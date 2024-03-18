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這家腩忍拉麵太狂了，網友大讚全台最強熔岩拉麵!免飛日本也能吃到大阪超紅的霜淇淋拉麵，霜淇淋與地獄拉麵絕妙的組合意外好吃耶~還有熔岩抹茶與熔岩起司加入拉麵撞擊出絕妙美味，喜歡拉麵創意口味的朋友一定要來試試。

腩忍拉麵在哪裡?

鼎雲天餐飲集團新品牌~腩忍拉麵有太平1號店與大里大買家2號店兩家分店，我們今天到腩忍拉麵太平店用餐。

位在立文街靠近育才路附近，導航輸入腩忍拉麵太平1號店就可到達，門口有很多機車停車位，交通便利。

腩忍拉麵太平一號店環境

長型的用餐空間充滿粉紅忍者元素，內用座位以四人桌為主，大約10桌左右。從晚上5點營業到凌晨1點，晚餐宵夜又多了一個好選擇。

靠近門口這邊有霜淇淋機、飲料櫃、以及自助點餐機。

腩忍拉麵推薦餐點

來到腩忍拉麵當然要點他們的創意口味才不虛此行，台中最強熔岩拉麵果然有特色，光是視覺上就很加分。

地獄豚骨赤肉叉燒拉麵 原味200元/炭燒230元 +牛奶霜淇淋38元

地獄豚骨湯頭以豚骨湯頭加上獨門辣醬，滿滿膠質非常濃郁香辣好喝，不會油膩蠻厲害的，愛吃辣的朋友推薦必點。

這裡的拉麵麵條寬度1.2 mm，口感Q彈帶有咬勁，吸飽湯汁味道很香，一口接一口停不下來啊~

赤肉叉燒可選原味或者炭燒(+30元)，多了炭火燒烤後的叉燒肉，不只逼出油脂香氣，還多了炭燒的香味，風味更有層次感耶~

這裡的叉燒肉口感不會軟爛，又Q又嫩味道蠻甜的，炭燒後多了焦香與炭香，連帶湯頭也有淡淡的炭香風味，很加分耶~

牛奶霜淇淋 38元

加38元可選創意熔岩口味，共有牛奶霜淇淋、濃醇抹茶泥、乳酪起司泥三種選項。

點餐後會給杯子，自己到機器前DIY更有趣。北海道牛奶霜淇淋單吃就很好吃，也可以加到拉麵裡頭，創意吃法完全由客人自己決定。

我們直接整杯加進拉麵當中，馬上變成日本大阪有名的霜淇淋拉麵，免飛日本在台中就能吃到太讚了！

如果怕一整杯霜淇淋加到拉麵會太甜，也可以用湯匙挖取，依照自己喜歡的口味酌量添加。

地獄豚骨湯頭原本香麻辣的滋味，加了牛奶霜淇淋後味道變的比較溫和，北海道牛奶的甜與地獄辣度完美結合，多了奶香非常好喝，有點像麻奶鍋的風味但是這拉麵湯頭更讚!看似奇怪的組合卻完全無違和感，難怪在日本會爆紅。

建議先吃原本的地獄豚骨拉麵，再加上牛奶霜淇淋，這樣可以吃到兩種風味，一麵兩吃更有層次感、更好吃。

特濃背脂豚骨牛五花拉麵 原味260元/炭燒290元+濃醇抹茶泥38元

熔岩抹茶泥另外用燈爐保溫，而不是直接加在拉麵中，就是要讓客人先吃原味，再依照個人喜好的濃郁度添加熔岩抹茶到拉麵中，點一份拉麵就有多種吃法，滿足每個人的味蕾，這一點很加分。

特別一提，腩忍拉麵的配菜跟一般傳統拉麵不太一樣，除了黑木耳、蔥花之外，把拉麵常用的青江菜與筍乾替換成娃娃菜、生豆包再加上脆藻、紫洋蔥，吃起來風味更讚。

其中我最愛生豆包，吸飽拉麵湯頭滋味超棒，還有脆藻口感也很特別，跟黑木耳的脆度不一樣，好好吃喔~

牛五花軟嫩又充滿油脂香氣，我很喜歡碳烤風味，味道更香更好吃。

靜岡抹茶加上起司與鮮奶油組成濃醇抹茶泥，火山熔岩倒入拉麵的畫面好吸睛啊~

這碗特濃背脂豚骨拉麵一入口就是滿滿的油脂香氣，膠質超多喝了嘴巴還會黏黏的，多了背脂果然特別香濃好喝。

熔岩抹茶本身的抹茶香之外，還有乳酪與奶香，加上背脂湯頭的香濃滋味，麵條巴附抹茶泥味道很不錯，香濃卻不會油膩，越吃越涮嘴。

愛吃抹茶的朋友，很推薦來試試這一碗加了熔岩抹茶的特濃背脂豚骨拉麵，味蕾大滿足!

蒜香豚骨大魷魚拉麵 280元

他們家的蒜味拉麵不是蒜泥而是蒜末，比較有口感。

一入口就感受到滿嘴蒜香，與大魷魚的鮮甜海味，搭配的剛剛好。

一整尾大魷魚份量不少，QQ嫩嫩的口感越咬越香甜，喜歡吃魷魚的朋友，一尾吃不夠的話，再加90元就變2尾很超值喔~

特色小菜 焦糖帝王蟳味棒 100元

這道小菜在一般日本拉麵店很少見到，超大條帝王蟳味棒目測大約15公分長，份量十足。

大口咬~軟嫩又多汁，加上表面焦糖炙燒味道蠻甜的，這一道很好吃推薦必點!

青花椒手羽先 100元

雞翅加上青花椒粉醃過再酥炸，味道不會過重。

一入口先吃到雞翅本身香甜的肉汁，接著青花椒的香麻滋味浮現，越咬越香很涮嘴啊~

腩忍拉麵評論

這家新開的拉麵店非常有特色，除了傳統的日式拉麵口味之外還多了熔岩特色加料，牛奶霜淇淋拉麵意外好吃，完全無違和推薦大家一定要試試。還有熔岩抹茶泥也很厲害，先吃原味再加熔岩一麵兩吃雙重享受更加分，一推出就爆紅網友大讚是台中最強熔岩拉麵，喜歡日式拉麵的朋友一定要來試試。

腩忍拉麵資訊

粉絲團: 腩忍拉麵FB

腩忍拉麵-太平1號店

地址: 台中市太平區立文街8號 (地圖)

電話: 04 2393 8676

營業時間: 17:00~01:00 最後收客00:30

腩忍拉麵-大里大買家2號店

地址: 台中市大里區國光路二段710號美食區2樓 (地圖)

電話: 04 2482 3276

營業時間: 11:30~21:00