搭配煎餃的醬料有柑橘醬油、花椒辣醬、台式辣油跟白醋四種，柑橘醬油口味清淡，會有淡淡的柑橘香氣，相對於重口味的咖哩煎餃頗適合，而我們這次大推的是花椒辣醬，除了三種口味的煎餃外，虎記中華炒飯也很適合加點花椒辣醬，原本清爽的炒飯瞬間變成微辣口感，而這樣的辣度帶有點麻感，不會太持久還越吃越上癮，私心希望店家之後會單獨推花椒辣醬販售，有推出我們一定支持！

炒到粒粒分明的虎記中華炒飯，使用豬油下去翻炒，加入雞蛋、洋蔥丁及雞肉丁，最後在灑上蔥花，可以吃到洋蔥的脆口及軟嫩的雞里肌，還帶有點蛋香，整體吃起來偏清淡卻清爽，喜歡重口味的人不妨加入店家特製的花椒辣醬，整體風味又會變得完全不同，覺得帶有微辣微麻的口味還是我最喜歡的。

當天也深受我們喜愛的很冰虎虎雞是源自九州、福岡一帶的特產，油炸起鍋後的炸雞翅裹上特製的日式鹹甜醬，在進入-18°C低溫冷凍，吃的時候於常溫放置5~10分鐘即可享用。聽到吃的是冷凍雞翅以為會像是吃雞爪凍那樣，因為已先常溫放置一陣子，真的就是吃冷的雞翅，鹹甜鹹甜的口味讓人會想一吃再吃，尤其搭配店家新推的微醺蘋果沙瓦及微醺水蜜桃沙瓦，甜甜的口感也能解點膩，很適合邊看劇邊搭配著吃，或是下班後想小酌配的下酒菜。(很冰虎虎雞目前僅敦北店及世貿店有提供)