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高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店

2023-10-30 22:52:29 chaoerh小昭 人氣：105
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：37篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 左營區

造訪商家：平凡五金行 北高店
phone07-3432-828
place高雄市左營區博愛三路663號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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封4.jpg

 

平凡五金行

2018年從高雄仁德街上的一間精品小肉舖

金牛精肉商行轉型成日系食材 五金行

五金為 世界頂級肉品、空運活體海鮮、

日本清酒、日本和菓子、進口調味料 

平凡代表著品牌創辦人的品牌意念

變成平凡浪漫美好的一件事

目前高雄有3家分店

四維總店、河南店、北高店

這次為了買和菓子而來

歲時亭和菓子只設櫃於北高店2樓

而北高店除了一樓高級食材賣場外

二樓還提供免費代客料理/火鍋用餐區

 

北高店位於博愛三路,一旁有專屬停車場

外觀設計氣派豪邁,高級路線無誤

高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店

連松柏盆景都如此霸氣

高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店

 

一樓為賣場

高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店

 

進口調味料琳瑯滿目

高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店

 

冷藏進口商品及新鮮食材皆有

拼图1.jpg

 

洽富氣冷雞x金色三麥聯名推出的啤酒派對桶

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高級食材少不了最奢豪的和牛

最近剛吃了A5和牛,和牛超美味但價格比較不親民

高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店

油花分布細緻漂亮

高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店

 

活體海鮮區

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波士頓蝦、鱈場蟹、、、等多樣海鮮

拼图2.jpg

大的很誇張吧

高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店

 

熟食區

高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店

 

一樓購買金色真空包裝可至2樓免費代煎服務

高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店

 

二樓樓梯間擺了一大面魚類介紹圖

高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店

高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店

 

二樓用餐區寬敞,可容納多人

一樓買的火鍋食材都能帶上2樓現場吃火鍋

高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店

 

甜點用餐區

高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店

 

甜點販售區~生乳齋、歲時亭

高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店

高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店

 

甜點櫃~可麗露、生乳捲、洋果子

可麗露大小快跟日本カヌレ一樣大

高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店

高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店

 

歲時亭和菓子區

和菓子是日本人的生活文化所孕育出來的點心,

常因春夏秋冬四季的變化,呈現出的和菓子有濃厚季節感

和菓子依製作方法、季節、用途不同演變出很多總類

有練切(上生菓子)、饅頭、大福、糰子、羊羹、銅鑼燒(香魚燒)、最中、蜂蜜蛋糕

保存期限短，水分30%以上的菓子稱生菓子

生菓子的上級品則稱為上生菓子

精緻和菓子簡直就像藝術品

高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店

高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店

 

飲品

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獺祭~199元/杯

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  拿鐵 (白色那杯)~79元

櫃台咖啡師對自己的咖啡有自信,算ok

高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店

 

 獺祭 ~199元

小昭需開車,只讓老公品嘗 (開車不喝酒唷!!)

高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店

 

和菓子皆單獨包裝,確保避免變形

高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店

高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店

上生菓子皆為150元/個

高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店

 

 寒椿 

日本椿花的花語~謙虛的溫柔,

外觀為山茶花造型,內餡為咖啡餡

高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店

 

 凜菊 ~內餡為柚子餡

吃和菓子適合搭配手刷熱抹茶

高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店

 

 牡丹+康乃馨 ~229元

高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店

 

 塔塔樓 經典檸檬塔 ~110元 

高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店

 

 塔塔樓巧克力千層 ~160元/片

高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店

層層手工薄餅堆疊,巧克力奶油餡不甜口恰好

整體很美味，不輸Lady M 

高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店

 

 Reuni 原味千層 ~160元

原味奶油不像塔塔樓巧克力千層帶有濕潤口感

層層餅皮略乾一些,搭配奶油後口感還算可以

高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店

 

Yo Little Cook(はな)~140元

高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店

 

此篇食記購買日期為2023年5月

和菓子品項不定期更換,以現場販售為主

在高雄想職人甜點和菓子,不妨到歲時亭探訪一下

吃到美美的甜點會令人心情愉悅~

 

高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店,以上僅供參考~

 

 

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高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

 

《店家資訊 》

  • 平凡五金行 北高店
  • FB
  • (07) 343 2828 
  • 10:00~21:00   
  • 高雄市左營區忠博愛三路663號


檢視較大的地圖

 

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