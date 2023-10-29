【桃園食記】山の狼便當

這家山の狼便當絕對是中壢最熱門的便當店，每次一開門門口就開始排隊，一直排到旁邊的巷子內還看不到盡頭，他們主打高CP值便當，100元內就能吃到3菜1肉超豐富的菜色，在這物價齊漲的年代真的很佛心阿！這家店我已經至少吃了十年以上，他們還是能保持菜色品質真的蠻不容易的。
▲便當店沒有內用區只能外帶，任選三菜一肉，主菜直接跟店員點。
▲便當會附一包蘿蔔乾和一小罐養樂多。
▲便當盒為手繪風很有設計感，上面就印了便當店的菜單品項，真的很有巧思。
▲山の狼便當菜單與售價。
▲辣子雞丁95元：打開來看到滿滿的菜量超驚豔，看到油亮油亮的配菜就很有食慾，主菜雞丁也給得超多，雞丁肉質滑嫩醬汁夠味，辣度小辣非常下飯，但白飯稍微過軟少了點Q度。
▲蔥爆牛肉100元：蔥爆牛肉的肉質也很不錯，薑絲和辣椒都很提味但沒有到重口味的層度，很有熱炒店的水準超下飯的拉！
雞蛋糕短評：中壢的排隊便當名店，便當都在100元左右，菜量超多配菜也很不錯，高CP值的便當店。
用餐環境
餐點★★★★☆
服務★★★☆
CP值★★★★☆
山の狼便當美食資訊：
地址：桃園市中壢區博愛三路1號
電話：034258547
官網：山の狼便當
營業時間：10:00–14:00、16:30–19:30 (周日公休)
停車場：無
服務費：無
廁所：無
刷卡：無
外送：有
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】
延伸閱讀：
- 【桃園食記】蚵仔麵線甜不辣雞排(中壢延平店) - 24小時不打烊，中壢夜貓子專屬
- 【桃園食記】中壢鳴心越南小吃 - 車站附近的道地越南河粉
- 【桃園食記】喜字宴正宗東北酸菜白肉鍋 - 正宗東北煙囪火鍋，酸白菜湯頭有夠鮮甜
- 【桃園食記】辛梅阿嫲的味道 - 復古用餐氛圍，必點滷肉飯、文昌雞
- 【桃園食記】中壢伍拉麵(五拉麵) - 中原大學商圈排隊名店，可客製化湯頭麵條
美食懶人包，請點我↓↓↓
下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