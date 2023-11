台中早午餐推薦/台中早餐推薦/科博館美食推這家!超平價的GOGOBUS元氣巴士博館總店是科博館周邊超人氣早午餐店,餐點種類超多而且非常平價又好吃,銅板價位就能吃飽喝足CP值很高! 我們超愛夏天清爽的蜂蜜系列,大餐盤森林沙拉有滿滿的生菜,淋上特調的蜂蜜檸檬醬清爽又飽足,還有招牌厚片奶酥以及壓下去會回彈的氣墊漢堡、有GO辣炒泡麵都很讚。

Gogobus元氣巴士地點

GOGOBUS元氣巴士有多家分店,光是台中就超過5家。

我們今天到GOGOBUS博館總店用餐,位在博館東街靠近台灣大道,目標明顯很好找,附近有收費停車場,交通很便利。

鄰近科博館以及勤美綠園道,早上7點就營業,吃完早午餐順遊週邊景點剛剛好。

GOGOBUS元氣巴士 博館總店環境

博館總店光是店面外觀就很有特色,特色的英文字招牌,IG上很多人拍照打卡,這裡也是科博館週邊必拍景點之一。

一樓為點餐櫃檯、工作區,旁邊有座位區,不過座位不多,主要用餐區在二樓。

二樓用餐空間寬敞舒適還有冷氣吹,用餐不限時又免服務費,廣受附近上班族喜愛,中午用餐時段生意很好,我們早上就來趁人不多趕緊拍照。

一樓及二樓的戶外區都有綠色植栽,景觀不錯。

也有單人座位區,即使一個人來用餐也很OK。

免服務費,醬料、餐具通通自助取用,用餐完畢別忘了將餐盤放到回收台喔。

GOGOBUS元氣巴士的品牌精神就是 go go be yourself,提供舒適的用餐空間以及平價美味餐點,期待來用餐的客人都能夠輕鬆自在,用餐後充滿元氣,CP值真的蠻高的。

GOGOBUS元氣巴士菜單

GOGOBUS元氣巴士菜單上餐點種類很多,大拼盤、厚片奶酥、氣墊漢堡、還有炒泡麵、義大利麵…種類非常多元,價位不貴幾乎都是百元以下銅板價,用餐不限時、免服務費、有免費WIFI還有冷氣吹,營業時間從早上7點到下午2點半,早餐、午餐、早午餐、下午茶…吃巧吃飽都沒問題。

GOGOBUS元氣巴士推薦餐點

9月有多一樣新品蜂蜜粉粿,加蜂蜜粉粿只要加價12元。

我把蜂蜜粉粿撈出來拍照給大家看,香Q綿滑又軟嫩,蜂蜜滋味十足!香甜的蜂蜜粉粿不論口感或是甜度都很讚,加到飲料中特別好吃。

赤蜜紅茶鮮奶 L/55元 +蜂蜜粉粿

這裡的飲品都可以選擇冰塊份量以及甜度,赤蜜紅茶鮮奶本身就帶有蜂蜜甜度以及奶香,多了蜂蜜粉粿甜度更加分,建議點微糖甜度比較剛好。

元氣巴士原本鮮奶茶就好喝,現在多了蜂蜜粉粿的Q彈口感,咀嚼時越咬越香很加分。

四季青春茶L/40元 +蜂蜜粉粿

四季青我們選微糖,加蜂蜜粉粿甜度剛剛好,喝起來相當清爽,入口先是茶香接著尾韻浮現蜂蜜香氣,這一杯很耐喝我喜歡。尤其是蜂蜜粉粿的Q嫩口感與香甜蜂蜜滋味,大大加分。

紅茶豆漿 L/45元+蜂蜜10元

豆漿香氣與紅茶融合一起,這杯紅茶豆漿的滋味也不錯,加了蜂蜜喝的到天然蜜香,我覺得更好喝。

嫩煎菲力雞沙拉佐蜂蜜青檸醬 附中杯紅茶 188元

超大盤生菜沙拉再加上主食,整個份量十足,還沒開吃視覺上先加分!

主食有嫩煎菲力雞/嫩煎韓式雞腿/卡啦脆雞三選一,我們選了嫩煎菲力雞。

菲力雞胸口感一點都不乾柴,QQ嫩嫩帶有些許咬勁非常入味好吃,淋上特製的蜂蜜青檸醬汁,酸甜滋味好清爽啊~

滿滿的生菜目測大概就超過5種,不是只有美生菜而已, 加上新鮮的小番茄、柳橙等水果、小農地瓜、還有鴻喜菇,我們超愛這一大盤森林沙拉真是過癮!

