平凡五金行
2018年從高雄仁德街上的一間精品小肉舖
金牛精肉商行轉型成日系食材的 五金行
五金為 世界頂級肉品、空運活體海鮮、
日本清酒、日本和菓子、進口調味料
平凡代表著品牌創辦人的品牌意念
把「吃」變成平凡浪漫美好的一件事
目前高雄有3家分店
四維總店、河南店、北高店
這次為了買和菓子而來
歲時亭和菓子只設櫃於北高店2樓
而北高店除了一樓高級食材賣場外
二樓還提供免費代客料理/火鍋用餐區
北高店位於博愛三路,一旁有專屬停車場
外觀設計氣派豪邁,高級路線無誤
連松柏盆景都如此霸氣
一樓為賣場
進口調味料琳瑯滿目
冷藏進口商品及新鮮食材皆有
高級食材少不了最奢豪的和牛
最近剛吃了A5和牛,和牛超美味但價格比較不親民
油花分布細緻漂亮
活體海鮮區
波士頓蝦、鱈場蟹、、、等多樣海鮮
大的很誇張吧
熟食區
一樓購買金色真空包裝可至2樓免費代煎服務
二樓樓梯間擺了一大面魚類介紹圖
二樓用餐區寬敞,可容納多人
一樓買的火鍋食材都能帶上2樓現場吃火鍋
甜點用餐區
甜點販售區~生乳齋、歲時亭
甜點櫃~可麗露、生乳捲、洋果子
可麗露大小快跟日本カヌレ一樣大
歲時亭和菓子區
和菓子是日本人的生活文化所孕育出來的點心,
常因春夏秋冬四季的變化,呈現出的和菓子有濃厚季節感
和菓子依製作方法、季節、用途不同演變出很多總類
有練切(上生菓子)、饅頭、大福、糰子、羊羹、銅鑼燒(香魚燒)、最中、蜂蜜蛋糕
保存期限短，水分30%以上的菓子稱生菓子
生菓子的上級品則稱為上生菓子
精緻和菓子簡直就像藝術品
飲品
獺祭~199元/杯
拿鐵 (白色那杯)~79元
櫃台咖啡師對自己的咖啡有自信,算ok
獺祭 ~199元
小昭需開車,只讓老公品嘗 (開車不喝酒唷!!)
和菓子皆單獨包裝,確保避免變形
上生菓子皆為150元/個
寒椿
日本椿花的花語~謙虛的溫柔,
外觀為山茶花造型,內餡為咖啡餡
凜菊 ~內餡為柚子餡
吃和菓子適合搭配手刷熱抹茶
牡丹+康乃馨 ~229元
塔塔樓 經典檸檬塔 ~110元
塔塔樓巧克力千層 ~160元/片
層層手工薄餅堆疊,巧克力奶油餡不甜口恰好
整體很美味，不輸Lady M
Reuni 原味千層 ~160元
原味奶油不像塔塔樓巧克力千層帶有濕潤口感
層層餅皮略乾一些,搭配奶油後口感還算可以
Yo Little Cook(はな)~140元
此篇食記購買日期為2023年5月
和菓子品項不定期更換,以現場販售為主
在高雄想吃職人甜點和菓子,不妨到歲時亭探訪一下
吃到美美的甜點會令人心情愉悅~
口味因人而異,以上僅供參考~
Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~
《店家資訊 》
- 平凡五金行 北高店
- FB
- (07) 343 2828
- 10:00~21:00
- 高雄市左營區忠博愛三路663號
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