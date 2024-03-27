IG高人氣一中秘境老宅餐廳~高沐手作料理餐廳網友大讚是一中最美老宅義大利麵!藏身在巷弄裡充滿神秘氣氛，不論是門口還是室內滿滿森林系風格都美到不行，非常有特色白天晚上都好拍!餐點好吃大份量，尤其雙主食、三主食更是澎湃好吃，附紅茶暢飲還免服務費，單人用餐有專屬座位還有打折，一中美食必吃這家森林系老宅義大利麵，地點隱密但生意非常好，記得先訂位才不會久等喔。

高沐地點交通

高沐位在一中街與太平路路口旁的巷子裡，開車的朋友可以停在附近的收費停車場，再走路過來很方便。鄰近一中夜市，吃完飯逛夜市剛剛好。

高沐環境

一中義大利麵森林系老宅餐廳裝潢非常有特色，光是門口就非常好拍。

我們這一次平日晚餐時段來，門口已經有很多人候位，假日更是經常客滿，記得先訂位才不會久等喔~

店內空間保留老宅原本的格局，打通磚牆加上屋頂垂吊的綠色植栽，整個氣氛很棒，有種廢墟的神祕感，白天晚上都好迷人。

座位不多大約6~8桌，以2~4人方桌為主。

高沐以巷弄廢墟風在網路上爆紅，真的每個角落都超美超好拍，隨便拍都是網美照，難怪網友大讚是一中最美老宅餐廳，很多外地遊客到一中都會慕名來吃，網路上搜尋一中義大利麵也會出現高沐。

往裡面走，這一區有很多懷舊的復古家具，還有貼心準備椅子讓人拍照，真的會讓人拍不停啊。

高沐這個單人座在網路上很有名，平時95折/情人節85折!這個座位也是大家必拍的打卡點~XD

餐具、飲料、調味料通通自助取用，這裡有檸檬水以及紅茶(或綠茶)喝到飽，免服務費還有茶飲喝到飽，老闆真是佛心。

高沐手作料理餐廳菜單

高沐餐點以義大利麵、燉飯以及老闆的創意料理為主，價位大多在300元上下，最低250元就能吃飽飽。

每人低消170元，免服務費、未客滿不限時。

老闆經常研發新菜色，大約每3個月就會更換一次新菜單，尤其是他們家醬汁很厲害，都是主廚費時熬煮，隨便點都好吃。

菜單字有點小，我有分區放大給大家看，請參考(高沐手作料理菜單)

高沐推薦餐點

高沐餐點份量十足又好吃，基本上義大利麵或是燉飯系列都有雙主食，還可以自由搭配變成三主食，整個好澎湃。

接骨木蘇打氣泡飲

接骨木果露、現擠檸檬汁、鮮桔、再加上一整瓶品牌氣泡水，水果香甜滋味喝起來很清爽非常耐喝，我們每次來都會點。

粉紅泡泡氣泡飲

粉紅泡泡顏色粉嫩很討喜，店員介紹內容有櫻花果露、柳橙汁、檸檬汁、金桔，再加上品牌氣泡水，新鮮水果加上好喝的氣泡水，這一杯我很喜歡，大推~

升級B套餐 酒蒸蛤蜊+濃湯+法國脆皮麵包

一大盤酒蒸蛤蜊份量有誠意，新鮮蛤蜊肉質飽滿，蒸過後酒味轉化為甜味，酒香與海味融合，特別甘甜好吃。

玉米濃湯味道濃郁，搭配香酥的蒜味脆皮烤麵包更好吃。

升級D套餐 舒肥魷魚佐五味醬+濃湯+法國脆皮麵包

魷魚先經過舒肥處理，口感超棒!

