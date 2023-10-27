台中超狂大閘蟹買一送一買5送6終於登場!三立東森食尚玩家報導台中必吃日本料理~桀壽司每年都會推出大閘蟹買一送一買5送6老闆真是太佛心了!大閘蟹每隻重量都超過4兩半，由江蘇產地直送，活體現蒸滿滿蟹膏無敵甜!!現在正是蟹膏最肥美的季節，一批一批進貨數量有限想吃記得先預約。

桀壽司在哪裡?

桀壽司位在公益路二段靠近永春東七路口，氣派的門面相當吸睛，開車的朋友直接停在店門前路邊停車格，或是餐廳正後方也有收費停車場，走路過來只要幾分鐘，交通非常便利。

桀壽司環境

裝潢相當氣派有質感，座位分好幾區。板前席之外還有2-4人方桌，二樓有4間獨立包廂，其中兩間可以打通，可容納6~16人不等，商務宴客或者家庭聚會選包廂很適合。

桀壽司每週三、週六進貨，有獨特進貨管道可以拿到很多市面少有的水產，老饕熟客們都會選擇週三、週六來用餐。

桀壽司菜單

桀壽司菜單以單點為主，也有1380元無菜單套餐，可以吃到鱈場蟹腳內容豐富有夠超值!

用餐無低消規定(包廂除外)，需加10%服務費。我有拍整本菜單，請參考<桀壽司菜單>。

台中超值大閘蟹買一送一 買5送6

桀壽司大閘蟹每年都有買一送一優惠，今年價格買一送一750元，買五送六多送1隻無敵超值!

品質優價格實惠還有加碼送，愛吃蟹的老饕們趕快預約衝一波。

大閘蟹產期集中在10~12月，桀壽司今年進貨活螃蟹都是江蘇洪澤湖大閘蟹4-4.5兩母蟹產地直送，每天數量有限賣完為止，強烈建議大家一定要先預約才會保留，臨時去很可能被訂走吃不到喔。

可內用可外帶，外帶是取活蟹，如需代客蒸熟一隻酌收20元。

一年一度的大閘蟹買一送一優惠開跑!我們當然不能錯過，一次點6隻才過癮。

秋天的大閘蟹最肥美，體格壯壯蟹膏滿滿。

今天吃到的每隻重達4兩半，買一送一、買5送6無敵超值啊。

剝開來看，蟹殼上就有好多蟹膏!

老闆每次進貨都嚴格控制品質，現在只是產季初期就這麼漂亮，越後面蟹膏會越肥美越好吃。

我的老天啊~這大閘蟹的蟹膏滿滿滿，黃金色澤無敵誘人!

10月~12月都是吃蟹的季節，愛吃蟹的朋友千萬別錯過。

吃大閘蟹就是要吃它的肥美蟹膏，還沒開吃光是看這個畫面就讓人流口水~

我的媽呀~~金黃色的蟹膏好誘人，無敵鮮甜超級好吃!!!

隨便挖都能吃到好甜好甜的金黃蟹膏，在這裡吃大閘蟹不必花大錢有夠爽啦~

大閘蟹蟹膏真的爆多，排在一起金黃蟹膏像朵花，拍照打卡真的很浮誇!

這個時節的大閘蟹正值產季，不止蟹膏肥美蟹肉也很甘甜，秋天到桀壽司光是吃大閘蟹就值回票價。

今年這批大閘蟹品質真不錯，不只蟹殼上有滿滿蟹膏，把身體剪開就看到爆多金黃蟹膏，每一隻的蟹膏都好飽滿啊~

滿嘴的鮮甜海味，每一口都讓人滿足。我們來吃的時候只是大閘蟹產季初期就已經這麼漂亮了，接下來盛產期會更好吃，一定要多吃幾次。

以往在別的餐廳吃大閘蟹一隻4.5兩重就要超過600元，相較之下桀壽司的價格真是超值，一批一批數量有限想吃趕快預約!



我們每年都會準時來吃大閘蟹，產地直送活體現蒸每隻重量足足有四兩半，滿滿的金黃蟹膏無敵鮮甜超好吃!!買一送一買5送6價格非常划算，應該是台中最便宜的活體大閘蟹了吧~每一批進貨數量有限，強烈建議先預約才不會撲空喔。

桀壽司 資訊

粉絲團:桀壽司FB

菜單: 桀壽司菜單

地址:台中市南屯區公益路二段653號

電話:0987 234 310

營業時間:11:30 – 14:30 17:00 – 21:30