台中火鍋吃到飽推薦~台灣火鍋第一品牌肉多多火鍋大升級!超大肉盤的熟成肉加上爆炒神湯以及各種特色湯頭，還有蔬食自助吧超過40種品項無限吃到飽，平日午餐3.5小時隨你吃!下載APP有入會禮、壽星禮、集點兌換禮等多重優惠，尤其是壽星肉蛋糕太有誠意啦!!簡直是肉肉控與蔬食控的天堂，約聚餐選肉多多可以吃的很滿足啊~

台中吃到飽肉多多火鍋在哪裡?

台灣火鍋第一品牌肉多多火鍋全台有50家分店，我們今天到台中廣三店用餐。

位在台灣大道SOGO百貨13樓，搭手扶梯到達就看到肉多多的粉色招牌，目標明顯非常好找。

肉多多火鍋優惠

在櫃檯就看到肉多多的各種優惠，最吸引人的就是平日中午用餐時間3.5小時！吃完中午再吃下午茶，跟一般火鍋店限時90或100分鐘相比，肉多多太有誠意了~

下載樂多多集團App會員，還有許多優惠：

1.入會禮:梅花豬/鮮雞腿二選一。

2.壽星禮:當月生日禮免費兌換肉蛋糕。

3.集點好禮:消費100元累積一點，集滿5點就可兌換「梅花豬/鮮雞腿/蛤蜊/麻辣鴨血豆腐/巴沙魚 五選一」，集滿10點、15點還可以換更高等級的食材，真的很有誠意啊。

肉多多火鍋菜單

肉多多火鍋大升級，肉品選用高檔熟成肉，吃起來特別甘甜好吃。

加上十多種特色湯頭以及超過40種食材的蔬食自助吧只要349元起(+10%)，平日中午用餐時間3.5小時，CP值超高。

有單人餐、雙人餐及三人餐多種選項，選好湯底及主食，也可再加單點，接著就到自助吧自由享用無限供應的美食。

平日中午用餐長達3.5小時的用餐時間，這應該是台中最長用餐時間的吃到飽火鍋餐廳，老闆真是佛心。

肉多多火鍋台中廣三店環境

肉多多火鍋台中廣三店用餐空間以4人方桌為主，桌與桌之間有屏風隔開，用餐不受隔壁桌影響。

走道寬敞取餐動線規劃的不錯。

另外還有兩區是獨立空間，有一區是兩桌共10人的獨立包廂，另一區則是3桌共12人的開放空間，多人聚餐坐這兩區都不必加價。

蔬食自助吧

自助吧的東西非常多，食材排列整齊動線規劃不錯，而且補餐速度蠻快的。

蔬食自助吧、麵食、米飯、飲料、冰淇淋、霜淇淋…都是自助取用無限續，大胃王來到這裡絕對滿足。

光是蔬食區就有兩大櫃，好多根莖葉類、菇類以及火鍋料，兩側還有各種麵食、滷肉飯、豬油拌飯…算一算超過40種，光是吃自助吧的東西就很飽足。

這一邊有各種飲料、咖啡、冰沙、醋飲、以及冰淇淋、霜淇淋。

冬天還會出現草莓霜淇淋，自己DIY有夠讚啦！搭配旁邊附的五彩巧克力米、雷根糖、脆笛酥、五彩球等配料，吃甜點也可以很繽紛。

火鍋沾醬種類也超多，除了一般常見的口味之外，肉多多特製的銷魂海皇醬、川府椒麻醬以及素食者可用的椒麻素拌醬都很厲害！

肉多多火鍋好吃嗎?

以前對肉多多的印象就是大肉盤，現在的肉多多已經大升級，不只是肉食者也是蔬食者的天堂鍋物。

蔬食自助吧超過40種蔬食及火鍋料、飲料甜點、米飯麵食無限吃到飽。再加上原本招牌大肉盤、還有加入樂多多APP入會禮、生日禮各種招待，我們兩個人吃火鍋就擺滿一整桌超豐盛啊~

自助吧的食材真的很多!

各種蔬菜、菇類、火鍋料以及麵食…每一樣都拿一點就超大盤，光是來吃自助吧就值回票價。

這裡的食材種類多又有獨特口味，像是外面少有的九層塔燒、鱈魚丸、素蝦肉、蛋捲條、海鮮滑，我們都很愛。

自助吧不僅有白飯吃到飽，還有黃金粹滷以及古早味豬油自己加，拌白飯味道好香啊。

爆炒招牌石頭湯底+75元

這款湯頭是肉多多的人氣湯頭，有專人到桌邊爆炒。

肉多多這個石頭鍋鍋底料比一般火鍋店還要多，有肉多多獨門醬、蔥薑蒜以及魷魚肉，竟然還內含100g的肉片一起爆炒，CP值超高!

