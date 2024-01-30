草屯美食/草屯火鍋推薦/草屯鱘龍魚火鍋推這家~澎漁鍋物非常厲害!不僅吃的到澎湖新鮮生猛海鮮，手作壽司及炸物也很強，我們這次回訪點鱘龍魚火鍋套餐超澎湃只要818，一大盤鱘龍魚海鮮總匯共有10款海味好享受。日本A5和牛鍋物也是一大盤不手軟，豐盛火鍋套餐連大胃王也能吃得心滿意足，吃完還可買澎湖的新鮮海產及伴手禮回家更加分。

澎漁海味壽司鍋物在哪裡?

澎漁海味壽司鍋物位在南投草屯虎山路上，導航輸入店名就很容易找到。

路邊好停車，找不到停車位也可以進去問櫃台，會指引附近好停車的位子，服務很棒。

澎漁海味壽司鍋物環境

老闆經常到澎湖挑選新鮮海味進貨，大門口就有海鮮冷凍櫃，這裡的澎湖海產價格很實惠，不必加運費比網路商城還要超值，吃完火鍋有喜歡的海味可以順便帶回家。

座位區分一二樓，一樓主要是2~4人座位，挑高空間一進門就讓人喜歡。

二樓座位有6人、12人座位，多人聚餐也沒問題。

而且很貼心的是有電梯!!帶行動不便的長輩用餐，即使坐二樓也不必爬樓梯。

所有座位都很寬敞，桌面夠大擺滿食材也能輕鬆享用，不會擁擠好加分。

澎漁鍋物跟一般的火鍋店最大不同就是主打澎湖直送海鮮，各種手作壽司、炸物都可以單點。

壽司炸物都很有水準，完全不輸日本料理店，而且份量紮實又好吃，幾乎每桌必點。

火鍋沾醬佐料、飲料通通自助取用，檯面乾乾淨淨，這一點我喜歡。

澎漁鍋物伴手禮

澎漁除了火鍋、壽司、新鮮海味之外，店內也有販售澎湖當地特產。

澎湖有名的興源干貝醬/小管醬/海苔醬這裡也買的到，單吃當作小菜，或是拌飯、拌麵、甚至加入火鍋一起煮都是極品美味。在澎漁店內販售的價格比網路團購還要加運費便宜許多，很多客人吃完都會外帶買回家。

另外還有看到台灣米禮盒，春節送禮來這裡挑選伴手禮很超值耶~我有問店員，沒空到店內也有宅配服務，加起來還是比外面通路便宜許多，價格我通通拍起來分享給大家。

澎漁海味壽司鍋物菜單

澎漁海味壽司鍋物菜單上火鍋套餐多達45種可選，每週去吃也吃不膩。依序選好湯底、主食附菜盤、附餐、飲品，一套豐盛鍋物只要408元起就能享受。除了火鍋套餐，還有各種單點，壽司、炸物、澎湖直送海鮮都是老饕必點。

每人低消一人一鍋，加收10%清潔費，用餐時間雖然寫90分鐘，未客滿其實可以坐超過時間也沒關係，服務很親切。

(備註:菜單內容及價格有可能變動，請依現場公告為準)

點好餐點，首先送上湯底及菜盤。

菜盤滿滿在地小農蔬菜及菇類、栗子地瓜，最特別的是還有白蝦、澎湖小卷、澎湖砲管、澎湖花枝丸等新鮮海味，很少看到火鍋店菜盤就有這麼多樣海鮮，老闆超佛心啊。

附餐也是好多選項，米飯、麵食還有各種握壽司，通通可以單點或是加價購。

基本是附牛奶皇后米飯，我們另一鍋選小卷干貝拌飯(+48元)。

小卷干貝拌飯上頭好多澎湖小卷以及小干貝，攪拌後味道非常香超級好吃！！

店內也有販售小卷醬及干貝醬，可以單罐買回家也可以直接買伴手禮盒，春節送禮很適合耶～

鱘龍魚海鮮總匯火鍋套餐818元

酸菜白肉湯底 +58元

湯底共有八種選項，除了和風昆布鍋0元之外，其餘只要加價28～58元，價位不貴。

酸菜白肉鍋湯頭裡有好多豬五花肉，加上天然醃製酸白菜，味道甘甜又清爽，喝不夠還可以免費加湯喔～

特別提一下，他們家的鍋子是用高溫聚熱快的日本鑄鐵鍋，涮煮食材很快逼出甜味。

酸菜白肉鍋的湯頭加入菜盤裡的新鮮小農蔬菜，越煮越甘甜，尤其涮煮澎湖海鮮，酸甜回甘滋味更讚。

鱘龍魚海鮮總匯超大一盤份量驚人！

一共有鱘龍魚、澎湖中卷、澎湖砲管、澎湖花枝、澎湖鮮蚵、草蝦、北海道干貝、扇貝、淡菜、鮑魚等10種新鮮海味，這樣的份量在一般火鍋店單點就要超過1000元，這裡整套鍋物只要818太超值了～～

光是鱘龍魚就份量不少，而且都是厚切的菲力部位，老闆真的很有誠意！

澎漁鍋物最受老饕喜愛的就是可以吃到澎湖新鮮直送的各種海味，

點這一套鱘龍魚海鮮總匯就有澎湖中卷、澎湖鮮蚵、澎湖花枝、澎湖砲管、還有鮮蝦，超豐盛！

別以為只有前面的海鮮，後方還有2顆鮑魚、2顆扇貝、2顆淡菜、以及2個北海道大干貝，我的天啊～一人獨享的鱘龍魚海鮮總匯就有這麼多!!還沒開吃就讓人嘴角上揚。

鱘龍魚下鍋占滿整個鍋面，一般要吃鱘龍魚都要到山上，現在到澎漁鍋物就能吃到，而且都是厚切非常新鮮，CP值大爆表啊!

