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新北市林口區-胚 pae venue

2023-10-28 10:29:52 鍾愛銅板美食的貪吃鬼 人氣：104
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窩客好文

鍾愛銅板美食的貪吃鬼

發表篇數：1051篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：胚 pae venue
phone02-2600-6611
place新北市林口區井泉街76-1號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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新北市林口區-胚 pae venue

胚 pae venue位於林口井泉街

這邊看起來像是重劃區

附近路邊停車不用錢

離林口交流道蠻近的

他算是台中留白計劃向北的展店

新北市林口區-胚 pae venue

新北市林口區-胚 pae venue

外觀看起來會以為是來參觀建案的

如果要搭捷運可以從A9過來

可能要走上十分鐘就是

新北市林口區-胚 pae venue

店內提供茶飲 義式咖啡 手沖咖啡

茶飲蠻多網美點的

看起來比較炫炮

阿鬼自己還是喜歡乖乖喝咖啡

環境有一點裝置藝術的味道

果然店裡會有不定期展覽

新北市林口區-胚 pae venue

空間整體走的是寬敞明亮

內外一覽無遺

新北市林口區-胚 pae venue

義式沖煮器是sanremo

絕對沒有百萬XDXD

單品磨豆機搭配的是kalita

新北市林口區-胚 pae venue

新北市林口區-胚 pae venue

新北市林口區-胚 pae venue

新北市林口區-胚 pae venue

卡布只能選深烘焙的咖啡豆

拿鐵可以選淺烘焙

搭配的鮮奶是牧淳莊園鮮奶

喝起來有一點柑橘風味 果香感不多

尾韻鮮奶的甜感比較多

畢竟我是喝拿鐵

奶泡撐很久都沒消泡

新北市林口區-胚 pae venue

新北市林口區-胚 pae venue

飲品會附上一片手工餅乾

新北市林口區-胚 pae venue

新北市林口區-胚 pae venue

新北市林口區-胚 pae venue

朋友點的抹茶歐蕾

新北市林口區-胚 pae venue

新北市林口區-胚 pae venue

新北市林口區-胚 pae venue

新北市林口區-胚 pae venue

竟然碰到外面道路整修

有交通錐拍起來不好看

有一個小缺點因為空間共鳴關係

人多的時候顯得特別吵

 

新北市林口區-胚 pae venue

目前試營運有活動

配合店家活動

有九折優惠到10月底

這邊是用手機點餐

櫃檯LINE PAY結帳

 

新北市林口區-胚 pae venue

新北市林口區-胚 pae venue

新北市林口區-胚 pae venue

新北市林口區-胚 pae venue

新北市林口區-胚 pae venue

新北市林口區-胚 pae venue

新北市林口區-胚 pae venue

新北市林口區-胚 pae venue

這邊展示有香氛跟濾杯

有一點選物店的概念

新北市林口區-胚 pae venue

新北市林口區-胚 pae venue

新北市林口區-胚 pae venue

新北市林口區-胚 pae venue

新北市林口區-胚 pae venue

新北市林口區-胚 pae venue

 

新北市林口區-胚 pae venue

 

還沒去過台中留白計劃的話

可以來這邊鮮體驗看看他們家的咖啡跟茶

 

 

店家資訊

胚 pae venue

地址:新北市林口區井泉街76-1號

時間:10:00~18:00

電話:02 2600 6611


文章標籤

胚 pae venue 林口咖啡
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