森林沙拉搭配的是店家特製蜂蜜青檸醬,這個青檸醬比常吃到的油醋醬來的清爽,天然水果酸甜滋味我們好喜歡。

不論生菜沙拉或者菲力雞肉淋了蜂蜜檸檬醬都很好吃,天氣熱沒有胃口點這一盤森林沙拉就對了!

我個人蠻喜歡這個帶皮小農地瓜,甜度夠單吃就好吃。

還有水煮蛋淋上蜂蜜檸檬醬滋味更讚,我個人很喜歡。

經常外食或是健身的朋友,很推薦點這道森林沙拉,補充滿滿膳食纖維以及蛋白質健康滿點只要100多元,真是超值!

點森林沙拉還有附中杯紅茶,元氣巴士招牌紅茶好喝!

厚片奶酥 也是元氣巴士人氣必點,烤到焦黃的虎皮奶酥超好吃,早餐點虎皮奶酥再加杯飲品就能吃飽喝足。

蜂蜜奶酥

蜂蜜奶酥是GOGOBUS經典虎皮奶酥的升級版,滿滿的奶酥醬加上蜂蜜的黃金比例,一入口就能吃到奶酥的甜與蜂蜜的香濃滋味,讓人一口接一口停不下來,好好吃啊小孩子超愛。

我們超愛這個厚片奶酥,新鮮吐司現烤完全不會乾乾硬硬,吃的到軟綿Q彈的口感,喜歡奶酥厚片的朋友 一定要來試試,絕對會愛上。

蘭姆葡萄奶酥 70元

這款蘭姆葡萄奶酥有好多泡過蘭姆酒的葡萄乾,奶酥本身的香甜滋味加上蘭姆葡萄酒香,味道比較甜一些,是款大人系厚片奶酥。

菜頭粿之旅 85元

這道中式拼盤份量不少,一份就能吃到蘿蔔糕、豬里肌肉、荷包蛋、以及泡菜,會有飽足感。

豬里肌肉有先醃過相當入味,Q彈帶有咬勁越咬越出汁。

里肌肉跟泡菜真是絕配,酸酸甜甜又帶有些微辣度,很開胃~

蘿蔔糕不是用煎的,而是酥炸吃起來外皮香酥,但又不會油膩蠻乾爽的。

咬開來裡頭還吃的到蝦仁,香氣十足算是比較偏港式蘿蔔糕的風味,搭配泡菜或者是淋上甜辣醬都很好吃。

黃金醬香酥魚排蛋 氣墊漢堡 85元

氣墊漢堡主食口味多達10種,我看很多網友都推薦這款黃金醬香酥魚排蛋堡,果然不錯真的很好吃耶~

他們家的氣墊漢堡非常厲害!

不是一般的漢堡麵包,而是會回彈的氣墊漢堡,跟一般早餐店那種容易軟爛的漢堡麵包大不同,口感真的不錯吃過就會愛上!

切開來拍給大家看,更能看到氣墊漢堡的紮實切面,壓下真的會回彈,口感一級棒。

魚排看起來顏色較深,原本以為會乾柴不好咬,結果還蠻多汁的~吃起來不會油膩還帶有甘甜的海味,最加分的是特製黃金醬,超好吃!!

喜歡半熟蛋的朋友也可以點餐時註明半熟蛋,切開來就會有黃金瀑布的畫面喔~

有GO辣炒泡麵 75元

這一道炒泡麵份量不少,上頭還有香Q的里肌肉,跟前一道菜頭粿之旅的里肌肉一樣很入味,越咬越香。

這道炒泡麵用了5種辣椒及辣醬去炒,辣度十足但是非常好吃,鹹香辣又回甘的滋味越吃越涮嘴,敢吃辣的朋友推薦必點。

GOGOBUS元氣巴士評論

元氣巴士不愧是科博館人氣早午餐,餐點非常多元吃巧吃飽都能滿足。

我們這次點蜂蜜系列,不論是森林沙拉佐蜂蜜青檸醬或是蜂蜜奶酥、還有加蜂蜜粉粿的飲品都很清爽開胃,喜歡重口味的朋友可以點氣墊漢堡、炒泡麵、菜頭粿拼盤也很讚。百元以下的銅板價位,份量足又好吃CP值蠻高的,難怪生意不錯,科博館周邊的早午餐又多一家口袋名單,值得推薦給大家。

