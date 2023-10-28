*圖文轉貼至“愛吃愛玩愛分享的辣媽”
每到吃飯時間辣媽就頭疼，姊弟兩人總是吃不一樣的東西，一個不是要吃飯，不然就是要吃麵，或者一個要吃日式另一個就要吃義式，真的非常讓人頭疼
這次辣媽要特別介紹位於在興安路上「金老闆義日式料理」，來到著通通吃的到，品項非常多元、用料很實在、平價份量又多，重點真的非常好吃，C P值超高，金老闆義日式料理店內柔和燈光，營造出優閒又令人放鬆的氛圍！
日式料理系列
厚切豬排咖喱飯（有厚喔）
金老闆義日式料理的豬排現點現炸到金黃酥脆口感的，好吃炸豬排，每一口咬下都很卡滋，豬排單吃就很好吃，沾咖哩吃蹦出不同層次風味，咖哩醬汁也相當濃郁，是非常夠味的日式咖哩
大塊雞排蓋飯（真的有夠大塊）
雞排好大一塊，金老闆義日式料理雞排炸的不錯表皮香酥不會過於油膩，肉質保有彈性口感很棒，香噴噴的米飯搭配美味主食嚐過就知道
蛤蜊鮮蝦烏龍麵 (湯喝得到海的味道)
吃的到海的味道的烏龍麵，蛤蜊跟蝦子都非常新鮮烏龍麵滑口Q彈好吃，湯頭真的好鮮甜
義式料理系列
勁辣雞腿紅醬燉飯+焗烤（辣媽推薦）
金老闆義日式料理用料一點也不馬虎，稍微用叉子挖開就可以看到我最愛的超犯規牽絲，無敵誇張的牽絲，飯的軟硬度剛剛好，雞腿肉吃起來麻麻辣辣的，醬汁均勻的與米飯融合在一起，搭配一口紅醬燉飯超美味
日式炸蝦白醬義大利麵（必點）
金老闆的炸蝦金黃色色澤，熱騰騰香氣四溢的蝦子酥脆可口清爽不油膩，麵條也是相當Q彈，特製白醬汁及氣味濃厚，鹹鮮味提出口感讓人好滿足
煙燻培根酥皮千層披薩（不吃會後悔）
一口咬下酥酥的外皮讓人感到無比的幸福，「金老闆義日式料理」好吃的披薩就是要跟別人不一樣，滿滿的起司跟特製的餅皮，好吃指數真的是快爆表了，這種餅皮辣媽很少吃到，非常愛
辣媽還特別加購很優惠，只要任一個主餐加$59享玉米濃湯及$40的點心任選，特別挑兒子最愛的麥克雞塊、美式薯條
「金老闆義日式料理」在興安路開店已超過10年，以現在物價起漲，很難想像這樣的料理都俗擱大碗！物超所值平價的消費，高CP的享受！也難怪吸引附近很多學生族、小資族的青睞，常常都是一吃成主顧，辣媽推薦大家來品嚐看看
*懶得出門金老闆也有配合外送平台喔 (另外還有提供補習班、學校、公司的團體外送服務呦)
店家名稱：金老闆義日式料理
所在地址：台中市北屯區興安路二段47號
店家電話：0962076706
營業時間：11:00～13:30，17:00～20:00
公休日：《星期一休》