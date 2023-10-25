【臺南宴會】白色系歐式婚禮，可容納35桌的空間，適合宴會、會議及尾牙，活動包場也超合適~涵花庭會館

『涵花庭會館』白色系歐式婚禮，可容納35桌的空間，適合宴會、會議及尾牙，活動包場也超合適。

喝喜酒囉

大家來說說結婚宴客你們最在意的是什麼，我想有些人會說餐點要好吃，有些人會說環境氣氛很重要，當然如果兩者都能兼顧，小編覺得這個是最完美的。而且小編超喜歡喝喜酒的，除了可以吃到美食，還可以遇到平常很少碰面的親戚和朋友。

涵花庭會館

『涵花庭會館』位於永華路二段，常常路過都會特別關注這棟白色建築物，只知道是宴客會館，但都很好奇裡面長怎樣。這次來小編和樂多的媽都被環境吸引，因為白色帶點夢幻的環境，第一眼就讓人覺得很舒適，讓我們回想幾年前去美國參加親戚婚宴，都是以白色系為主，而且在西方文化，白色象徵純潔、優雅和整潔。

迎賓區

大門進來就是迎賓區，有禮桌和拍照區，這些裝飾會館都會準備，如果有特殊需求也可以跟會館討論，裝飾成新人想要的摸樣和需求。

宴客空間

會館的宴客空間也是延續了白色古典歐洲風格，柱子是仿古羅馬時期的托斯坎柱式，燈飾捨棄了華麗風，而是以簡約型的水晶燈飾，椅子也是歐式風，桌子還有花飾當裝飾。宴客空間可依照桌數做調整和安排，最多可容納35桌。

這裡很適合婚宴、會議、尾牙、春酒等，館內有視聽設備、投影設備、大面LED牆，如果沒有額外邀請主持人，也可以請會館協助主持宴會活動。當然涵花庭會館都可以依照需求和預算做不同的搭配及安排。



當然新娘休息室當然不能少，有化妝區和沙發，環境也是很舒適。

進場



沒有雷射燈光秀，但我覺得白色系環境搭配煙霧，應該是許多女人都愛的夢幻婚禮吧！一開始播放新人小時候到交往的影片，接續就是新人進場，沒有熱鬧的樂團表演，但因為搭配了輕音樂，反而讓平常大家生活在3C年代，可以藉由這個宴客時間分享近況、聊聊你們眼中的新人，借此增加親友間感情，也蠻不錯的。

倒香檳塔也是宴客流程不可缺少的，因為新人沒有額外邀請樂隊，但會館播放的音樂，加上會館主持人，也是一場讓人難忘的婚宴。

餐點

小編覺得來喝喜酒，吃美食還是比較重要(嘻)，所以只拍幾張和大家分享。開桌之前有湯圓，代表著特殊圓滿如意，花生粉也祝福新人早生貴子。餐點都是以大盤盛裝為主，而主桌是已經幫你分成個人份，而且還有裝飾，主桌還有專人服務。

婚禮小點

今天這個喜宴方案是原本就有包含『婚禮小點』，有多樣化的點心、餅乾，而且還是知名品牌的點心，也有酒精飲料和無酒精飲料。《未成年請勿飲酒》《方案內容請洽涵花庭會館》

戶外空間

外面的左邊是吸菸區，右邊是適合拍拍照的區域，有綠葉、植物和搖椅，既然來了我們一家人也拍個幾張。

會館資訊

涵花庭會館 Han’s Garden

【地址】台南市安平區永華路二段988號(Google地圖)

【時間】11:30~21:00

【電話】06-2956895

【網址】官網、粉絲團

【公車】

●19、19延、77 於 平豐路口 下車，不行約1~2分鐘。

(大台南公車)(路線查詢)(時刻)(票價)(運轉台南好交通)(大台南公車APP)

(詳情請依相關單位公告為準)

【停車】有路邊公有收費停車格

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涵花庭 Han’s Garden

【地址】台南市安平區府前路二段576號(Google地圖)

【位置】台南市政府對面

【電話】06-2983259

【時間】11:30~14:30、17:00~21:00

【網址】官網、粉絲團

【公車】

●0右、0右、0右繞花園夜市、0左繞花園夜市、6、6繞駛裕義路、10、14、70右、H31、H31延駛原住民文化會館 於 永華市政中心(府前路) 下車，不行約1~2分鐘。

(大台南公車)(路線查詢)(時刻)(票價)(運轉台南好交通)(大台南公車APP)

(詳情請依相關單位公告為準)

【停車】有路邊公有收費停車格及私人收費停車場

【備註】每人低消$350(可合併計算)，另收10%服務費。

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