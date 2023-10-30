位在永華路上斜對面就是家樂福安平分店。

「JiNHER 今鶴 - 義式餐酒館」創始店在科技新貴聚集得竹北市，目前在台灣總計有3間營業店面（含台南），餐廳營業項目主打是Brunch、Pasta及Teishoku等餐點，台南安平店是在今年7月份隆重開幕，當我看到網路資訊就馬上列入品嚐名單，小高品嚐完是會與知名的「🔗貳樓餐廳」來比較，小高覺得兩家餐廳裝潢氛圍各有長處，兩家裝潢氛圍整體呈現我都喜歡，整體餐點口味呈現是「貳樓餐廳」勝出，整體餐點定價CP值是由「JiNHER 今鶴 - 義式餐酒館」勝出，兩家皆值得樂天小高推薦給您品嚐。

整個店面外觀會讓我聯想到婚紗店的氣息，外頭有放置人形立牌招牌餐點供欣賞。

電動門打開裡面空間挑高格局很寬敞超舒服，採用英倫風格地磚來拼貼襯托出優雅氣氛。

入口有懸吊很大座水晶燈飾看起來高貴奢華風格，這水晶燈又讓我聯想到是婚紗店的裝飾 。

入口處很用心來裝潢顧客候餐座位區，牆面上有燈箱扛棒是店家Logo扛棒。

這店面佔地超寬敞服務櫃檯就設置前方。

這古典歐風櫃檯製作的很大氣頗有水準，看高聳的櫃檯裡才發現是兼飲料吧台。

這是一樓開放式用餐空間燈光美氣氛佳，空間寬敞地磚搭配裝潢及燈具極為奢華感，用餐氛圍呈現出歐洲宮廷風格超舒服，裡面座位一律採用復古沙發椅，靠牆處皆有設置卡式座位區，裡面用餐氣氛佳讓心情特別舒暢愉悅。

就在櫃檯前方原來還有二樓開放用餐區，這裡是走往二樓梯及有電梯可搭。

這是二樓開放式用餐空間採光極好舒服，地板與燈具跟一樓不同是偏古典美式風格。

事實上小高用餐較喜歡有太陽光灑落氣氛，裡面服務生穿著文青風制服服務極親切。

桌面上皆有放置茶水及餐具供拿取使用，這裡點餐是採取手機掃碼來點餐，上面有提示用餐注意事項供依據，五歲以上每人低消是一份主餐，用餐時間限制2小時，假如要續坐每人低消是100元，需要額外酌收1程服務份，這裡也也提供免費網路供使用。

目前有優惠網路Goole給五星好評就開胃小點喔！

這厚厚一本製作精美菜單供點參考，手機菜單裡有分會員價和一般價供選擇，點選會員價會多收取100元，會不要參加會員視個人情況選擇吧！菜單餐點種類很多可選擇，別門別類有義大利麵類、燉飯類、早午餐類、甜點類、開胃小點類及飲品類等，餐點繁多敬請自行觀看做參考，有點餐加點飲料可以折抵80元，還有A、B及C等三種套餐可選，點套餐細節敬請觀看菜單的照片。

小高今天會來這裡用餐主要有帶寵物出門，因金鶴餐廳是一家寵物友善餐廳，這只是我家寶貝狗狗是茶杯型貴賓。

小高今天點選法是清炒蛤蜊義大利麵（一般價）320元、蒜香炙燒雞腿義大利麵380元、Ａ經典套餐110元及卡布其諾110元等，基本套餐湯品、麵包及四季清茶。

這是清炒蛤蜊義大利麵（一般價）320元＋Ａ經典套餐110元＝430元。

這是Ａ套餐裡附餐是玉米濃湯與歐式麵包。

這玉米濃湯很新鮮濃郁很好喝 。

這歐式麵包有抹上蒜泥下去烘烤而成，這麵包直接吃富有蒜頭酥脆好吃 ，麵包可以沾上玉米濃湯來享用也不錯吃。

這盤清炒蛤蜊義大利麵（一般價）320元定價不算便宜，這義大利麵使用古典瓷盤來裝盛，裡面採用蛤蜊很大粒份量也很多。

這蛤蜊很新鮮真的非常好吃 。

這義大利麵充滿蛤蜊很鮮甜軟Ｑ真好吃 。

這盤是蒜香炙燒雞腿義大利麵380元。

這雞腿肉了大隻經過烘烤再切成一塊塊。

雞腿肉焦香肉質多汁軟嫩不錯吃 。

義大麵吸飽醬汁蒜香濃厚軟Ｑ不爛好吃 。

綠茶清爽不苦澀不錯喝。

這杯冰無糖卡布奇諾110元，這杯卡布奇諾超級苦超不好喝 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）： 「 JiNHER 今鶴 - 義式餐酒館台南安平店」用餐空間歐風氛圍很舒服，服務很親切，整體口感有水準定價偏貴，還是值得樂天小高推薦給您品嚐。



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店家資訊：JiNHER 今鶴 - 義式餐酒館台南安平店

地址：台南市中西區永華路一段320號

營業時間：10:00-21:00

電話：06-2952728

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com