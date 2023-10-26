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台炭極 快炒 燒烤 鍋物餐酒館｜金山街新開幕百元宵夜場，還有白飯小菜無限吃到飽！ - 肉依小姐吃什麼

2023-10-26 11:08:32 肉依小姐吃什麼 人氣：830
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窩客好文

肉依小姐吃什麼

發表篇數：538篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 東區

造訪商家：台炭極 快炒 燒烤 鍋物餐酒館　
place新竹市東區金山九街33號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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2023.10.26

台炭極 快炒 燒烤 鍋物餐酒館｜金山街新開幕百元宵夜場，還有白飯小菜無限吃到飽！

 
 
 
 
 
 

各位新竹人宵夜又有新選擇了，近期在金山街新開幕的【台炭極 快炒 燒烤 鍋物餐酒館】，從晚上五點營業到凌晨十二點，主打現點現做的熱炒、燒烤、炸物和鍋物，通通都只要親民的百元價就能吃到，由擁有數十年廚藝的師傅親手掌廚，每一道吃起來都鹹香又涮嘴，內用還有白飯和小菜可以無限吃到飽，很適合三五好友一起來聚餐!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

【台炭極 快炒 燒烤 鍋物餐酒館】位於新竹市東區金山九街，同時也是竹科人最常出沒的新手村，黑色外觀的招牌寫著大大店名，相當顯眼非常好注意到，開車可停放於附近的收費停車場。

【台炭極 快炒 燒烤 鍋物餐酒館】用餐環境以暗色調為主軸，搭配紅磚牆面營造復古氛圍，有適合兩~四人的座位和吧檯桌，無論聚餐或獨自前來都很適合。

【台炭極 快炒 燒烤 鍋物餐酒館】內用提供白飯和兩樣小菜無限吃到飽，老闆可以說是真的超級佛心!

菜單

【台炭極 快炒 燒烤 鍋物餐酒館】以熱炒料理為主打，還有燒烤、炸物和鍋物的選擇，餐點價格最低79元就能吃到，點滿整桌也不會心疼荷包。

餐點介紹

火山熊貓（麻婆豆腐）💰179元

▼光聞味道就流口水的火山熊貓（麻婆豆腐），是屬於比較不辣的口味路線，吃得到豆腐和鴨血兩款食材，滑嫩咕溜吸飽了湯汁精華，伴隨嚼勁的豬肉末超級下飯~

蔥爆牛肉💰169元

▼以大火熱騰騰快炒的蔥爆牛肉，還沒吃就聞到明顯鍋氣，牛肉咬起來軟嫩不甘柴，鹹鹹香香非常夠味，同樣也是一道白飯殺手!

蝦仁炒飯💰99元

▼CP值很高的這盤蝦仁炒飯，份量十足適合多人享用，粒粒分明的米飯不會太油，還能吃到不少的新鮮蝦仁~

炒蛤蜊💰219元

▼散發九層塔香氣的炒蛤蜊，蛤蜊雖然個頭不大但肉質飽滿，搭配獨家的醬香的調味，咬下去瞬間爆出滿滿海味。

菜脯Q💰129元

▼充滿古早味的家常菜菜脯Q，口感柔軟熟度剛剛好，碎菜脯在雞蛋裡脆脆的，不會過鹹或過油，帶出雞蛋的蛋香和鮮味。

蚵仔酥💰229元

▼飽受好評的下酒菜蚵仔酥，炸皮是傳統的薄皮類型，一咬下去就能感受到鮮蚵的鮮美和多汁，尺寸也是飽滿又大顆超級讚!

炒時蔬💰159元

▼很適合換換口味的炒時蔬，這次吃到的是爽脆的高麗菜，炒到鮮美多汁充滿鍋氣!

安可脆薯💰99元雞蛋豆腐💰99元
▼大人小孩都愛的炸物系列，不用百元就可以點到，脆薯咬起來酥脆超涮嘴，雞蛋豆腐外脆內細嫩也很好吃~

蔚藍海岸💰 250元 夕陽💰250元

▼除了啤酒之外也有現點調酒品項，在絢爛燈光點綴下氛圍滿分，蔚藍海岸以伏特加為基底，搭配梅子酸酸甜甜好清爽，夕陽則擺上酒漬的小熊軟糖超Q!

用餐心得

新竹人半夜不用再怕肚子餓了，這家【台炭極 快炒 燒烤 鍋物餐酒館】，是附近少數營業到凌晨十二點的宵夜場，最重要的是餐點口味都很不錯，可以吃到不少厲害的功夫菜色，而且價格不貴可以放心點起來!

店家資訊

台炭極 快炒 燒烤 鍋物餐酒館　

粉絲團：台炭極 快炒 燒烤 鍋物餐酒館FB 

地址：新竹市東區金山九街33號

電話：09-2850-1194
營業時間：17:00-00:30(最後加點23:30)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

 

 

 




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肉依小姐吃什麼

發表篇數：538篇

我是肉依，吃到好吃的東西，心情就會好整天☺️ 喜歡到處走訪吃透透，用文字紀錄美食的溫度。感謝正在閱讀文章的你，讓我們一起用食物認識全世界吧! 合作邀約歡迎來信:annie19951231@gmail.com

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