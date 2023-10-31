先前就去過CHIT CHAT Cafe 的南京三民店.寶清店

很喜歡他們的早午餐.甜點三層架.還有抹茶相關甜點與蛋糕，現在他們在微風南山又新開幕了!

位於微風南山B1，微風南山店是他們家店第一間以外帶為主，但店內仍然有少部分座位唷

"CHIT CHAT"為美國俚語 輕鬆閒聊之意，在他們LOGO上也可以看到兩個對話框象徵輕鬆閒聊之意

店內

整間店的設計風格一樣不失他們日系感，為了配合百貨更多了層簡潔

做酷的是，為了響應環保減塑，微風南山店主要的傢俱皆採用蜂巢結構的紙材製作而成，

降低大量的塑膠製品，而外帶紙杯及餐具也皆採用再生紙漿或植纖製品，降低塑料對環境的影響

店內也有販售品牌的滑蓋保溫瓶，常外帶的朋友也可以購買，響應環保

居然連椅子.桌子都是紙藝，而且坐起來比想像中穩，餐點放上去也是沒問題的

店內有自助備品台，水可以直接倒出

餐具刀子.叉子.杯蓋也都是紙製品唷!

菜單

櫃檯也有今日甜點與推薦品項喔!

餐點

微風南山店餐點以克拉芙.甜點.輕食為首推項目，

克拉芙是可頌+鬆餅的概念，有可頌的酥度，從韓國流行到台灣

哈姆湘個人覺得吃起來就很像比較扎實的鬆餅，配甜配鹹都很好吃，而且不容易因為醬料而有軟化太快的問題

▼舒肥鴨胸克拉芙

滿少在輕食上看到搭配鴨胸的，這一小盤有肉.有菜.有麵包.還有蛋

本來朋友點鴨胸我滿怕有腥味的，但好險他們處理的很好吃!!而且配合油醋，帶點香甜味

鴨胸也不會像想像中的柴，也不會過膩

加上可朗芙的扎實耐吃，也是比想像中的飽，很意外鴨胸可以讓我喜歡耶!

▼醬燒牛肉可頌

可頌滿大又很酥，而且不會油!酥香感滿滿的很好吃

醬燒比想像中清爽，不會很過膩，牛肉的部分是五花

但是不會很難咬，搭菜很好吃，水份不少，可頌比外面常見的可頌大些，所以女生吃完也是滿飽的

▼瑪德蓮(4顆)

瑪德蓮有2種口味，抹茶與原味，他們家的抹茶系列真的必吃

都是使用大量小山園抹茶粉，所以你每一口都可以吃到很純的抹茶味，另外模具是日本千代田喔(模線很漂亮XD)

而且高單價的小山園不死甜，瑪德蓮本身也很綿密，不會像有些沒烤好的溼溼軟軟

▼桂花釀蜜冰淇淋克拉芙

這款點心融合了桂花的馥郁芳香和蜂蜜的甜美，再加上冰淇淋的涼爽口感，打造了一道完美的口感唷

桂花的香氣溫柔地滲透整個滋味中，但卻不會死甜，冰淇淋是香草口味

多虧扎實的克拉芙，吃比較慢也不會馬上就軟掉

▼杭白菊花茶

外帶杯滿可愛的，也是環保概念，個人非常喜歡杭白菊

不會像一般茶葉會有苦澀味道，杭白菊花茶具有淡淡的花香，但這種香氣通常不會過於強烈或刺激

而是呈現出輕柔而清爽的滋味

▼玫瑰紅棗茶

以玫瑰花瓣和紅棗為主要成分，呈現出一種香甜而芳香的滋味

紅棗賦予了這款茶飲一種天然的甜味，但它並不過於厚重，而是柔和而均衡的，不需要額外的糖或蜜來增甜

喝起來比想像中的暖胃，冬天喝這個補身體也很適合喔

心得

之前吃過兩次後我就覺得他們家必推!!

微風南山店因為廚房比較小的關係，沒有大份量的早午餐，但是輕時也吃得滿飽的

並且餐點上品質都良好，早午餐也都不讓人失望，抹茶類品項我覺得必吃，細緻口感讓我覺得很像是日本直送的美味

最後克拉芙很百搭，口感細緻外又很美味!推推喔

資訊

微風南山CHIT CHAT Cafe

台北市信義區松智路17號B1

週一~週日10:00-20:00

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資訊

我是哈姆湘，是個鼠控插畫家~繪畫補教老師.繪畫.插圖部落客

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