這台機器到底是個什麼玩意兒？！

真的是鄉下俗阿我！原來現在超流行用這種電子式的烤爐烤肉，優點是機器的底盤會旋轉、可以讓肉品均勻受熱、完全不用擔心它會烤焦，另外就是吃烤肉不會搞得一身油煙味，真的是很方便耶！

害我都想買一台回家自己試試看！XD

 

我一口氣就拿了三碟小菜，每種裝一點，光看就好好吃！

因為他們家的小菜每天都會有些不同，所以大家來吃的時候可能會吃到不同的小菜，今天我吃到的有泡菜、杏鮑菇、豆芽及泡菜，個人超推柚子蘿蔔及杏鮑菇，都還沒吃到烤肉就被小菜給征服會不會太誇張啦！XD

燒桶子 | 菜單 Menu

每人消低220元就能吃！

單點及套餐，套餐則有二人及四人，基本上四人對一個家庭來吃已經非常足夠了！（完整菜單請點我）

燒桶子 | 四人套餐  到10/31加碼再送你一盤肉

因應萬聖節，現在一直到10/31，如果點這個四人套餐，還會再加碼贈送你一盤板腱牛，份量還不少呢！

 

韓式麻油拌飯

我家兩隻小朋友看到這個根本樂開花，對小孩而言，海苔根本就是白飯殺手，如果你對韓國料理熟悉的話，一定會知道韓國的麻油真的超級香。

每每去韓國，我一定會補貨的就是韓國的麻油，回家加上白飯、海苔就可以捏成成飯糰給小朋友吃，他們兩個光是吃這鍋就吃得很開心，除了麻油香之外，還有海苔配飯，然後自己還可以ＤＩＹ，吃起來更有娛樂感。

 

四色烤肉

多色烤肉也是韓國烤肉很大的亮點，在韓國基本上也很流行！

有原味、青蒜、梨汁及韓式四種口味，不要看到有顏色就害怕，這都天然食材呈現的色澤，而且豬五花絕對是吃韓式烤肉必吃必點之一，來到這裡千萬不要錯過。

 

一拉起來沉甸甸地，光是這樣就就可以感覺豬五花的厚度切得相當不錯。

 

放進電子式烤爐，因為烤爐本身擁有自動平均受熱的功能，再加上它會旋轉，所以要烤焦的機率真的很低很低，我們烤的時候只要適時的翻面就可以，而且這個烤爐的溫度也可以調整，所以整體來說，來到「燒桶子」，烤肉完全變成一件超簡單的事，連我這種手殘的人也能輕易上手！：）

 

看到豬五花呈現這樣有點焦脆模樣就可以起鍋了，而且烤盤是有坡度的，油都會自動往下流，所以完全不用擔心吃進太多油，完全超貼心。

原味是最原始味道的豬五花，油花多，雖然不是用木炭，但烤出來依舊有像炙燒過之後的香氣存在，這兒附的醬汁有青蒜醬及梨汁醬，但基本上用到的機會不高，因為燒肉光是單吃就很有味道了。

 

光是看到這烤肉顏色，我都覺得肚子餓到受不了，每每看韓劇都被韓式烤肉迷得團團轉，現在直接擺滿桌這樣卯起來吃，感覺真的超幸福。

 

這盤是橄欖松阪丹麥白冠豬，色澤看起來也很漂亮，而且擺盤更是引人食慾。

 

不得不說，橄欖松阪豬真的很不錯，烤出來擁有十足的香氣不說，本身口感焦脆焦脆還有紮實的咬勁及脆度，重點是不用沾醬就好吃。

 

瞧瞧這盤板腱牛，這可是燒桶子（八德店）萬聖節活動點四人套餐贈送的，份量完全沒有在開玩笑，全部有六大片，一人真的吃兩片就有點飽足感，給得好有誠意阿！

 

現切牛肉就是狂，色澤漂亮之外，連油花紋路也很吸引人。

 

放進烤盤裡面烤，完全不用擔心會沾染油煙，而且溫度可以自由調整，自己烤肉就是有這種好處，ＤＩＹ想怎麼烤就怎麼烤，熟度完全可以自己拿捏，真的好玩又有趣。

 

烤出來的板腱牛表層彷彿裏上一層油花，看起來閃亮亮的、猛一看還以為它在發光！

板腱牛最大的特色就是中間有條筋，但我覺得「燒桶子」的板腱牛處理得不錯，可能是切法有些不同，我覺得筋吃起來不會很明顯，少了筋的感覺就整個大大影響口感，吃起來更順口不說，連肉質也稱得上嫩，而且牛味也很濃郁。

你要單吃也可以，當然夾生菜、配上一些泡菜、沾醬一起吃，更是豐富它的層次感。

 

牛肉拚盤

這盤有五花牛及霜降牛，顏色依舊相當吸引人，而且五花牛的油花看起來真的好逼人阿！

 

使用的烤盤不小，一次我就把牛肉拚盤全部放進去烤，因為是牛肉、也不用烤到全熟，所以才烤一下下就出爐，立馬大快朵頤吃烤肉。

 

大人吃的我們沒有烤到非常熟，但因為有帶小朋友來，有些烤得比較熟的就是呈現這個樣子，油花就好像被火候逼出來似的，整個浮在肉片上，視覺效果超級誘人。

牛五花本身的油脂比較多，所以吃起來嫩而不柴，而霜降牛的油花也不錯、本身擁有的牛肉味更厚重，兩種我覺得都單吃就很可以。

 

別說肉片了，就連海鮮也超新鮮的。

 

