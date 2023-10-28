*圖文轉貼至“愛吃愛玩愛分享的辣媽”

每到吃飯時間辣媽就頭疼，姊弟兩人總是吃不一樣的東西，一個不是要吃飯，不然就是要吃麵，或者一個要吃日式另一個就要吃義式，真的非常讓人頭疼

這次辣媽要特別介紹位於在興安路上「金老闆義日式料理」，來到著通通吃的到，品項非常多元、用料很實在、平價份量又多，重點真的非常好吃，C P值超高，金老闆義日式料理店內柔和燈光，營造出優閒又令人放鬆的氛圍！

日式料理系列

厚切豬排咖喱飯（有厚喔）

金老闆義日式料理的豬排現點現炸到金黃酥脆口感的，好吃炸豬排，每一口咬下都很卡滋，豬排單吃就很好吃，沾咖哩吃蹦出不同層次風味，咖哩醬汁也相當濃郁，是非常夠味的日式咖哩

大塊雞排蓋飯（真的有夠大塊）

雞排好大一塊，金老闆義日式料理雞排炸的不錯表皮香酥不會過於油膩，肉質保有彈性口感很棒，香噴噴的米飯搭配美味主食嚐過就知道