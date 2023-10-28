胚 pae venue位於林口井泉街
這邊看起來像是重劃區
附近路邊停車不用錢
離林口交流道蠻近的
他算是台中留白計劃向北的展店
外觀看起來會以為是來參觀建案的
如果要搭捷運可以從A9過來
可能要走上十分鐘就是
店內提供茶飲 義式咖啡 手沖咖啡
茶飲蠻多網美點的
看起來比較炫炮
阿鬼自己還是喜歡乖乖喝咖啡
環境有一點裝置藝術的味道
果然店裡會有不定期展覽
空間整體走的是寬敞明亮
內外一覽無遺
義式沖煮器是sanremo
絕對沒有百萬XDXD
單品磨豆機搭配的是kalita
卡布只能選深烘焙的咖啡豆
拿鐵可以選淺烘焙
搭配的鮮奶是牧淳莊園鮮奶
喝起來有一點柑橘風味 果香感不多
尾韻鮮奶的甜感比較多
畢竟我是喝拿鐵
奶泡撐很久都沒消泡
飲品會附上一片手工餅乾
朋友點的抹茶歐蕾
竟然碰到外面道路整修
有交通錐拍起來不好看
有一個小缺點因為空間共鳴關係
人多的時候顯得特別吵
目前試營運有活動
配合店家活動
有九折優惠到10月底
這邊是用手機點餐
櫃檯LINE PAY結帳
這邊展示有香氛跟濾杯
有一點選物店的概念
還沒去過台中留白計劃的話
可以來這邊鮮體驗看看他們家的咖啡跟茶
店家資訊
胚 pae venue
地址:新北市林口區井泉街76-1號
時間:10:00~18:00
電話:02 2600 6611