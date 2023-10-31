牛丁次郎坊燒肉丼專科

電話｜ 0906-062072

地址｜高雄市鳳山區光遠路392號

營業時間｜11:00~14:00/17:00~22:00

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鳳山可選擇的美食越來越多，近期在鳳山新開的店家有好幾家

這篇分享在鳳山光遠路曹公路口的 - 牛丁次郎燒肉專科

全省有多家分店評價還不錯，以燒肉為主打

除了燒肉還有多種主餐可選

門市位於車流量大的鳳山鬧區

交通｜

停車場｜附近多那之咖啡館旁、鳳山體育場

捷運｜鳳山站中華夜市出口

鳳山火車站步行約10分鐘

周邊景點｜大東藝文中心、大東濕地、鳳儀書院、衛武營都會公園等

內用空間明亮、寬敞，自行拿點餐單點餐>到櫃台結帳

用餐時間人潮多，等待時間約25~30分(兩次用餐)

菜單參考 (如有更動以店家現場資訊為正確 )

單價138元起，湯品、飲料無限取用

店家提供湯品、飲料自取，可以購買罐裝飲品

第一次來消費點了豬肉燒肉丼138元加了溏心蛋

喜歡肉多的朋友可以加70元，升等肉量

飯量足、直火燒烤，肉質鮮嫩度剛好

搭配獨家醬汁，味微甜醬汁很下飯

搭配免費自取的雞白湯、飲料，飽足的一餐

第二次來用餐點了雞腿丼飯

外皮酥脆、雞腿肉鮮嫩多汁，份量也很足夠

+70元肉量加倍，吃得好飽

當天消費滿300元，招待炸牛肉

來了二次用餐，評價不錯也推薦了朋友

現點現做，有內用、外帶，用餐需要耐心等候

牛丁次郎坊燒肉丼專科

電話｜ 0906-062072

地址｜高雄市鳳山區光遠路392號

營業時間｜11:00~14:00/17:00~22:00

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