魚皮Q彈帶有豐富的膠原蛋白，肉質又嫩又Q味道好甜喔~

愛吃鱘龍魚的朋友，點這鍋絕對會愛上，大推!!

鮑魚肉質又嫩又Q，淡菜也是非常新鮮好吃。

北海道大干貝更是軟嫩香甜滋味一級棒，扇貝超大顆，每一口都吃到鮮嫩又甘甜的美味!

澎湖新鮮直送果然厲害，不論砲管、中卷、還是花枝，味道都好甜啊。

澎湖鮮蚵也是極品，肥美的肉質，一入口就能吃到新鮮海味，在澎漁鍋物吃海鮮真的非常享受!

大蝦一次給四隻誠意滿滿，結實飽滿的蝦肉，味道超級甜。

這一大盤鱘龍魚海鮮總匯實在是太滿足了，一整套火鍋套餐只要818元CP值大爆表，海鮮控一定要點起來。

日本A5和牛雪花牛套餐698元

起司牛奶鍋

這鍋湯底我們選牛奶鍋，有特別附上一瓶高大牧場鮮乳以及起司片。

要煮的時候再倒入牛奶，越煮越香濃，鹹香帶甜的滋味，不論煮青菜還是涮肉、涮海鮮都很甘甜。

好大盤的日本A5和牛雪花牛，油花超漂亮!

一般火鍋餐廳點日本A5和牛，幾片肉就要上千元，這裡整套鍋物只要698有夠超值，難怪網友大讚澎漁鍋物是草屯高CP值火鍋餐廳。

不愧是日本A5和牛，肉質一級棒!

油脂下鍋立即轉化為香氣與甜味，接近入口即化的美味，一咬爆汁無敵甜超好吃！

爽嗑大盤日本A5和牛太過癮了~

炸物、壽司

澎漁鍋物除了海鮮很強，炸物、壽司也很厲害，現點現做超好吃。

海鮮蝦餅165元

澎湖知名店家阿東的海鮮蝦餅料超多，從切面就看的到滿滿海鮮，隨便咬每一口都吃的到鮮甜海味。

店外的冷凍櫃也有賣海鮮蝦餅，吃不過癮可以多買幾片回家自己煎，一樣好吃。

炸蝦握壽司 88元

澎漁的壽司很強，我們之前吃過就很喜歡，我們今天主攻海鮮，壽司就只點這一份。

咬開炸蝦香酥金黃麵衣，裡頭蝦肉肥美飽滿，還有壽司飯鋪底，這一道炸蝦壽司味道好甜，香酥脆的口感一吃就愛上。

澎湖阿東蝦捲 98元

蝦捲酥炸後直接對切上桌，從剖面就能看到滿滿的蝦仁與花枝，爆量海味香甜極了，超級好吃!

這個也有賣蝦捲冷凍包，很多客人在店內吃完都會買回家。

日式唐揚炸雞 98元

每天早上採買的溫體雞腿肉，去骨後裹上薄粉酥炸，香香酥酥的口感很不錯。

裡頭雞腿肉軟嫩又多汁，味道香甜極了，我們一邊吃一邊聊天即使冷掉再吃也很好吃，超厲害。

飲料及甜點

飲料有8款可選，點500元套餐以上有多甜點，甜點是哈根達斯或巧克力蛋糕二擇一。

飲料我們選凍檸茶以及冬瓜檸檬，甜度不會太高，酸酸甜甜的滋味開胃又解膩，兩杯都好喝。

甜點我們選哈根達斯跟巧克力蛋糕各一，哈根達斯好吃度就不用說了。

這個巧克力蛋糕看起來像慕斯蛋糕，其實是熔岩蛋糕。

把外圍一圈往上一提，熔岩奶醬立即像瀑布般流淌而下，畫面好吸睛!

熔岩奶醬味道香甜，蛋糕中間還有夾草莓內餡，整個有多層次的美味，視覺味覺雙重享受。

澎漁海味壽司鍋物評論

網友大讚草屯超值海鮮鍋物，不僅可以吃到澎湖新鮮直送的海味，還有超大肉盤整桌好澎湃，我們之前吃過就很喜歡，這次回訪依然很有水準。

尤其是火鍋店少有的鱘龍魚海鮮總匯套餐更是驚人，海鮮盤有厚切的鱘龍魚等共10款海味，一整套鍋物套餐超豐盛只要818元CP值大爆表!!不只海鮮好吃，我們點日本A5和牛火鍋套餐也是很豐盛只要698元，再加點一些炸物、海鮮整桌無敵澎湃很適合多人聚餐，假日經常客滿記得先訂位才不會久等喔。

澎漁海味壽司鍋物 資訊

粉絲團: 澎漁海味壽司鍋物FB

地址: 南投縣草屯鎮虎山路589號 (地圖)

電話: 049-2305588

營業時間: 11:00–22:30