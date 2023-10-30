平凡五金行

2018年從高雄仁德街上的一間精品小肉舖

金牛精肉商行轉型成日系食材的 五金行

五金為 世界頂級肉品、空運活體海鮮、

日本清酒、日本和菓子、進口調味料

平凡代表著品牌創辦人的品牌意念

把「吃」變成平凡浪漫美好的一件事

目前高雄有3家分店

四維總店、河南店、北高店

這次為了買和菓子而來

歲時亭和菓子只設櫃於北高店2樓

而北高店除了一樓高級食材賣場外

二樓還提供免費代客料理/火鍋用餐區

北高店位於博愛三路,一旁有專屬停車場

外觀設計氣派豪邁,高級路線無誤

連松柏盆景都如此霸氣

一樓為賣場

進口調味料琳瑯滿目

冷藏進口商品及新鮮食材皆有

洽富氣冷雞 x 金色三麥 聯名推出的啤酒派對桶

高級食材少不了最奢豪的和牛

最近剛吃了 A5和牛 ,和牛超美味但價格比較不親民

油花分布細緻漂亮

活體海鮮區

波士頓蝦、鱈場蟹、、、等多樣海鮮

大的很誇張吧

熟食區

一樓購買金色真空包裝可至2樓免費代煎服務

二樓樓梯間擺了一大面魚類介紹圖

二樓用餐區寬敞,可容納多人

一樓買的火鍋食材都能帶上2樓現場吃火鍋

甜點用餐區

甜點販售區~生乳齋、歲時亭

甜點櫃~可麗露、生乳捲、洋果子

可麗露大小快跟 日本カヌレ 一樣大

歲時亭和菓子區

和菓子是日本人的生活文化所孕育出來的點心,

常因春夏秋冬四季的變化,呈現出的和菓子有濃厚季節感

和菓子依製作方法、季節、用途不同演變出很多總類

有練切(上生菓子)、饅頭、大福、糰子、羊羹、銅鑼燒(香魚燒)、 最中 、蜂蜜蛋糕

保存期限短，水分30%以上的菓子稱生菓子

生菓子的上級品則稱為上生菓子

精緻和菓子簡直就像藝術品

飲品

獺祭~199元/杯

拿鐵 (白色那杯)~79元

櫃台咖啡師對自己的咖啡有自信,算ok

獺祭 ~199元

小昭需開車,只讓老公品嘗 (開車不喝酒唷!!)

和菓子皆單獨包裝,確保避免變形

上生菓子皆為150元/個

寒椿

日本椿花的花語~謙虛的溫柔,

外觀為山茶花造型,內餡為咖啡餡

凜菊 ~內餡為柚子餡

吃和菓子適合搭配 手刷熱抹茶

牡丹+康乃馨 ~229元

塔塔樓 經典檸檬塔 ~110元

塔塔樓巧克力千層 ~160元/片

層層手工薄餅堆疊,巧克力奶油餡不甜口恰好

整體很美味，不輸 Lady M

Reuni 原味千層 ~160元

原味奶油不像塔塔樓巧克力千層帶有濕潤口感

層層餅皮略乾一些,搭配奶油後口感還算可以

Yo Little Cook(はな)~140元

此篇食記購買日期為2023年5月

和菓子品項不定期更換,以現場販售為主

在高雄想吃職人甜點和菓子,不妨到歲時亭探訪一下

吃到美美的甜點會令人心情愉悅~

口味因人而異,以上僅供參考~

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

《店家資訊 》

平凡五金行 北高店

FB

(07) 343 2828

10:00~21:00

高雄市左營區忠博愛三路663號



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