海鮮控必吃海鮮蒸氣鍋！

集所有精華於一蒸籠裡，尚青ㄟ海鮮原汁原味蒸汽自然熟成超好吃〜

宏匯廣場附近蒐集了好多又逛又吃的店，小編已經迫不急待要帶毛孩們吃喝玩樂一趟啦

今天來到這家【濤濤海鮮蒸氣鍋】，店家位於新莊典華2樓，機場捷運新莊副都心站2號出口，

鄰近宏匯廣場，走路3分鐘約即可抵達，自行開車可停在典華B2停車場

來到這裡我和朋友還在納悶店家名字呢，原來蒸氣鍋能有這麼多故事！

【品牌介紹】

濤濤海鮮蒸氣鍋，為典華餐飲旗下的全新品牌

濤濤，是由三點水跟一個壽字組成

三點水分別代表大海、海鮮與蒸氣

壽則有祝福的含義

濤濤在大海中找到最新鮮的原型食物

以無添加的蒸氣方式烹調

因此「濤濤」期望帶給您加倍的新鮮與祝福

這家餐廳的裝潢超級氣派的啦〜

一進到濤濤，就被大廳氣派的擺設吸引，裝潢大氣奢華氣派，整體裝潢不輸大飯店唷！

映入眼簾的歐式噴水池，帶出濤濤是個充滿人文、藝術感的餐飲品牌，在食材、選物、

空間設計上也希望帶入在地與異國的文化激盪

想像在羅馬特雷維噴泉品嚐獨特且別出心裁的頂級珍饌〜(毛小孩們也偽出國哈哈)

多款水晶燈搭配出一幅如同藝術品般的用餐環境，提供2-4人方桌、6-8人圓桌及10人圓桌獨立包廂3間，

其中有兩間可打通變一大間，整體空間設計明亮又寬敞、歐風雅致又帶一點現代俐落感，朋友聚餐、

慶生餐廳推薦，大空間、有包廂，好吃好拍首選

※濤濤海鮮蒸氣鍋春酒尾牙限時開跑，8人以上企業團體用餐享平日88折優惠※

沒想到濤濤海鮮蒸氣鍋竟然可以帶毛小孩，主打寵物友善餐廳，讓毛小孩也能一起享用無添加餐點，

完全不怕毛孩吃下過多添加物的食物。光這點就覺得能帶著NICO一起來用餐真是太幸福了〜

(毛孩需要使用推車呦)