看著店員在桌邊直接爆炒招牌石頭湯，我的天啊~味道有夠香!!

正宗石頭火鍋的做法果然厲害~

爆炒後再加湯，整鍋味道香甜極了!!

而且鍋底料就有好多肉，肉多多這款爆炒神湯太迷人了，推薦必點!

私房酸菜湯+50元

這一鍋也是肉多多新湯頭，一推出就大受歡迎，一入口就是濃郁的酸香麻美味，太好喝了!

鮮嫩福氣魚片 159元

我們點私房酸菜湯，又加點福氣魚片來添加，就變成酸菜魚鍋。

福氣魚片份量不少，新鮮軟嫩的口感，香麻滋味非常下飯好好吃!

這鍋酸菜魚鍋美味度不輸給酸菜魚專賣店耶~來這裡吃酸菜魚還有自助吧吃到飽，價格更划算。

酸甜香麻的私房酸菜湯，加入各種新鮮蔬菜越煮越甘甜，一整鍋料多味美真的很下飯，超級好吃!

爆炒招牌石頭湯也很正點，味道非常香，煮蔬菜或是肉片都一級棒。

這兩款湯頭都很厲害，我們好喜歡。

特別一提，這裡的自助吧除了新鮮蔬菜、菇類、火鍋料之外，還有海鮮滑。

今天我們吃到虱目魚滑，紮實綿密QQ嫩嫩的口感，香甜的海味很好吃。

肉多多一直以來就是以超大肉盤廣受歡迎，現在改版後除了大肉盤之外，蔬食自助吧品項也很多，不論是肉肉控還是蔬食控在這裡都能大滿足。

活力梅花豬 349元

超大盤的梅花豬，光是看份量就讓人嘴角上揚，吃火鍋就是要這麼大盤肉吃起來才過癮啊!

先把梅花豬在爆炒招牌石頭湯裡涮煮，味道超香好甜啊~

又Q又嫩又爆汁的口感有夠讚!

換一鍋私房酸菜湯也很正點。

酸、香、麻、加上豬肉本身的肉汁，又甜又酸好開胃!

我們超愛這個酸菜鍋，推薦大家一定要試試。

濕式熟成霜降牛 539元

這一盤份量也很澎湃，菜單上有介紹，他們家牛肉選用100-300天的穀飼牛，再經過濕式熟成的工序，保留精華肉汁更香甜。

這盤軟嫩又多汁的濕式熟成霜降牛，在嘴裡一咬爆汁~~有夠好吃，真的太享受了。

濕式熟成霜降牛本身肉質就很讚，軟嫩到接近入口即化的口感，加上特色湯頭加持，每一口都讓人心滿意足。

樂多多APP入會禮 無骨鮮雞腿 0元

下載樂多多集團App就享有入會禮梅花豬/鮮雞腿二選一。

我們選擇鮮雞腿，別以為免費招待就馬虎，這一盤份量不少很有誠意。

軟嫩的雞腿肉，肉質真的很不錯。

新鮮又多汁，味道甘甜好好吃，免費招待一大盤肉，吃起來就是開心。

樂多多APP壽星禮 肉蛋糕 0元

當月壽星還有生日肉蛋糕免費送，造型漂亮精緻份量十足，肉多多的生日禮非常大氣!

而且不必當日壽星，當月壽星就免費招待喔~快揪當月生日的朋友一起去肉多多享受肉肉蛋糕。

免費招待的肉肉蛋糕也是梅花豬，無肉不歡的朋友在肉多多絕對大滿足，今天我們都是肉肉大富翁~XD。大口吃肉喝湯，在加上蔬食自助吧吃到飽，這裡簡直是大胃王的天堂啊。

最後記得留點肚子吃冰淇淋或霜淇淋，搭配多款配料自己DIY製作專屬的漂亮聖代，為今天的美味大餐畫下完美句點。

肉多多火鍋評論

肉多多不愧是台灣火鍋第一品牌，不只肉量爆多，自助吧超過40種蔬食、火鍋料、菇類、滑類、還有飲料、冰品、霜淇淋、麵食、飯食…通通無限續只要349元起真的很超值!

推薦大家平日中用餐有3.5小時的用餐時間慢慢享受食材美味，我們今天點的爆炒招牌石頭湯底以及私房酸菜湯底都非常好吃讓人驚艷，超大肉盤加上特色湯頭還有免費招待的會員禮，份量真的無敵澎湃!肉多多火鍋CP值超高，快約大胃王朋友一起去聚餐吧~

肉多多火鍋資訊

官網: https://www.twrododo.com/

粉絲團: https://www.facebook.com/rododohotpot

肉多多-台中廣三店

地址: 台中市西區臺灣大道二段459號13樓

電話: 04 2320 0507

營業時間: 11:00~22:00