【桃園食記】山の狼便當

這家山の狼便當絕對是中壢最熱門的便當店，每次一開門門口就開始排隊，一直排到旁邊的巷子內還看不到盡頭，他們主打高CP值便當，100元內就能吃到3菜1肉超豐富的菜色，在這物價齊漲的年代真的很佛心阿！這家店我已經至少吃了十年以上，他們還是能保持菜色品質真的蠻不容易的。

▲便當店沒有內用區只能外帶，任選三菜一肉，主菜直接跟店員點。

▲便當會附一包蘿蔔乾和一小罐養樂多。

▲便當盒為手繪風很有設計感，上面就印了便當店的菜單品項，真的很有巧思。

▲山の狼便當菜單與售價。

▲辣子雞丁95元：打開來看到滿滿的菜量超驚豔，看到油亮油亮的配菜就很有食慾，主菜雞丁也給得超多，雞丁肉質滑嫩醬汁夠味，辣度小辣非常下飯，但白飯稍微過軟少了點Q度。

▲蔥爆牛肉100元：蔥爆牛肉的肉質也很不錯，薑絲和辣椒都很提味但沒有到重口味的層度，很有熱炒店的水準超下飯的拉！

雞蛋糕短評：中壢的排隊便當名店，便當都在100元左右，菜量超多配菜也很不錯，高CP值的便當店。



用餐環境

餐點★★★★☆

服務★★★☆

CP值★★★★☆



山の狼便當美食資訊：

地址：桃園市中壢區博愛三路1號

電話：034258547

官網：山の狼便當

營業時間：10:00–14:00、16:30–19:30 (周日公休)

停車場：無

服務費：無

廁所：無

刷卡：無

外送：有



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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