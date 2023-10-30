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吃。台南美食｜安平區。「JiNHER 今鶴 - 義式餐酒館台南安平店」新店報報!!!!!!!來自竹北婚紗浪漫風格會員

2023-10-30 11:10:12 樂天小高&樂天人生 人氣：104
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2282篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 中西區

造訪商家：JiNHER 今鶴 義式餐酒館台南安平店
place台南市中西區永華路一段320號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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位在永華路上斜對面就是家樂福安平分店。

「JiNHER 今鶴 - 義式餐酒館」創始店在科技新貴聚集得竹北市，目前在台灣總計有3間營業店面（含台南），餐廳營業項目主打是Brunch、Pasta及Teishoku等餐點，台南安平店是在今年7月份隆重開幕，當我看到網路資訊就馬上列入品嚐名單，小高品嚐完是會與知名的「🔗貳樓餐廳」來比較，小高覺得兩家餐廳裝潢氛圍各有長處，兩家裝潢氛圍整體呈現我都喜歡，整體餐點口味呈現是「貳樓餐廳」勝出，整體餐點定價CP值是由「JiNHER 今鶴 - 義式餐酒館」勝出，兩家皆值得樂天小高推薦給您品嚐。

整個店面外觀會讓我聯想到婚紗店的氣息，外頭有放置人形立牌招牌餐點供欣賞。

電動門打開裡面空間挑高格局很寬敞超舒服，採用英倫風格地磚來拼貼襯托出優雅氣氛。

入口有懸吊很大座水晶燈飾看起來高貴奢華風格，這水晶燈又讓我聯想到是婚紗店的裝飾

入口處很用心來裝潢顧客候餐座位區，牆面上有燈箱扛棒是店家Logo扛棒。

這店面佔地超寬敞服務櫃檯就設置前方。

這古典歐風櫃檯製作的很大氣頗有水準，看高聳的櫃檯裡才發現是兼飲料吧台。

這是一樓開放式用餐空間燈光美氣氛佳，空間寬敞地磚搭配裝潢及燈具極為奢華感，用餐氛圍呈現出歐洲宮廷風格超舒服，裡面座位一律採用復古沙發椅，靠牆處皆有設置卡式座位區，裡面用餐氣氛佳讓心情特別舒暢愉悅。

就在櫃檯前方原來還有二樓開放用餐區，這裡是走往二樓梯及有電梯可搭。

這是二樓開放式用餐空間採光極好舒服，地板與燈具跟一樓不同是偏古典美式風格。

事實上小高用餐較喜歡有太陽光灑落氣氛，裡面服務生穿著文青風制服服務極親切。

桌面上皆有放置茶水及餐具供拿取使用，這裡點餐是採取手機掃碼來點餐，上面有提示用餐注意事項供依據，五歲以上每人低消是一份主餐，用餐時間限制2小時，假如要續坐每人低消是100元，需要額外酌收1程服務份，這裡也也提供免費網路供使用。

目前有優惠網路Goole給五星好評就開胃小點喔！

這厚厚一本製作精美菜單供點參考，手機菜單裡有分會員價和一般價供選擇，點選會員價會多收取100元，會不要參加會員視個人情況選擇吧！菜單餐點種類很多可選擇，別門別類有義大利麵類、燉飯類、早午餐類、甜點類、開胃小點類及飲品類等，餐點繁多敬請自行觀看做參考，有點餐加點飲料可以折抵80元，還有A、B及C等三種套餐可選，點套餐細節敬請觀看菜單的照片。

小高今天會來這裡用餐主要有帶寵物出門，因金鶴餐廳是一家寵物友善餐廳，這只是我家寶貝狗狗是茶杯型貴賓。

小高今天點選法是清炒蛤蜊義大利麵（一般價）320元、蒜香炙燒雞腿義大利麵380元、Ａ經典套餐110元及卡布其諾110元等，基本套餐湯品、麵包及四季清茶。

這是清炒蛤蜊義大利麵（一般價）320元＋Ａ經典套餐110元＝430元。

這是Ａ套餐裡附餐是玉米濃湯與歐式麵包。

這玉米濃湯很新鮮濃郁很好喝

這歐式麵包有抹上蒜泥下去烘烤而成，這麵包直接吃富有蒜頭酥脆好吃，麵包可以沾上玉米濃湯來享用也不錯吃。

這盤清炒蛤蜊義大利麵（一般價）320元定價不算便宜，這義大利麵使用古典瓷盤來裝盛，裡面採用蛤蜊很大粒份量也很多。

這蛤蜊很新鮮真的非常好吃

這義大利麵充滿蛤蜊很鮮甜軟Ｑ真好吃

這盤是蒜香炙燒雞腿義大利麵380元。

這雞腿肉了大隻經過烘烤再切成一塊塊。

雞腿肉焦香肉質多汁軟嫩不錯吃

義大麵吸飽醬汁蒜香濃厚軟Ｑ不爛好吃

綠茶清爽不苦澀不錯喝。

這杯冰無糖卡布奇諾110元，這杯卡布奇諾超級苦超不好喝

天小高食後個人主觀心得分享僅供參考且不保證店家食材品質與安全）：JiNHER 今鶴 - 義式餐酒館台南安平店」用餐空間歐風氛圍很舒服，服務很親切，整體口感有水準定價偏貴，還是值得樂天小高推薦給您品嚐。 


檢視較大的地圖

店家資訊：JiNHER 今鶴 - 義式餐酒館台南安平店

地址：台南市中西區永華路一段320號

營業時間：10:00-21:00

電話：06-2952728

   樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

部落格圖文皆為原作，切勿私自取用

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    想做些什麼大事, 想從中尋找什麼成就感, 我想我懂了. 原來所謂的大事, 都源自於生活中的小事, 『美食』 唯有真實呈現才能更顯得它的價值, 這是一場將改變你所認知的革命. 美食是身體的歌曲；而歌曲是心靈的美食 樂天小高與你一同尋找心靈的美食。 合作信箱: highskyhighsky88@gmail.com
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