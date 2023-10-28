胚 pae venue位於林口井泉街

這邊看起來像是重劃區

附近路邊停車不用錢

離林口交流道蠻近的

他算是台中留白計劃向北的展店

外觀看起來會以為是來參觀建案的

如果要搭捷運可以從A9過來

可能要走上十分鐘就是

店內提供茶飲 義式咖啡 手沖咖啡

茶飲蠻多網美點的

看起來比較炫炮

阿鬼自己還是喜歡乖乖喝咖啡

環境有一點裝置藝術的味道

果然店裡會有不定期展覽

空間整體走的是寬敞明亮

內外一覽無遺

義式沖煮器是sanremo

絕對沒有百萬XDXD

單品磨豆機搭配的是kalita

卡布只能選深烘焙的咖啡豆

拿鐵可以選淺烘焙

搭配的鮮奶是牧淳莊園鮮奶

喝起來有一點柑橘風味 果香感不多

尾韻鮮奶的甜感比較多

畢竟我是喝拿鐵

奶泡撐很久都沒消泡

飲品會附上一片手工餅乾

朋友點的抹茶歐蕾

竟然碰到外面道路整修

有交通錐拍起來不好看

有一個小缺點因為空間共鳴關係

人多的時候顯得特別吵

目前試營運有活動

配合店家活動

有九折優惠到10月底

這邊是用手機點餐

櫃檯LINE PAY結帳

這邊展示有香氛跟濾杯

有一點選物店的概念

還沒去過台中留白計劃的話

可以來這邊鮮體驗看看他們家的咖啡跟茶

店家資訊

胚 pae venue

地址:新北市林口區井泉街76-1號

時間:10:00~18:00

電話:02 2600 6611

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