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科博館人氣早午餐滿滿料銅板價7點就開賣.文青裝潢不限時聚餐好地方-商妮吃喝遊樂

2023-10-27 18:10:41 商妮吃喝遊樂 人氣：100
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窩客好文

商妮吃喝遊樂

發表篇數：513篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：GOGOBUS 元氣巴士
place台中市北區博館東街7號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台中早午餐推薦/台中早餐推薦/科博館美食推這家!超平價的GOGOBUS元氣巴士博館總店是科博館周邊超人氣早午餐店，餐點種類超多而且非常平價又好吃，銅板價位就能吃飽喝足CP值很高! 我們超愛夏天清爽的蜂蜜系列，大餐盤森林沙拉有滿滿的生菜，淋上特調的蜂蜜檸檬醬清爽又飽足，還有招牌厚片奶酥以及壓下去會回彈的氣墊漢堡、有GO辣炒泡麵都很讚。

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Gogobus元氣巴士地點

GOGOBUS元氣巴士有多家分店，光是台中就超過5家。
我們今天到GOGOBUS博館總店用餐，位在博館東街靠近台灣大道，目標明顯很好找，附近有收費停車場，交通很便利。
鄰近科博館以及勤美綠園道，早上7點就營業，吃完早午餐順遊週邊景點剛剛好。

GOGOBUS元氣巴士博館總店環境

博館總店光是店面外觀就很有特色，特色的英文字招牌，IG上很多人拍照打卡，這裡也是科博館週邊必拍景點之一。

一樓為點餐櫃檯、工作區，旁邊有座位區，不過座位不多，主要用餐區在二樓。

二樓用餐空間寬敞舒適還有冷氣吹，用餐不限時又免服務費，廣受附近上班族喜愛，中午用餐時段生意很好，我們早上就來趁人不多趕緊拍照。

一樓及二樓的戶外區都有綠色植栽，景觀不錯。
也有單人座位區，即使一個人來用餐也很OK。

免服務費，醬料、餐具通通自助取用，用餐完畢別忘了將餐盤放到回收台喔。

GOGOBUS元氣巴士的品牌精神就是 go go be yourself，提供舒適的用餐空間以及平價美味餐點，期待來用餐的客人都能夠輕鬆自在，用餐後充滿元氣，CP值真的蠻高的。

GOGOBUS元氣巴士菜單

GOGOBUS元氣巴士菜單上餐點種類很多，大拼盤、厚片奶酥、氣墊漢堡、還有炒泡麵、義大利麵…種類非常多元，價位不貴幾乎都是百元以下銅板價，用餐不限時、免服務費、有免費WIFI還有冷氣吹，營業時間從早上7點到下午2點半，早餐、午餐、早午餐、下午茶…吃巧吃飽都沒問題。

GOGOBUS元氣巴士推薦餐點

9月有多一樣新品蜂蜜粉粿，加蜂蜜粉粿只要加價12元。
我把蜂蜜粉粿撈出來拍照給大家看，香Q綿滑又軟嫩，蜂蜜滋味十足!香甜的蜂蜜粉粿不論口感或是甜度都很讚，加到飲料中特別好吃。

赤蜜紅茶鮮奶 L/55元 +蜂蜜粉粿

這裡的飲品都可以選擇冰塊份量以及甜度，赤蜜紅茶鮮奶本身就帶有蜂蜜甜度以及奶香，多了蜂蜜粉粿甜度更加分，建議點微糖甜度比較剛好。
元氣巴士原本鮮奶茶就好喝，現在多了蜂蜜粉粿的Q彈口感，咀嚼時越咬越香很加分。

四季青春茶L/40元 +蜂蜜粉粿

四季青我們選微糖，加蜂蜜粉粿甜度剛剛好，喝起來相當清爽，入口先是茶香接著尾韻浮現蜂蜜香氣，這一杯很耐喝我喜歡。尤其是蜂蜜粉粿的Q嫩口感與香甜蜂蜜滋味，大大加分。

紅茶豆漿 L/45元+蜂蜜10元

豆漿香氣與紅茶融合一起，這杯紅茶豆漿的滋味也不錯，加了蜂蜜喝的到天然蜜香，我覺得更好喝。

嫩煎菲力雞沙拉佐蜂蜜青檸醬 附中杯紅茶 188元

超大盤生菜沙拉再加上主食，整個份量十足，還沒開吃視覺上先加分!

主食有嫩煎菲力雞/嫩煎韓式雞腿/卡啦脆雞三選一，我們選了嫩煎菲力雞。

菲力雞胸口感一點都不乾柴，QQ嫩嫩帶有些許咬勁非常入味好吃，淋上特製的蜂蜜青檸醬汁，酸甜滋味好清爽啊~

滿滿的生菜目測大概就超過5種，不是只有美生菜而已， 加上新鮮的小番茄、柳橙等水果、小農地瓜、還有鴻喜菇，我們超愛這一大盤森林沙拉真是過癮!

