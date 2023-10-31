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【鳳山 美食】新開幕燒肉丼｜牛丁次郎坊｜燒肉丼｜ 138元吃飽飽｜飲料湯品免費自取

2023-10-31 15:15:46 愛麗 人氣：97
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愛麗

發表篇數：364篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：牛丁次郎坊燒肉丼專科
phone09-0606-2072
place高雄市鳳山區光遠路392號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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牛丁次郎坊燒肉丼專科

電話｜ 0906-062072

地址｜高雄市鳳山區光遠路392號

營業時間｜11:00~14:00/17:00~22:00

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鳳山可選擇的美食越來越多，近期在鳳山新開的店家有好幾家

這篇分享在鳳山光遠路曹公路口的 - 牛丁次郎燒肉專科

全省有多家分店評價還不錯，以燒肉為主打

除了燒肉還有多種主餐可選

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門市位於車流量大的鳳山鬧區

交通｜

停車場｜附近多那之咖啡館旁、鳳山體育場

捷運｜鳳山站中華夜市出口

鳳山火車站步行約10分鐘

周邊景點｜大東藝文中心、大東濕地、鳳儀書院、衛武營都會公園等

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內用空間明亮、寬敞，自行拿點餐單點餐>到櫃台結帳

用餐時間人潮多，等待時間約25~30分(兩次用餐)

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菜單參考 (如有更動以店家現場資訊為正確 )

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單價138元起，湯品、飲料無限取用

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店家提供湯品、飲料自取，可以購買罐裝飲品

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第一次來消費點了豬肉燒肉丼138元加了溏心蛋

喜歡肉多的朋友可以加70元，升等肉量

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飯量足、直火燒烤，肉質鮮嫩度剛好

搭配獨家醬汁，味微甜醬汁很下飯

搭配免費自取的雞白湯、飲料，飽足的一餐

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第二次來用餐點了雞腿丼飯

外皮酥脆、雞腿肉鮮嫩多汁，份量也很足夠

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+70元肉量加倍，吃得好飽

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當天消費滿300元，招待炸牛肉

來了二次用餐，評價不錯也推薦了朋友

現點現做，有內用、外帶，用餐需要耐心等候

/tmp/php8U8VN5  

牛丁次郎坊燒肉丼專科

電話｜ 0906-062072

地址｜高雄市鳳山區光遠路392號

營業時間｜11:00~14:00/17:00~22:00

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鳳山美食 牛丁次郎坊燒肉丼 燒肉丼 鳳山新開幕 more
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