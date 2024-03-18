台中火鍋推薦!台式火鍋第一品牌狂一鍋台中漢口店特色湯頭特別請台式名廚黃景龍主廚調整過，13種特色湯頭每一款都很強，加上自助吧蔬菜、火鍋料、虱目魚滑、霜淇淋、飲料採自助式，平日午餐/宵夜還有特選鍋物299，營業到凌晨12點，平日中午有180分鐘用餐時間有夠狂！大推功夫排骨酥鍋以及單點炸物，吃火鍋配炸物好過癮啊~Google評論超過1200好評4.6星，我們吃過也喜歡。

狂一鍋台中店在哪裡?

新台式火鍋第一品牌狂一鍋非常有特色，台式火鍋網路聲量第一名，很多外國人指定要吃狂一鍋台式火鍋。

目前全台有13家分店，中部唯一分店就在台中。

狂一鍋台中漢口店位在漢口路靠近河南路口，綠色招牌非常醒目地點很好找，開車的朋友把車子停在旁邊三信公園停車場，走路過來只要幾分鐘，好停車大加分。

狂一鍋漢口店環境

用餐空間非常大，座位分好幾區。

前面一區四人方桌有隔板圍出獨立空間，用餐不受打擾。旁邊則是吧檯單人座位；最旁邊還有一長排開放座位區，不論是情侶約會、家庭聚餐、還是團體用餐都沒有問題。

狂一鍋台中漢口店沒有開放訂位，通通現場候位，我們等候時看到旁邊有一個很像檳榔攤的亭子，可以進去裡頭拍照打卡，當最潮最狂的檳榔攤老闆喔~XD。

狂一鍋自助區

根莖葉類蔬菜、菇類、還有各種火鍋料，連虱目魚滑也有，算一算將近30種，狂一鍋自助式蔬菜盤，隨意夾不浪費食材喔。

醬料區整理的乾乾淨淨，牆面上還有提醒醬料黃金比例，和風醬兩匙加沙茶醬兩匙再加隨意的辛香料就是最佳沾醬。

飲料、冰沙、果汁以及霜淇淋也是在這一區自助取用，自助區的檯面都收拾的乾乾淨淨，加分。

狂一鍋的飲品也很台式口味，其中包含台南府城赤崁「義豐阿川冬瓜茶」、流水席飲料霸主「芭樂汁」都好喝。

白飯以及麵食則是在另一區。

麵食種類很多，除了常見的王子麵、蒸煮麵、烏龍麵，還有米粉跟冬粉。

狂一鍋菜單

網路票選十大必吃台式火鍋、外國人必吃美食的狂一鍋共有13種特色湯頭，像是功夫排骨酥鍋、生炒花枝鍋、客家鹹湯圓鍋、鹹冬瓜蛤蜊鮮魚鍋…都是一般火鍋店少見的口味。號稱台式火鍋，香氣不能少，狂一鍋湯頭一律使用鐵鍋，大部份湯頭都需桌邊爆炒出鑊氣，再倒入高湯。火鍋套餐肉品、自助式蔬食吧、飲品、霜淇淋，價位349元起 (加收10%清潔費)，每人低消為一份套餐，可共鍋但不抵單點，共鍋費199可享用自助吧。

狂一鍋的台味湯頭特別請台式名廚黃景龍主廚調整，特色鍋物味道非常濃郁鮮香，想要清爽一點的鍋物推薦點清燉牛頰肉鍋及燒酒雞鍋(全燒)，也可以自己加高湯或開水調整鹹淡，滿足每個人的味蕾。

台中漢口店平日午餐以及宵夜時段，限定套餐只要299元起，一樣暢享自助區蔬食、飲品、霜淇淋，營業時間到凌晨12點，午餐或宵夜吃美味火鍋不必花大錢。

(備註:提供宵夜的分店請依狂一鍋粉絲團公告為準。)

狂一鍋好吃嗎?

狂一鍋的湯頭充滿台味，我們點兩鍋再加上單點兩樣炸物以及自助式蔬食吧，整個很豐盛，台中漢口店用餐平日中午用餐180分鐘更加分!

點餐完先到自助區夾取喜歡的火鍋料及蔬菜，自助式就是讚，愛吃多少就夾多少!

菜盤加上白飯以及各種麵食、飲料、冰沙，第一輪先拿這樣，吃完繼續拿。

功夫排骨酥鍋

這一鍋功夫排骨酥鍋是酒家菜的延伸，屬於經典台菜湯頭，也是狂一鍋的鎮店之寶幾乎每桌必點。

據說光是這一個湯頭年銷售量堆疊起來就有6座101大樓高度，有夠狂~~

排骨酥加入高湯小火慢燉味道超香的，排骨酥有先醃過非常入味，連骨頭都有味道。

先來一碗排骨酥湯，鹹香的滋味有夠讚啦~難怪每桌必點，真的超好喝!