白蝦、北海道直送大ＳＩＺＥ干貝，新鮮度真的百分百。

 

一次就放上烤爐，光是聞著香氣，明明已經吃進去不少肉片了，依舊還是意猶未盡阿！

我個人非常愛吃干貝，真的真的超新鮮，重點是很鮮美，而白蝦的肉挺紮實的，雖然沒有草蝦什麼的那麼大隻，但甜度可是相當高。

 

安東燉雞（另外單點）

我覺得我跟店家可能有心電感應，怎麼剛好菜單裡面就有我超愛吃的安東燉雞，因為愛吃，偷偷告訴你們，我對這個可是超要求的呦！

除了整鍋的安東燉雞之外，還有附上韓國冬粉，韓國冬粉是我的愛，除了耐煮之外，本身也很會吸湯的精華，開鍋就可以放進去鍋內煮，而且很有趣的是，店家還有附一個沙漏是數時間的，等沙漏的沙漏完，這鍋就差不多可以開吃囉！

 

一撈起來滿滿都是料，有好多雞肉、馬鈴薯、紅蘿蔔、洋蔥，基本上跟我在韓國吃到的味道還蠻相近的，味道超下飯，剛好可以配剛才的海苔飯一起吃，真的超合搭。

 

雞肉很嫩，而且滿滿都是湯的精華，吃起來真的有夠入味的啦！

 

馬鈴薯也煮得很透徹，每一個都軟綿綿的，完全不用擔心吃到脆的口感，這個也像吸了滿滿湯的精華般，相當下飯阿！

 

我自己個人很愛吃韓國冬粉，它的寬度比較寬一切，所以煮的時間可能會久一些些。

但煮出來之後可是相當Q彈又咕溜，湯汁精華增加它的鹹度與鮮度，偷偷跟你們說，這鍋的冬粉幾乎都被我包辦了！沒辦法，真的太好吃了嘛！：）

 

辣牛肉鍋

基本上台灣算是蠻愛吃牛肉麵的，所以對這個辣牛肉鍋，味道的接受度應該還算高！

我自己是很愛吃安東燉雞，而洪先生則是大推這一鍋，但老實說傳統的辣牛肉鍋做法其實沒想像中容易，尤其它的醬汁更需要主廚花費心思，除了要先將牛肉燉爛、煮出肉湯之外，還要將牛肉撕碎再下去熬煮，完全就是一道超花時間的料理。

 

看到這紅咚咚的辣醬千萬不要被嚇到，其實我覺得辣度不高，提味的感覺比較明顯，就算你不嗜辣，我個人覺得接受度應該也算高。

 

煮熟之後，香氣立馬撲鼻而來，整鍋真的有夠香的啦！

一撈起來滿滿都是牛肉片，裡面的料真的超級無敵多的，我們四個人來吃根本吃不完，後來這鍋還打包回家繼續煮來吃。

裡面最叫人印象深刻的除了牛肉片很多之外，還有它的湯頭十足濃郁夠味，本身還是含有很細微的辣度，光是這湯洪先生就不曉得喝了幾碗，我也忍不住舀了一碗喝，只能說味道真的好醇厚。

 

海鮮煎餅

「燒桶子（八德店）」我自己覺得不錯，而且煎得相當厚實，裡面都可以吃到明顯的海鮮，相當真材實料。

 

每片真的都在比大塊的，一夾起來就有沉甸感，表層酥脆、內餡軟綿，重點內餡又有豐富的海鮮配料。

 

單吃我覺得麵粉的香氣比較重，海鮮味也蠻明顯的，不過如果你跟我一樣都是吃重口味的話，沾上特製的沾醬可是會更好吃呢！

 

韓式炸雞

不得不說，「燒桶子（八德店）」的韓式炸雞完全不輸韓國來台灣開的專賣店，裡面除了有韓式炸雞之外，還吃得到不少韓國年糕，橘紅色的色澤也十足引人食慾。

 

韓式炸雞的特色就是先炸之後再裏醬，這個我覺得比較像韓式甜醬，別說大人，就連小朋友也愛吃。

這盤吃最多的應該是紅豆姐跟小蕃薯，再加上是無骨的，所以這兩隻配著白飯吃，可是幾乎把這盤給吃光光，我只吃到一塊雞肉跟年糕，雞肉表層酥脆、醬汁裏得均勻，雞肉本身的肉質也很嫩，而年糕非常耐吃，就算放冷了一樣擁有Q彈的口感，這就是韓國年糕厲害的地方。

 

萬聖節活動點四人套餐還多送你一盤大份量的板腱牛，吃起來可是讓人更超值呢！

第一次來「燒桶子（八德店）」就喜歡上這裡的韓式烤肉，先別說烤肉，個人很推他們家的安東燉雞及辣牛肉湯，這兩道真的都是經典中的經典，沒吃完我們甚至直接全部包回家，一點兒都捨不得扔下！XD

另外還有小菜跟飲料無限續，低消220元就能吃，不過如果你像我們一樣點四人套餐的話，一個人加10%服務費平均是500～700元左右，價格說低不低、但說高也不高，不過豐富度不錯，所以我個人覺得CP值還挺不錯的，另外常態雙人套餐有次品項可選呦！

即時文章分享：300元吃飽飽！冰淇淋、近15種飲料無限喝，不收服務費，當月壽星再送你大份量肉盤及海鮮盤！

燒桶子（八德店）| 店家資訊

燒桶子（八德店）| FB IG 官網
電話：03-3631568
店址：桃園八德區介壽路一段728號1樓（置地生活廣場）
營業時間：11：00 ～ 22：00

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