主打日式平價餐點的虎記餃子，用銅板價就可以品嚐到日本風味的煎餃、拉麵等餐點，不論是中午用餐還是下班想要小酌配下酒菜，在這裡都可以體驗到，在台灣也能近身體驗日本風味的美食及文化。 追蹤粉絲專頁及Instagram，收到最新旅遊美食資訊！ 部落格：妮妮˙ˇ˙用類單記錄生活!! 粉絲專頁：妮妮．用類單記錄生活！ Instagram：@niny.go.traveling 從2020年成立品牌後已在台北開了3間分店，不論是第一間的世貿店、第二間的敦北店，還是第三間的重南店，每一間都貼近社區內，期望能成為男女老幼都喜歡的快速食堂。這次來到的是位於小巨蛋附近的敦北店，距離小巨蛋捷運站約7~10分鐘的步程，除了交通方便外，附近不論是公司行號還是住宅也不少，上班族及一般家庭都是敦北店的常客。 就像在日本用餐很常遇到使用點餐機的部分，來到虎記餃子也是和日本相似的點餐方式，店門口擺放兩台餐券機供前來用餐或外帶的客人點餐，其中一台備有現金支付功能，習慣使用現金的客人也不用擔心。 不論內用還是外帶都是使用餐券機點餐，餐點都有圖片供參考，對於每次只看到餐點名稱沒看到圖片都要瞎猜覺得苦惱的人來說親切，選好想吃的餐點及份數後就可以按下結帳按鍵。 按下「結帳」按鍵後還會再確認一次餐點，確認沒問題就可以付款，目前的付款方式除了可以現金付款外也可使用LINE Pay付款，付款前可再留意發票部分，是否要存入手機載具、或是需要打統一編號等。(拿紙本直接結帳即可) 付款後餐券機就會將出餐單印出來，接著等候螢幕叫號就可以取餐，整個點餐流程快速方便，不論是外帶還是內用都能輕鬆點好餐。上班族中午休息時間短暫，從點餐到拿餐回公司都耗去半個休息時間了，為了體貼時間不多的客人，也有外帶自取線上點餐及熊貓外送的服務，事先利用空閒時間線上點餐及付款(目前僅LINE Pay)，選取指定取餐及送餐時間後，就可以準時享用餐點，對於時間寶貴的人來說真的是很方便的服務。 內用的話一樣先在外面機台點餐，接著就可以到裡面找座位等餐，走進店內可先看到半開放式廚房，不論外帶還是內用取餐都是來這邊領取，外帶的客人如需醬料及餐具等，在門口也有醬料區可自取。廚房另一側有少數座位，牆上可愛的老虎則是虎記餃子的吉祥物，在店內都可以見到他可愛的身影。 走到裡面則有寬敞的用餐空間，整體環境明亮且乾淨，牆上掛著都是店內的招牌餐點，也像不少日本餐廳內都會放上招牌餐點的圖片；內用區域一樣有醬料區及餐具自取區，餐點不另收服務費，所以用餐完畢後也希望大家能自行將餐盤放置回收區。 等待的時間還去關心一下我們的煎餃，餃子整齊排在煎台上就是這麼療癒，煎餃是虎記餃子的料理長赴日本的拉麵店學習技術，以固定的調理時間，在200~250度的煎台上使用水煎法，也就是半煎半蒸的方式料理，使煎餃外皮口感酥脆。 招牌脆皮煎餃是料理長赴日學習後歷經1年以上的研發改良，保有日本煎餃外脆的口感，但又有台灣煎餃皮厚餡粗肉多的特點，尤其裝煎餃的容器是小尺寸瀝油盤，不僅可愛還能過濾掉多餘的油，讓餃子在吃的時候不會有油膩感。共有高麗菜、韭菜及咖哩三種口味，自己最喜歡咖哩口味，入口感受到的是淡淡的咖哩香，口味上雖然是三種之中較重的，但還是很推薦搭配醬料享用；高麗菜煎餃則是多汁，搭配醬料都能突顯出各個醬料的風味，卻又保有自己清爽的口味。 搭配煎餃的醬料有柑橘醬油、花椒辣醬、台式辣油跟白醋四種，柑橘醬油口味清淡，會有淡淡的柑橘香氣，相對於重口味的咖哩煎餃頗適合，而我們這次大推的是花椒辣醬，除了三種口味的煎餃外，虎記中華炒飯也很適合加點花椒辣醬，原本清爽的炒飯瞬間變成微辣口感，而這樣的辣度帶有點麻感，不會太持久還越吃越上癮，私心希望店家之後會單獨推花椒辣醬販售，有推出我們一定支持！ 炒到粒粒分明的虎記中華炒飯，使用豬油下去翻炒，加入雞蛋、洋蔥丁及雞肉丁，最後在灑上蔥花，可以吃到洋蔥的脆口及軟嫩的雞里肌，還帶有點蛋香，整體吃起來偏清淡卻清爽，喜歡重口味的人不妨加入店家特製的花椒辣醬，整體風味又會變得完全不同，覺得帶有微辣微麻的口味還是我最喜歡的。 當天也深受我們喜愛的很冰虎虎雞是源自九州、福岡一帶的特產，油炸起鍋後的炸雞翅裹上特製的日式鹹甜醬，在進入-18°C低溫冷凍，吃的時候於常溫放置5~10分鐘即可享用。聽到吃的是冷凍雞翅以為會像是吃雞爪凍那樣，因為已先常溫放置一陣子，真的就是吃冷的雞翅，鹹甜鹹甜的口味讓人會想一吃再吃，尤其搭配店家新推的微醺蘋果沙瓦及微醺水蜜桃沙瓦，甜甜的口感也能解點膩，很適合邊看劇邊搭配著吃，或是下班後想小酌配的下酒菜。(很冰虎虎雞目前僅敦北店及世貿店有提供) 平常吃到的拉麵幾乎是以湯麵為主，虎記餃子的拌拌乾拉麵餐盒是以拉麵為主體的乾拌麵，口感Q彈且容易吸附醬汁，屬於醬油風味不過也不會很重鹹。套餐拉麵還有涼拌木耳、舒肥雞叉燒及半熟溏心蛋，尤其舒肥雞叉燒口感軟嫩，吃起來也很健康的感覺，午餐來這樣一份餐盒除了價格實在外也會有飽足感。 吃完後也推薦點一份古早味綠豆湯當甜點，店家自煮的綠豆湯口感綿密，不會太甜，當作結尾是很不錯的選擇。 以平價就能享用的日本風味的煎餃、拉麵及日式中華料理，不論是脆皮的煎餃還是冰涼的虎虎雞都是想讓人再吃一次的美味，離開前又外帶了煎餃當晚餐，順便與家人分享這份念念不忘的美味。