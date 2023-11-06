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台中最強杏鮑菇。總站夜市排隊小吃網評滿分!只賣杏鮑菇生意爆好.免費招待鳳梨冰老闆超佛心-商妮吃喝遊樂

2023-11-06 17:46:54 商妮吃喝遊樂 人氣：134
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窩客好文

商妮吃喝遊樂

發表篇數：514篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 北屯區

造訪商家：台中最強杏鮑菇
phone09-3777-6111
place台中市北屯區敦富路與敦富一街口1號
作者本次評價：
4.75
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
5.00
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台中小吃推薦!總站夜市排隊美食推這家~台中最強杏鮑菇，只賣杏鮑菇生意就嚇嚇叫真的很狂!新社香菇新鮮現炸，外酥內多汁超好吃，老闆還會免費招待鳳梨冰CP值超高，Google評論滿分我們吃過也喜歡，一週只賣3天賣完提早收工，太晚去可是吃不到喔~

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台中最強杏鮑菇地點交通

總站夜市是北屯區大型夜市非常好逛，搭台中捷運到舊社站，出站往夜市方向走大約3分鐘就可到達。機車汽車都有大型停車場，交通很便利。

 

 

台中最強杏鮑菇攤位就在靠近敦富路這一排，從敦富路與敦富一街的夜市入口進去，第一排左轉往全聯的方向走到中段就會看到。

台中最強杏鮑菇的攤位兩邊分別是愛玉冰與肉夾饃，3家生意都不錯，尤其是中間的杏鮑菇生意最好。

等候的時間跟老闆聊天才知道，他們家的杏鮑菇都是當天早上從新社採摘的新鮮杏鮑菇，難怪保水度十足，才會這麼好吃!

攤位上還有這個七龍珠也很吸睛，怕找錯攤位的朋友，看到七龍珠就知道是這家台中最強杏鮑菇沒錯。

 

總站夜市開市時間是每週一三五六日共5天，但是這家杏鮑菇只有五六日三天供應，其他時間來買可是會撲空喔~

台中最強杏鮑菇價目表

杏鮑菇新鮮現炸小份60元/大份100元，除了現場排隊之外也可以先打電話(0937 776 111)點餐，再到攤位取貨節省等候時間。

另外還有豐原祖傳鳳梨冰及鳳梨生啤酒，不過好像是季節限定，冬天不一定有賣。

台中最強杏鮑菇好吃嗎?

新社杏鮑菇很大顆，新鮮現切每一塊都很飽滿，現點現炸需要耐心等候。

新鮮切好的杏鮑菇先浸泡獨門醬汁，接著裹上薄粉下鍋酥炸，一次炸一份的量，每一次起鍋都是最新鮮的美味。

金黃色澤的杏鮑菇看起來好好吃喔，看老闆灑粉裝盒動作俐落，每一份都是滿滿堆成小山，相當有誠意。

滿滿的杏鮑菇份量十足，小份60元/大份100元，比在新社買的還要超值耶~
我看現場的人都是點大份的，我們也跟著點大份。

等候時間可以先試吃，老闆試吃也很大方。
直接炸一大盤讓客人自己拿，很多人試吃過後就來排隊，真的會一試成主顧~哈哈哈。

台中最強杏鮑菇 大份100元

一大盒杏鮑菇滿成一座小山，還沒開吃就覺得很加分。
每一塊杏鮑菇個頭不小，金黃麵衣上頭灑滿店家特調的胡椒鹽，味道蠻香的。

咬開外層的麵衣拍張特寫給大家看，炸粉不會太厚重，整個外酥內多汁超好吃!

新社香菇新鮮現炸真的保水度十足，看看這個咬開的剖面好像干貝啊~
這家炸杏鮑菇真的有厲害，我們一吃就愛上，QQ嫩嫩的口感超好吃，難怪生意這麼好。

豐原鳳梨冰 30元

除了杏鮑菇，還有賣祖傳古早味鳳梨冰，雖然寫一杯30元，但老闆很大方，看我們給5星好評就免費招待一杯~

古早味鳳梨冰裡頭還吃的到鳳梨果肉，酸酸甜甜的冰沙好好吃，完全不輸豐原排隊名店耶~

鳳梨冰算是季節限定，天氣變冷可能會換成別的，想要讓老闆招待要趕快去喔~

總站夜市超好逛，買杏鮑菇都有附提袋，提著走邊逛邊吃很方便，很多網友都說這家最強杏鮑菇是總站夜市必吃逛街美食

台中最強杏鮑菇評論

總站夜市美食很多，這家排隊小吃-台中最強杏鮑菇攤位前人潮不斷。總站夜市裡頭只賣杏鮑菇生意還可以這麼好真的很狂，不愧是台中最強杏鮑菇!
新社杏鮑菇新鮮現炸，保水度十足，外酥內嫩又多汁真是好吃，而且份量十足一盒滿滿堆成小山只要100元超便宜，老闆還會招待好吃的鳳梨冰CP值超高!!Google評論滿分我們也很喜歡，推薦給大家。
一週只賣五六日3天，喜歡吃炸杏鮑菇的朋友，一定要早點去才不會賣完撲空喔~

台中最強杏鮑菇資訊

地址: 台中市北屯區敦富路與敦富一街口(臨敦富路第一排中段位置)
電話: 0937 776 111
營業時間: 週五六日 17:00~23:00

 
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