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【新北美食】韓姜熙의小廚房，特色風味韓式定食 | 泡菜豆腐鍋、起司部隊鍋 | 板橋環球美食

2023-11-01 20:00:00 踢賴旅遊 人氣：103
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踢賴旅遊

發表篇數：93篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：韓姜熙的小廚房
place新北市板橋區縣民大道二段7號(環球購物中心板橋店B1樓層)
作者本次評價：
4.75
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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吃過不少韓式豆腐鍋，這間「韓姜熙의小廚房」的餐點最特別的地方就是環狀擺盤的小菜，木盤在靠近顧客這一側還做成跟桌子平行，不會因為整片圓形弧狀凸出來影響到用餐，設計上充滿小巧思，提供的小菜一共有五種，每一種口味都十分道地，不管是直接配飯吃還是豆腐鍋吃完轉換口味都很適合。在人潮絡繹不絕的板橋環球裡面用餐時段需要抽號碼牌等待，想要品嚐一定要提早。

餐廳資訊

韓姜熙的小廚房

店名 : 韓姜熙의小廚房(板橋環球店)
電話 : (02)8969-1618
地址 : 新北市板橋區縣民大道二段7號環球購物中心板橋店B1
營業時間 : 週一~週五 10:00-22:00，週六~週日 11:00-22:00
官方網站 : 韓姜熙의小廚房全台第一家精緻韓國定食專門店
粉絲專頁 : 韓姜熙的小廚房
Instagram : 韓姜熙的小廚房(@hanjeongsig.service)

店面的位置就在板橋環球購物中心B1的美食廣場裡，因為店家數量多所以每間店的空間都滿小的

餐廳環境

座位的空間是長條型的，左側是雙人桌右側是四人桌，中間走道的空間也不算大

抵達時直接到店面右側的機器抽取號碼牌，分為「1~2人」和「3~4人」

抽到號碼牌後就是等待叫號，直接在櫃台點完餐才會帶位

我們是兩人用餐分配在四人桌，中間會擺上隔板減少不認識的陌生感，另外桌上有餐具跟水可以使用

菜單

主要的餐點是以「豆腐鍋」為主，另外還有「炒碼麵」、「石鍋拌飯」跟「炸醬麵」等

餐點介紹

現場看到這個圓形的定食擺盤還是滿驚人的，一桌的長度放兩份定食剛剛好

第一份是「經典泡菜嫩豆腐煲定食」，肉是選擇豬肉

豆腐煲的辣度是點小辣，整個看下去紅通通的一鍋，不過吃起來沒有想像中的辣，味道調得剛剛好

小菜一共有五小碗，第一碗是「豆芽菜」

小菜幾乎都是用涼拌的方式，吃起來爽脆多汁

第二碗是「醃蘿蔔」，顏色呈現淡淡的紫色

吃起來十分清爽，很適合豆腐煲吃一吃轉換一下口味

第三碗是「韓式泡菜」，如果覺得鍋裡的泡菜不夠多也可以把泡菜加進去一起吃

直接吃的話辣度跟酸味都剛剛好，屬於口味比較適中的泡菜

第四碗是「涼拌海帶」，外觀看起來是泡軟的狀態

不過吃起來還飽有海帶本身的脆度在，而且吃起來滿多汁的

第五碗是「嫩豆腐」，吃起來豆香濃郁，沒有過多的調味直接吃豆腐本身的原味

回到豆腐煲湯匙一碗滿滿都是料，肉片的部分是選擇豬肉

泡菜的部分都已經融入到湯汁裡面，不過直接吃泡菜還是有一點微微的酸度在

這鍋點的是小辣，不過湯頭喝起來滿溫順的，沒有想像中的辣調味也不會過鹹，整體吃下來非常舒服

第二份是「國民起司泡菜部隊鍋定食」，一端上來鍋的本體就比剛才的豆腐鍋還要大

部隊鍋的精隨就是韓國泡麵跟起司，看到起司快融入湯汁的畫面，真的忍不住想要先吃一口

泡麵的麵條比較粗也比較耐煮不容易軟爛，而且有泡麵又有一碗飯份量真的非常足夠

肉的部分一樣是選擇豬肉，直接看就可以看到豬肉是堆到像一座小山，每一片都份量都滿大片的

豆腐的部分跟旁邊小菜的豆腐比，因為煮過的關係更軟嫩，吃下去還有濃郁的泡菜香

往下撈還有德式熱狗，真的非常喜歡吃這種有煙燻味道的熱狗

除了肉片外還有海鮮的蛤蜊，雖然每一顆的肉量沒有到很肥美，但蛤蜊的數量還算可以

火鍋裡除了泡菜外還有其他的蔬菜，已經煮到偏軟的狀態，個人是滿喜歡這種口感，輕輕一咬就能咬斷而且裡面會吸附滿滿的湯汁，吃起來十分過癮

除了泡麵起司外，另一個重點食材就是年糕，吃起來非常Q彈而且不黏牙

年糕的中間有戳一個洞，應該是要確保可以完全煮熟，避免吃到裡面還是生硬的口感

趁起司融化之前趕緊用肉片撈一點起來，濃郁的起司味幾乎快被豬肉味蓋過去，對於喜歡吃起司的我來說滿分!

最後繼續往下撈的時候發現還有火腿，雖然只有一片但吃起來肉香濃郁，吸飽湯汁後吃起來更有味道

結語

採用圓形的定食模式真的讓人印象深刻，小菜的份量雖然不多，但每一樣味道都有表現出來，不是只為了特色擺盤而隨便製作，加上味道不會過鹹，在吃鍋的中間可以吃幾口轉換味道休息一下，火鍋的部分不只調味剛好份量也十足，特別是部隊鍋男生吃起來真的非常飽，但不會覺得膩口，在小菜的點綴之下更能好好享用這頓美食。

餐廳資訊

店名 : 韓姜熙의小廚房(板橋環球店)
電話 : (02)8969-1618
地址 : 新北市板橋區縣民大道二段7號環球購物中心板橋店B1
營業時間 : 週一~週五 10:00-22:00，週六~週日 11:00-22:00
官方網站 : 韓姜熙의小廚房全台第一家精緻韓國定食專門店
粉絲專頁 : 韓姜熙的小廚房
Instagram : 韓姜熙的小廚房(@hanjeongsig.service)
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