士林社子《侯薑母鴨》是網友推薦他心目中台北第一好吃薑母鴨，以純正紅標米酒為基底，不加水的薑母鴨推薦，上網搜尋竟然沒有很多食記推薦，但評價都是老饕推薦的好吃薑母鴨，營業時間到凌晨一點可以當深夜食堂推薦，和朋友約吃飯就選了這間侯薑母鴨來吃吃看。

士林美食 侯薑母鴨 在哪裡

《侯薑母鴨》地址在社正路，附近美食還有社子豆花、大黃記胡椒餅和之前來吃宵夜的囍宅豆漿。騎機車可以停在店前，開車就要找一下停車位，附近沒有捷運。

侯薑母鴨

地址：台北市士林區社正路11號

營業時間：16:00–01:00

電話： 02 2811 9100

粉絲團：侯薑母鴨

食記：【士林美食】侯薑母鴨 網友推薦台北第一名好吃薑母鴨是這間！

士林美食 侯薑母鴨 可以訂位嗎

《侯薑母鴨》店名好記，老闆就姓侯。薑母鴨店已經有40年歷史，真的是台北老店！

士林美食 侯薑母鴨 菜單價錢

《侯薑母鴨》菜單價錢

薑母鴨一鍋基本約有8塊肉大概是2~3人份，老闆看我們五個人就問要不要點兩份薑母鴨，但其實我們已經吃飽，鴨肉也沒想吃很多，最後點一份薑母鴨鍋底也夠，蔬菜和薑母鴨配料可以點多一點，這裡單價超便宜，份量又夠大！其實”米雪糕“是網路推薦必點！真的好吃～

重點是！！！來這吃薑母鴨一定要點米酒，真的強烈建議喔！這邊是用正牌的紅標米酒去燒，點越多瓶就越濃，我們第一次點了4瓶，網路看到有人點了8瓶去燒更猛，但要記得吃完不要開車咧！

士林美食 侯薑母鴨 內用環境

有內用和室外座位，不過座位不多喔！生意好的時候很快就客滿。

料理區也有菜單推薦，也有販售低溫宅配，超過十份就免運費。

大鍋裡是老闆先炒過的鴨肉，用米酒和薑片等食材先爆炒過，所以不吃米酒料理的千萬不要來這，就算湯底不加酒，鴨肉也有酒喔！但和我一樣喜歡吃米酒料理的人絕對會愛慘啦！

老闆裝好一份鴨肉就準備用大火燒薑母鴨啦！接下來就是超殺我們記憶卡的時間～

完全不加水的薑母鴨，裡面就是用我們點的四瓶米酒去燒，用大火把酒精煮到揮發，不過喝的時候還是很濃喔！超正點的～

如果不敢喝太濃的米酒湯底，也有客人是不加米酒，老闆就會用自己煮的鍋底去煮，但這裡真的要加酒，味道有差！

超香的啊！大火噴發，酒香瀰漫～

士林美食 侯薑母鴨 好吃推薦

我們點的薑母鴨上桌啦！雖然只點一份薑母鴨基底，但因為配料點了好幾樣，老闆也用大鍋子裝，旁邊八個人的薑母鴨還有更大鍋，看起來好像圍爐，超有氣氛。但是坐在室外要小心隔壁咖啡館會有人抽菸，怕煙味可以坐在店內位置。

天！看起來還好的薑母鴨，但這湯頭真的有夠好喝＋正點。

大家喝了一口都很推薦，不僅酒味濃厚又香，薑的味道也很夠，完全沒被酒蓋掉味道，還有少許麻油的香氣，湯頭不會太油膩，真的是～薑是老的辣！超好喝

薑母鴨的沾醬～辣椒醬油＋豆腐乳醬

爆香的薑片整塊熬湯，辛香不嗆，加上我們點的配料，鴨血、凍豆腐、丸子和玉米，讓湯頭越煮越甜，雖然來吃的這天還沒立冬有夠熱，但我還是喝了好幾碗湯。

花枝丸也不錯

冬天限定的蔬菜

米雪糕

比較特別的單點配料，朋友說人多可以直接點兩份，口感超特別！

老闆有先把米血炸過，還有一點點麻油香氣，我猜是用麻油慢火煎？久煮不爛，口感非常Ｑ彈，外層還帶一點脆脆的，好吃！

綜合下水

老闆做生意是交朋友居多吧？竟然還有綜合下水可以點，直接點一份吃到幾種配料，而且很新鮮喔！後來看到別人點了鴨腸也是一大盤，真的超便宜！

凍豆腐好好吃，看這氣孔啊～吸滿湯汁整個JUICE！！

麵線

麵線偏粗，口感ＱＱ嫩嫩，沒有許多油蔥提味，我很喜歡，自己加點湯增加米酒香氣，伴著蔥香更美味。

網友推薦的《侯薑母鴨》真的可以列為台北前三名啦！我不敢說是第一名，因為我還沒吃遍大台北薑母鴨～哈！

之前吃的新莊月明薑母鴨已經非常愛，現在又吃到《侯薑母鴨》，兩間都是薑味非常濃的推薦，不過米酒濃厚系的愛好者絕對首推《侯薑母鴨》啦！

侯薑母鴨

地址：台北市士林區社正路11號

營業時間：16:00–01:00

電話： 02 2811 9100

粉絲團：侯薑母鴨

附近美食推薦

囍宅豆漿

地址：台北市士林區社正路48號

電話：02 8811 5529

營業時間：晚上18:00–早上10:00

食記：士林社子宵夜早餐推薦囍宅豆漿燒餅油條鹹豆漿飯糰

大黃記胡椒餅

地址：台北市士林區延平北路六段96號

電話：02 2815 0014

外送：無

營業時間：10:00–19:30 (週日公休)

食記：【士林美食】大黃記胡椒餅，社子美食推薦 (菜單)

粉絲團：大黃記胡椒餅

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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本篇侯薑母鴨食記自費

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