森林沙拉搭配的是店家特製蜂蜜青檸醬，這個青檸醬比常吃到的油醋醬來的清爽，天然水果酸甜滋味我們好喜歡。

不論生菜沙拉或者菲力雞肉淋了蜂蜜檸檬醬都很好吃，天氣熱沒有胃口點這一盤森林沙拉就對了!

我個人蠻喜歡這個帶皮小農地瓜，甜度夠單吃就好吃。
還有水煮蛋淋上蜂蜜檸檬醬滋味更讚，我個人很喜歡。

經常外食或是健身的朋友，很推薦點這道森林沙拉，補充滿滿膳食纖維以及蛋白質健康滿點只要100多元，真是超值!

點森林沙拉還有附中杯紅茶，元氣巴士招牌紅茶好喝!

厚片奶酥 也是元氣巴士人氣必點，烤到焦黃的虎皮奶酥超好吃，早餐點虎皮奶酥再加杯飲品就能吃飽喝足。

蜂蜜奶酥

蜂蜜奶酥是GOGOBUS經典虎皮奶酥的升級版，滿滿的奶酥醬加上蜂蜜的黃金比例，一入口就能吃到奶酥的甜與蜂蜜的香濃滋味，讓人一口接一口停不下來，好好吃啊小孩子超愛。

我們超愛這個厚片奶酥，新鮮吐司現烤完全不會乾乾硬硬，吃的到軟綿Q彈的口感，喜歡奶酥厚片的朋友 一定要來試試，絕對會愛上。

蘭姆葡萄奶酥 70元

這款蘭姆葡萄奶酥有好多泡過蘭姆酒的葡萄乾，奶酥本身的香甜滋味加上蘭姆葡萄酒香，味道比較甜一些，是款大人系厚片奶酥。

菜頭粿之旅 85元

這道中式拼盤份量不少，一份就能吃到蘿蔔糕、豬里肌肉、荷包蛋、以及泡菜，會有飽足感。

豬里肌肉有先醃過相當入味，Q彈帶有咬勁越咬越出汁。
里肌肉跟泡菜真是絕配，酸酸甜甜又帶有些微辣度，很開胃~

蘿蔔糕不是用煎的，而是酥炸吃起來外皮香酥，但又不會油膩蠻乾爽的。
咬開來裡頭還吃的到蝦仁，香氣十足算是比較偏港式蘿蔔糕的風味，搭配泡菜或者是淋上甜辣醬都很好吃。

黃金醬香酥魚排蛋 氣墊漢堡 85元

氣墊漢堡主食口味多達10種，我看很多網友都推薦這款黃金醬香酥魚排蛋堡，果然不錯真的很好吃耶~

他們家的氣墊漢堡非常厲害!
不是一般的漢堡麵包，而是會回彈的氣墊漢堡，跟一般早餐店那種容易軟爛的漢堡麵包大不同，口感真的不錯吃過就會愛上!

切開來拍給大家看，更能看到氣墊漢堡的紮實切面，壓下真的會回彈，口感一級棒。
魚排看起來顏色較深，原本以為會乾柴不好咬，結果還蠻多汁的~吃起來不會油膩還帶有甘甜的海味，最加分的是特製黃金醬，超好吃!!
喜歡半熟蛋的朋友也可以點餐時註明半熟蛋，切開來就會有黃金瀑布的畫面喔~

GO辣炒泡麵 75元

這一道炒泡麵份量不少，上頭還有香Q的里肌肉，跟前一道菜頭粿之旅的里肌肉一樣很入味，越咬越香。

這道炒泡麵用了5種辣椒及辣醬去炒，辣度十足但是非常好吃，鹹香辣又回甘的滋味越吃越涮嘴，敢吃辣的朋友推薦必點。

GOGOBUS元氣巴士評論

元氣巴士不愧是科博館人氣早午餐，餐點非常多元吃巧吃飽都能滿足。
我們這次點蜂蜜系列，不論是森林沙拉佐蜂蜜青檸醬或是蜂蜜奶酥、還有加蜂蜜粉粿的飲品都很清爽開胃，喜歡重口味的朋友可以點氣墊漢堡、炒泡麵、菜頭粿拼盤也很讚。百元以下的銅板價位，份量足又好吃CP值蠻高的，難怪生意不錯，科博館周邊的早午餐又多一家口袋名單，值得推薦給大家。

GOGOBUS元氣巴士 博館總店資訊

粉絲團: GOGOBUS元氣巴士FB
地址: 台中市北區博館東街7號
電話: 04 2323 0013
營業時間: 平日07:00~14:30、假日07:00~15:00

店家/景點資訊

  • 店家名稱：GOGOBUS元氣巴士 博館總店
  • 所在地址：台中市北區博館東街7號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 07:00-14:30
  • 店家電話：04 2323 0013
  • 評價：★★★★★


交通資訊


 

 

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