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【桃園食記】山の狼便當 - 全中壢最熱門的便當店，排隊排到巷口超誇張

2023-10-29 14:45:21 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：110
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：585篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：山之狼便當 (三郎中壢店)
phone03-4258-547
place桃園市中壢區博愛三路1號
作者本次評價：
4.25
美味度
4.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.50
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【桃園食記】山の狼便當 - 全中壢最熱門的便當店，排隊排到巷

 

這家山の狼便當絕對是中壢最熱門的便當店，每次一開門門口就開始排隊，一直排到旁邊的巷子內還看不到盡頭，他們主打高CP值便當，100元內就能吃到3菜1肉超豐富的菜色，在這物價齊漲的年代真的很佛心阿！這家店我已經至少吃了十年以上，他們還是能保持菜色品質真的蠻不容易的。

 

【桃園食記】山の狼便當 - 全中壢最熱門的便當店，排隊排到巷

▲便當店沒有內用區只能外帶，任選三菜一肉，主菜直接跟店員點。

 

【桃園食記】山の狼便當

▲便當會附一包蘿蔔乾和一小罐養樂多。

 

【桃園食記】山の狼便當

▲便當盒為手繪風很有設計感，上面就印了便當店的菜單品項，真的很有巧思。

 

【桃園食記】山の狼便當 - 全中壢最熱門的便當店，排隊排到巷

▲山の狼便當菜單與售價。

 

【桃園食記】山の狼便當

【桃園食記】山の狼便當

辣子雞丁95元：打開來看到滿滿的菜量超驚豔，看到油亮油亮的配菜就很有食慾，主菜雞丁也給得超多，雞丁肉質滑嫩醬汁夠味，辣度小辣非常下飯，但白飯稍微過軟少了點Q度。

 

【桃園食記】山の狼便當

蔥爆牛肉100元：蔥爆牛肉的肉質也很不錯，薑絲和辣椒都很提味但沒有到重口味的層度，很有熱炒店的水準超下飯的拉！

 

雞蛋糕短評：中壢的排隊便當名店，便當都在100元左右，菜量超多配菜也很不錯，高CP值的便當店。 


用餐環境
餐點★★★★☆    
服務★★★☆
CP值★★★★☆


山の狼便當美食資訊：

地址：桃園市中壢區博愛三路1號
電話：034258547
官網：山の狼便當
營業時間：10:00–14:00、16:30–19:30 (周日公休)
停車場：無
服務費：無
廁所：無
刷卡：無
外送：有


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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