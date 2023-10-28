山穴咖啡位於竹東柯湖路上

這邊可以搭高鐵在搭火車過來

最近的火車站是竹中車站

開車過來離交流道也算近

這邊算是新竹縣新竹市的交界

山穴咖啡由一對夫妻共同經營

把自家農舍改造成咖啡廳

整個很有田園風情

因為老闆酷愛露營

因此外頭戶外區就擺上幾張露營椅

適逢秋天涼爽季節

坐外面喝咖啡也很舒服

雖說是田園風情的咖啡廳

但咖啡跟甜點一點都不隨便

甜點幾款都別具特色

還有仙苔 赤辛花特色飲品

烘豆機不錯

很多咖啡店老闆都用這一台

應該不少錢

義式機器選小台的

應該足以應付目前的來客數

畢竟老闆說不限時間

就是要大家坐的開心

老闆本身是跟陳秉超評審學過咖啡

陳秉超你用咖啡師的咖啡師來理解就好

加上多年豐富閱歷還有旅外經驗

還有認為咖啡便是日常生活的儀式感

每一次沖煮咖啡都能有不同的靜心體悟

主理人這些個人風格都體現在他的店上

像是咖啡袋上的佛像圖案

就別具意義

聽暖空的老闆說

廁所是自己蓋的

老板超有才

無花果塔

餅皮口感酥脆度高

無花果新鮮吃起來水潤

裡頭則是類似覆盆子的酸甜感

女生會喜歡的一道甜點

這裡的卡布會灑上可可粉

卡布是SOE的做法

喝起來是果香感十足的風味

仙苔

則是抹茶加上海苔

茶味中帶點鹹香風味

手沖部分

注意到主理人多次斷水的沖煮法

而且都是大水沖的狀態

咖啡廳旁邊是自家雞舍

當天喝到的單品咖啡

滿嘴都是陳皮 果皮的風味

整體來說

山穴咖啡大概是近期新竹最喜歡的咖啡店

風味上跟甜點都沒話說

店家風格也強烈

已經期待二訪了

店家資訊

山穴咖啡 xxcoffee roasters

地址:新竹縣竹東鎮柯湖路一段121號

時間:10:00~17:00

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