加入火鍋料以及青菜涮煮味道更棒，不必沾醬就很好吃，很多網友留言說這鍋功夫排骨酥鍋是火鍋界少有不靠沾醬就很好吃的火鍋湯頭，真的很好吃。

國農牛乳鍋

這一鍋送上桌時鍋底有野菇以及起司片還有店家特製的起司球、旁邊附上一罐國農鮮乳。

先倒入整罐國農鮮乳，再加入店家特製高湯，湯頭越煮越香。

一般火鍋店牛奶鍋頂多加起司片而已，狂一鍋還有加入一大球店家特製的起司球，除了奶香還多了鹹香起司，滋味非常濃郁香氣十足。

加入蔬菜以及火鍋料，吸收湯汁精華，奶味與乳酪香氣超迷人，起司控絕對會愛上這一鍋。

培根豬

培根豬油花比較多，下鍋後口感軟嫩帶有Q度，吸飽排骨酥鍋湯汁精華，鹹香甘甜還有蒜香好好吃喔~

板腱牛

板腱牛的油花漂亮分佈均勻，油脂遇熱轉變為甜度與香氣，口感軟嫩極了味道好甜啊~

板腱牛本身肉汁就很甜，多了牛奶鍋的奶香與起司加持，濃郁的香氣有夠讚，咬的時候還會爆汁太過癮了~

單點炸物 紅吱吱魷魚

一盤份量不少耶~

一整隻魷魚酥炸後上桌，還有加上炸九層塔，不說還以為到了熱炒店~XD。

魷魚的粉不會太厚，口感外酥內嫩越咬越香，灑點胡椒鹽就非常好吃，火鍋跟炸物真是絕配好正點啊。

酥炸功夫排骨酥

不只火鍋湯頭有排骨酥，單點炸物也有排骨酥。

而且蠻大塊的，有醃過非常入味，越咬越香甜，這道香酥排骨酥意外的好吃，推薦必點。

現點現炸乾爽不油膩，外酥內嫩口感紮實帶有Q度，咬開來還很多汁呢!

這道排骨酥跟炸魷魚都超好吃，根本是被火鍋耽誤的鹽酥雞店啊~哈哈哈…

狂一鍋的蔬食自助區，我們後來又去拿了好幾回合，功夫排骨酥鍋以及國農牛奶鍋煮蔬菜都很入味，濃郁鹹香充滿台灣味，真的不錯吃

特別一提，桌上有一壺高湯以及一壺開水可以自行添加。

想要維持鹹香濃郁的滋味就加大骨高湯；想要吃清爽一點就加開水，湯頭的鹹淡程度由自己調整，不會越煮越鹹也不會越吃越沒味道。

排骨酥湯非常好喝，我個人超愛這種酒家菜的風味，後來又拿了米粉及芋頭來下鍋煮，變成排骨酥芋頭米粉湯，超好吃的推薦大家試試看。

吃飽喝足最後記得去吃霜淇淋，口味好像不一定，今天我們吃到的是焦糖牛奶霜淇淋。

味道不會太甜膩，奶香十足蠻好吃的，為今天的美味大餐畫下句點。

狂一鍋優惠

打卡留言或是加入樂多多APP會員，招待嫩雞腿肉或梅花豬肉二擇一

免費招待就送一整隻無骨嫩雞腿肉，而且一鍋送一份，很大方耶。

雞腿又嫩又Q非常多汁，在功夫排骨酥鍋中涮煮，鹹香甘甜還充滿蒜香，我個人很喜歡。

狂一鍋評論

狂一鍋算是台中少有專賣特色台式湯頭的火鍋店，我們點功夫排骨酥鍋以及國農牛奶起司鍋，味道濃郁鮮香涮煮蔬菜火鍋料都很入味，不必沾醬就好吃，果然像網友說的跟一般火鍋店大不同，Google評論超過千則4.6星!!我們加點的炸物魷魚以及排骨酥也很正點，吃火鍋配炸物真的很搭耶~

好喝的湯頭加上自助區多種食材，打卡再送第二盤肉超有誠意，台中漢口店用餐不限時更加分，平日午餐及宵夜時段還有指定鍋物299元! 吃膩一般火鍋的朋友，推薦到狂一鍋試試經典台味火鍋，湯頭真的蠻厲害的喔~

狂一鍋台中漢口店 資訊

粉絲團: 狂一鍋FB

IG: @twfondueretro

地址: 台中市西屯區漢口路二段221號 (地圖)

電話: 04 2315 7888

營業時間: 平日11:30~15:00、17:30~00:00 假日11:30~00:00