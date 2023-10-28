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新竹縣竹東鎮-山穴咖啡 xxcoffee

2023-10-28 10:25:23 鍾愛銅板美食的貪吃鬼 人氣：106
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窩客好文

鍾愛銅板美食的貪吃鬼

發表篇數：1051篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：山穴咖啡 xxcoffee
place新竹縣竹東鎮柯湖路一段121號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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新竹縣竹東鎮-山穴咖啡 xxcoffee

山穴咖啡位於竹東柯湖路上

這邊可以搭高鐵在搭火車過來

最近的火車站是竹中車站

開車過來離交流道也算近

這邊算是新竹縣新竹市的交界

新竹縣竹東鎮-山穴咖啡 xxcoffee

 

新竹縣竹東鎮-山穴咖啡 xxcoffee

新竹縣竹東鎮-山穴咖啡 xxcoffee

山穴咖啡由一對夫妻共同經營

把自家農舍改造成咖啡廳

整個很有田園風情

因為老闆酷愛露營

因此外頭戶外區就擺上幾張露營椅

適逢秋天涼爽季節

坐外面喝咖啡也很舒服

新竹縣竹東鎮-山穴咖啡 xxcoffee

新竹縣竹東鎮-山穴咖啡 xxcoffee

雖說是田園風情的咖啡廳

但咖啡跟甜點一點都不隨便

甜點幾款都別具特色

還有仙苔 赤辛花特色飲品

新竹縣竹東鎮-山穴咖啡 xxcoffee

新竹縣竹東鎮-山穴咖啡 xxcoffee

烘豆機不錯

很多咖啡店老闆都用這一台

應該不少錢

義式機器選小台的

應該足以應付目前的來客數

畢竟老闆說不限時間

就是要大家坐的開心

新竹縣竹東鎮-山穴咖啡 xxcoffee

新竹縣竹東鎮-山穴咖啡 xxcoffee

老闆本身是跟陳秉超評審學過咖啡

陳秉超你用咖啡師的咖啡師來理解就好

加上多年豐富閱歷還有旅外經驗

還有認為咖啡便是日常生活的儀式感

每一次沖煮咖啡都能有不同的靜心體悟

主理人這些個人風格都體現在他的店上

像是咖啡袋上的佛像圖案

就別具意義

新竹縣竹東鎮-山穴咖啡 xxcoffee

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聽暖空的老闆說

廁所是自己蓋的

老板超有才

新竹縣竹東鎮-山穴咖啡 xxcoffee

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新竹縣竹東鎮-山穴咖啡 xxcoffee

無花果塔

餅皮口感酥脆度高

無花果新鮮吃起來水潤

裡頭則是類似覆盆子的酸甜感

女生會喜歡的一道甜點

新竹縣竹東鎮-山穴咖啡 xxcoffee

新竹縣竹東鎮-山穴咖啡 xxcoffee

這裡的卡布會灑上可可粉

卡布是SOE的做法

喝起來是果香感十足的風味

新竹縣竹東鎮-山穴咖啡 xxcoffee

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新竹縣竹東鎮-山穴咖啡 xxcoffee

仙苔

則是抹茶加上海苔

茶味中帶點鹹香風味

 

新竹縣竹東鎮-山穴咖啡 xxcoffee

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新竹縣竹東鎮-山穴咖啡 xxcoffee

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手沖部分

注意到主理人多次斷水的沖煮法

而且都是大水沖的狀態

新竹縣竹東鎮-山穴咖啡 xxcoffee

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咖啡廳旁邊是自家雞舍

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當天喝到的單品咖啡

滿嘴都是陳皮 果皮的風味

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整體來說

山穴咖啡大概是近期新竹最喜歡的咖啡店

風味上跟甜點都沒話說

店家風格也強烈

已經期待二訪了

店家資訊

山穴咖啡 xxcoffee roasters

地址:新竹縣竹東鎮柯湖路一段121號

時間:10:00~17:00


文章標籤

山穴咖啡 xxcoffee 新竹咖啡 竹東咖啡
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