附上完整菜單給大家參考，濤濤主打用蒸氣來烹煮海鮮，選用當令食材，主張將原型食物直接端上桌，

以減少調味的方式烹調，品嚐食物的原始鮮甜，也保存食物的營養力

濤濤提供2人、4人、6人、8人、10人多款套餐，另外備有單點、酒水品項

而且最重要的這裡還有貼心的管家式桌邊服務，用餐時的專人桌邊服務是濤濤的一大特點，

每道食材分別有不同的蒸煮時間，服務人員會精準掌控時間，為確保食材的最佳口感，避免過柴，

並協助桌邊分菜，不用自己動手就有美味的佳餚可以吃，為用餐體驗增添儀式感，享受賓至如歸的服務

今天我們一行8人享用超浮誇的8人豪華海鮮套餐，最後飽到差點走不動了XD

【奉湯】

選用老母雞、金華火腿熬煮而成的上湯，是濤濤的獨家特色，加上代表「濤」字三點水的紅枸杞，

揭開暖心又暖胃的用餐序幕

他們的雞湯超好喝，雞湯的味道很香很濃，口味上帶有胡椒味微微辣，餐前可以先暖暖胃，

熱熱地喝起來很舒服，我們一整壺都喝完了，大推雞湯真的超級好喝！！！

【燃手小菜】

最棒的是雞湯、小菜都可以免費無限一直續點，每個都好吃開胃〜害我一直續的吃超飽

尤其是百香果漬冬瓜，第一次吃到這款超開胃小菜，清脆爽口、酸甜美味，完全吃不出來是冬瓜做的

【越光米上湯瑤柱沙公粥】

在蒸氣鍋的底層放入濤濤嚴選來自日本的越光米，越光米加入老母雞、金華火腿熬煮而成的上湯，

海鮮在蒸煮過程中，透過蒸氣，其精華鮮甜會慢慢滴入底部的粥內，在用餐最後，就能享用到香氣四溢的海鮮粥囉

【燻鮭魚和風沙拉】

盛裝肥美的煙燻鮭魚與滿滿豐富的繽紛蔬果、配料，搭配主廚自製和風芥末醬

不但能吃到鮭魚本身的鮮甜，配上爽口的生菜，爽脆鮮甜口感，筷子真的停不下來！

【季節貝類】

每一顆蛤蜊都經過挑選，高飽滿度大蛤蜊

新鮮又大顆的蛤蜊蒸來吃最能嚐到飽滿的原味

新鮮飽滿的蛤蜊，肉質彈性又細緻，每一口都吃得到精華的鹹香白湯汁液，滋味真的很濃郁！

【大海老】

大海老誠意十足，簡直已快到明蝦等級，幾乎跟一支iPhone一樣長

蝦蒸出來，不僅沒有腥味殘留，而且口感香嫩極了！

肉質鮮甜、口感飽滿彈牙，吃到最天然的鮮甜味〜

【肉品 梅花豬】

濤濤雖然主打海鮮，但肉品也是有一定的水準，你看看，這豬肉梅花部位肥瘦比例剛剛好

豬肉底下搭配的是高麗菜，一起蒸煮後，可以搭配主廚特調的泰式醬

梅花肉蒸好後口感超軟，而且油脂的部份起來也不會覺得很油膩，整體口感非常的滑嫩

不沾醬也相當好入口，淋上泰式醬帶點酸鹹香辣更提味，層次風味明顯

【澎湖小卷】

來自澎湖大海的極鮮小卷！

蒸後保留小卷最佳鮮度和脆度，肉質呈現獨特的鮮甜、Q彈口感

不用特地飛到澎湖去，到濤濤也吃得到在地美味小卷，真是人生一大享受！

【台灣鮮活九孔鮑】

嚴選台灣彈牙鮮美九孔鮑魚，帶有鮮甜海味，顆顆鮮嫩美味！

剛蒸出來的九孔鮑鮮又多汁，什麼調味都不用，就能吃到最原始的天然海味喔

九孔鮑吃起來肉質相當扎實有口感、嚼勁，吃得到味美鮮甜〜

【季節時蔬】

特別使用在地小農的季節時蔬，小農種植的季節無毒蔬菜，產地鮮送，自然美味又健康

傑克，這真是太神奇了 ……..不只海鮮好吃，連平凡蔬菜也都好好吃喔〜

水分及甜味凝縮在蔬菜內，讓人體驗到比平常更為濃厚的蔬菜鮮甜！

【鮮活龍虎斑】

台灣在地養殖的超大size龍虎斑清蒸料理最適合，完全鎖住肉質的鮮美〜

直接就可以品嚐到魚肉的鮮甜美味，再加上魚皮富含豐富膠質，魚肉細緻口感軟嫩又Q彈

真的很驚訝，這麼新鮮的魚肉無需過多調味就可以吃出鮮美滋味！

【生蠔】

看看這超級肥美的生蠔，每顆都跟手掌一樣大唷

熟度抓得剛剛好，滿滿水份，吃起來鮮味破表！

生蠔它真的夠大顆，每一顆都非常飽滿Q彈，咕溜〜口感好滑嫩

味道好甜口感一級棒，吃過絕對會愛上！

【肉品 雪花牛】

頂級的雪花牛，肉質鮮嫩，均勻油花，底下搭配的是小豆苗，味鮮甜飽滿

雪花牛入口層次豐富，富含油脂而不肥膩，濃郁肉汁，大口滿足〜

牛肉與小豆苗的搭配沒想到這兩者會搭配的這麼和諧，非常好吃又令人驚艷！

【波士頓龍蝦2隻】

自然食材新鮮度是濤濤最大賣點，海鮮食材主打臺灣在地養殖的龍虎斑、美國產地的波士頓龍蝦

嚴選進口的大波士頓龍蝦，擁有超級驚人的尺寸！

肉質吃起來跟冷凍的就是不一樣，輕輕鬆鬆就能跟殼分離

尤其是完整的殼剝掉的巨無霸大螯，瞬間更讓大家大呼超療癒哈哈

肉質非常紮實鮮嫩又飽滿，大螯咬起來超過癮，這種滿足感，絕對只有現場自己吃才知道

【越光米上湯瑤柱沙公粥】

隱藏版的「沙公粥」將單點的沙公於最後與瑤柱粥共鍋烹煮，除了讓沙公吸滿上湯的香氣，

也讓瑤柱粥的味道更有層次

最後底下的粥吸收海鮮、時蔬的精華，絕對是重點中的重點

粥同時吸滿沙公熬煮後的甘美精華，有著濃濃的螃蟹鮮香滋味，十足入味，蟹肉香嫩細緻

大家即使此時已飽到天靈蓋，但還是一定要嗑上一碗粥，因為鮮美度破表，回味無窮，保證幸福感滿滿

【季節甜品】

春一枝冰棒：如同春一枝的堅持「真實呈現」；捨去多餘添加物，展現食材最天然的美味，與濤濤的理念不謀而合，

同樣都是以新鮮、原味、無負擔為出發點，讓您從入座後吃的第一口料理到最後的冰品收尾，能吃得健康又安心。

就讓水果冰品的清爽滋味，為這鮮美豐盛的一餐畫下完美的句點

超mini冰棒超可愛也超好吃，椪柑+海鹽西瓜，口味好特別新奇，

「剩一枝冰棒」(台語諧音)我們還是第一次品嘗耶

吃起來就是水果原始的甜味，特有香氣+酸甜味十分爽口；

整體而言，就跟濤濤海鮮蒸汽鍋無額外添加的海鮮一樣天然美味。

小珊珊碎碎念：

新莊美食再加1〜

以前我一直覺得海鮮蒸氣鍋會吃不飽，可是事實證明我錯了，大錯特錯！

套餐份量很足夠，整個吃下來超飽，環境舒適餐點美味加上服務優，整個用餐過程很舒服

蒸的很厲害！！高溫蒸氣逼出食物最精華！不加任何調味就很美味，可以吃到很鮮甜的原汁原味〜

喜歡吃海鮮的朋友千萬不能錯過！

【Info】

濤濤海鮮蒸氣鍋

地址：新北市新莊區中央路469號2樓樓(新莊典華2樓)

營業時間：每週一公休

週二至週日

午餐 11:30~15:00(最後點餐時間 13:45)

晚餐 17:30-21:30(最後點餐時間 20:30)

預約專線：02-8522-6555

粉絲專頁：濤濤-海鮮蒸氣鍋

線上訂位：https://pse.is/56uktu

IG帳號：濤濤-海鮮蒸氣鍋 | New Taipei City | Instagram

V提供WIFI V一成服務費 V寵物入內(V推車或裝袋)

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