加上五味醬更能凸顯鮮甜海味，一盤份量不少，愛吃海鮮的朋友，很推薦升級D套餐。

拌炒好多虱目魚與清炒酸菜風味蛤蜊圓直麵 加點骰子牛

這一道是新菜色，上桌時以為虱目魚份量不多，結果翻一翻發現好多虱目魚肚在裡頭，份量超級有誠意。

完全沒有魚刺的虱目魚肚，口感軟嫩好吃。

魚皮富有膠質，搭配酸菜與蒜香滋味，這種酸菜魚組合意外的好吃耶~

蛤蜊肉質飽滿，淋上巴薩米克醋，入口盡是鮮甜海味。

骰子牛份量有4oz，別以為顏色深會比較乾柴，咬開來非常軟嫩又多汁真的很厲害！

我們之前吃過骰子牛就很喜歡，這次再加點依然有水準。骰子牛有先醃過非常入味，肉汁香甜極了!搭配虱目魚以及蛤蜊，一盤超多海味與牛肉，海陸雙重享受好滿足啊。

清炒的麵條口感Q彈不會軟爛，義大利麵加上酸菜，這組合很有創意。

主廚自己炒的酸菜甘甜滋味與蒜香融合一起非常好吃，沒吃過的朋友很推薦試試~

舒肥整尾魷魚與青醬奶油野菇蛤蜊圓直麵 加點櫻桃鴨胸

一整尾大魷魚份量實在，視覺上很滿足，店家給料真的不手軟啊~

大魷魚有舒肥過口感特別軟嫩，完全顛覆以往對魷魚富有咬勁的印象。

軟嫩又充滿鮮甜的海味，一整尾吃起來好過癮。

櫻桃鴨胸有用花椒鹽先醃過，加上主廚自己特製的蔥油醬，中式料理與義式料理完美結合真的很好吃又有創意。櫻桃鴨胸口感軟嫩，油脂香氣十足，搭配油蔥醬有點像中式油雞的吃法，非常特別。

單吃或者搭配青醬一起吃都很好吃，這一道有魷魚、蛤蜊、鴨胸三種主食，好享受啊~

高沐的醬汁都是自己手工熬煮，青醬除了羅勒還有加了松子，味道香濃好好吃。

一大盤Q彈的麵條份量真的很多，連男生都能吃得飽足。

枸杞紹興醉雞捲與主廚毒癮紹興蛤蜊燉飯 加點半隻青龍蝦

半隻青龍蝦焗烤上桌，只要加價149元非常超值。

青龍蝦肉質飽滿又有彈性越咬越香甜，不到150元就能吃到龍蝦，海味在嘴裡爆發真的很滿足。

枸杞紹興醉雞捲是新菜色，以前我們吃過醉雞就很喜歡，現在做成醉雞捲更費工而且份量更多，一盤就能吃到一整捲，大加分。一般吃醉雞捲都是冷的，高沐紹興酒製作的醉雞捲則是熱的，醉雞捲酒味不重，但有濃郁紹興酒香氣，味道非常甘甜，軟嫩的口感好好吃喔~

這一道也是中西合併的創意組合，再加上半尾龍蝦海陸多重享受，很過癮耶。

毒癮醬是高沐獨有的特色招牌，有加上少許紹興酒提味，味道鹹香甜又帶有辣度真的吃過就愛上，我們每次來都會點。

第一次到高沐用餐的朋友，毒癮醬風味很讚一定要試試。

高沐手作料理餐廳優惠

高沐壽星優惠很大方，只要是當月壽星出示證件就免費招待「蘋果蜜冰茶+原味薯條」，飲料跟薯條都好吃，當月壽星在生日月的時候，可以多去幾次喔。

高沐手作料理餐廳 評論

高沐的餐點好吃沒話說，而且食材用料很實在，不只醬汁獨特主食也很有創意，自由搭配雙主食或者三主食非常澎湃，隨便點都好吃。森林系廢墟風老宅用餐氣氛非常迷人，加上免服務費，即使藏身在巷弄裡生意依然很好，記得先訂位才不會久等喔。

高沐手作料理餐廳 資訊

<高沐晚餐食記與夜晚環境>、<高沐午餐食記與白天環境>

粉絲團: 高沐手作料理餐廳FB

最新菜單: 高沐手作料理餐廳菜單

地址: 台中市北區太平路19巷3弄15號（近一中街）

電話: 04 2225 0262

營業時間: 12:00~16:00、17:00~21:00